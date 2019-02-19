دليل فوربس للسفر يكشف عن الفائزين بجوائز تصنيف النجوم 2019

210 فنادق عبر العالم تفوز بجائزة الخمس نجوم المرغوبة؛ 21 فندقا تفوز بالجائزة للمرة الأولى

فنادق بنينسيولا تصبح أول شركة فنادق خمس نجوم

إطلاق الجوائز في 11 مقصدا جديدا؛ ماليزيا، البرتغال، كوريا الجنوبية، تركيا، فيتنام تحصل على تصنيفات الخمس نجوم

تواصل توسع منطقة الشرق الأوسط مع حصول فندق جديد في أبو ظبي على تصنيف الخمس نجوم، وفنادق في البحرين وعمان على تصنيف أربع نجوم

أتلانتا، 20 شباط/فبراير، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلق دليل فوربس للسفر اليوم قائمته السنوية الحادية والستين للفائزين بجوائز فنادق الخمس نجوم، معترفًا بأروع الممتلكات الفندقية في العالم ومقدما المكافآت للخدمة الكريمة والسهلة في الفنادق.

ومن بين الفائزين بالجائزة للعام 2019 21 فندقاً جديداً من فئة الخمس نجوم، و 49 فندقاً جديداً من فئة الأربع نجوم، و 62 فندقاً جديداً في فئة “موصى بها”. ومن بين الفائزين بالجائزة الآخرين لأول مرة ست مطاعم من فئة الخمس نجوم وثماني منتجعات سبا من فئة الخمس نجوم و 21 منتجع سبا من فئة الأربع نجوم. انظر القائمة الكاملة للفائزين هنا here .

وقد تميزت في هذا الدليل فنادق بنينسيولا التي صنعت التاريخ في دليل فوربس للسفر حين أصبحت أول شركة فنادق خمس نجوم في العالم. وقد حصلت فنادق بنينسيولا مانيلا على تصنيف الخمس نجوم هذا العام، مما دفع مجموع فنادق الخمس نجوم للمجموعة إلى 10 فنادق.

دليل تصنيفات السفر لفوربس يصنف ممتلكات فندقية في 76 بلدا في جميع أنحاء الأميركتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط. وتشمل الوجهات الجديدة للعام 2019: أنغويلا، البحرين، بيليز، دانانغ، الدوحة، هانوي، مدينة هوشي منه، هوي آن، اسطنبول، عمان، بيرث، جبال الألب السويسرية، تل أبيب وأوروغواي.

وقد فازت عدة بلدان على أول جائزة لفنادق تصنيف الخمس نجوم: ماليزيا (روكفورد في منتجع ريزورتس وورلد جنتنغ)، البرتغال (فور سيزونز ريتز لشبونة)، كوريا الجنوبية (شيلا سيؤول)، تركيا (رافلز إسطنبول) وفيتنام (منتجع فور سيزونز نام هاي، هوى آن).

وقد حلت مدينة لندن محل مدينة ماكاو باعتبارها المدينة التي تحتوي على أكثر فنادق خمس نجوم في العالم وذلك بفضل أربع إضافات جديدة (فنادق ومساكن بلغاري، لندن؛ ذي لانغهام، لندن؛ ماندرين أورينتال، هايد بارك، لندن؛ شانغريلا، شارد، لندن.) وقد حققت لندن رقم الـ 13 فندقا من فئة الخمس نجوم وماكاو 12.

وأضافت الولايات المتحدة فندقين من فئة الخمس نجوم (منتجع فور سيزونز لاناي في هاواي ومنتجع وسبا سالاماندر في العاصمة). حصلت هذه البلدان على تصنيف الخمس نجوم لأول مرة: كندا (فيرمونت باسيفيك ريم)، الصين (فندق بلغاري بكين)، فرنسا (فندق دي كريلون، أحد فنادق شركة روزوود)، إندونيسيا (منتجع بولغاري بالي)، المكسيك (روزوود سان ميغيل دي الليندي) والفلبين (بنينسيولا مانيلا) والإمارات العربية المتحدة (فندق فور سيزونز أبو ظبي في جزيرة مروح).

وقال فيليب بوين، الرئيس التنفيذي لشركة دليل فوربس للسفر: “في دليل فوربس للسفر، نتحقق من الفخامة. إن عملية التفتيش المستقلة لدينا هي المعيار الذهبي في صناعة الضيافة. يمكن للمسافرين المميزين أن يثقوا في أن كل فائز هو الأفضل على الإطلاق. يسعدنا أن نكرم الفائزين بالجوائز للعام 2019، وهي مجموعة استثنائية من الفنادق والمطاعم والمنتجعات المخصصة لخدمة الضيوف.”

ستقوم الشركة بتكريم الفائزين في قمة فيريفايد، قمة الفخامة لدليل فوربس للسفر في بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز يومي 26 و 27 شباط/فبراير.

للاطلاع على أبرز ما جاء في الدليل وللاتجاهات في جوائز النجوم العام 2019، يرجى النقر هنا here .