دليل فوربس للسفر ينشر قائمة بأفضل الغرف الفندقية في العالم

القائمة الثانية المتحقق منها للشركة تشمل الفنادق الفخمة من بيرث إلى بورتو ريكو

أتلانتا، 16 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أصدر دليل سفر فوربس قائمته المتحقق منها لـ 2019’s World’s Best Hotel Rooms. وتسلط قائمة الدليل الضوء على 41 فندقا عبر 17 دولة.

يتم تجميع قوائم التحقق من البيانات التي تم جمعها من قبل المفتشين المتخفين العاملين مع الشركة، الذين يقيمون في العقارات ويقيمونها وفقًا لما يصل إلى 900 معيار لتصنيف النجوم السنوي للدليل، والذي تم الإعلان عنه في شباط/فبراير. تتميز قائمة أفضل غرف الفنادق في العالم بوصف لغرف فنادق ليست جميلة فحسب، ولكنها مريحة بشكل استثنائي وعملية ومجهزة بأناقة بلمسات مثل البياضات عالية الجودة ولوازم الاستحمام الفاخرة والتكنولوجيا المصممة جيدًا.

حقق الفائزون درجات كاملة في معايير غرف الضيوف والحمام المتعلقة بعناصر الفخامة والراحة والاسترخاء.

تعكس عناصر المعايير الفاخرة الاهتمام التفصيلي بمستوى الراحة الفخمة، إلى جانب عناصر الفخامة ووسائل الراحة. الامثله تشمل:

الغرفة مزودة بمجموعة متنوعة من وسائل الراحة و / أو التكنولوجيا عالية الجودة

• الاهتمام الاستثنائي بالتصميم الداخلي واضح، والذي قد يشمل أعمالًا فنية بارزة وأقمشة أثاث ممتازة وستائر نوافذ عالية الجودة وما إلى ذلك.

• وسائل الراحة في الحمام فاخرة بشكل استثنائي

تشمل معايير الراحة والاسترخاء للنزلاء الراحة البدنية والمناطق المحيطة. تشمل الاعتبارات:

• غرفة الضيوف عازلة للصوت بشكل جيد

• توفر غرفة النوم مكانًا مريحًا للاسترخاء بشكل منفصل عن مناطق النوم والمكتب

• مناطق الحمام فسيحة بسخاء حتى يتسنى لشخصين الاستحمام وارتداء الملابس براحة

وقال فيليب بويين، الرئيس التنفيذي لدليل فوربس للسفر إن “قائمة فوربس للسفر المتحقق منها لأفضل غرف فنادق العالم تعرض بالطبع أجمل أماكن الإقامة، لكنها تتجاوز كيف تبدو الغرف فقط. تم اختبار كل فندق في هذه القائمة بدقة وثبت أنه مريح للغاية وهادئ ومجهز بوسائل راحة وتكنولوجيا ممتازة. سيجد المسافرون أن هذه الغرف الفندقية توفر أفضل تجربة فاخرة شاملة. نهنئ كل من له علاقة بهذه الفنادق والمنتجعات الرائعة “.

ومن بين الفنادق الفائزة حصلت الصين على ستة (إنكور ماكاو، فور سيزونز غوانغجو، ماندارين أورينتال، هونغ كونغ؛ روزوود بكين، ذي بنينسيلولا بكين، وين ماكاو)، وباريس على أربعة (فندق دوكاب فيرا، فندق فور سيزونز، فندق دي كريون، فندق روزوود؛ ماندرين أورينتال، باريس؛ فندق ريتز باريس).

قدمت فنادق مستقلة عرضًا قويًا إذ حصلت على 10 فائزين، بما في ذلك فندق بالاس طوكيو، ألبينا غشتاد، فوليرتون باي سنغافورة؛ ومنتجع بيدريغال.

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