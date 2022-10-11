‫دليفركت تجري استبياناً جديداً يبين زيادة طلب المستهلكين لطلبات توصيل الطعام على الرغم من موجة زيادة الأسعار

شملت الدراسة 7000 مستهلك من حول العالم بهدف تحديد تفضيلات المستهلكين والتغيُّر في عاداتهم فيما يتعلق بمنتجات / عروض المطاعم

يتزامن الاستبيان مع إطلاق دليفركت سلسلة “ Food for Thought ” الهادفة إلى تقديم نصائح عملية لأصحاب المطاعم والمشغلين في القطاع ومساعدتهم على تحقيق الازدهار

الإمارات العربية المتحدة، دبي11 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — أعلنت دليفركت، الشركة المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات لتقديم خدمات تُبسط عملية إدارة توصيل الطعام عبر الإنترنت لأكثر من 27 ألف موقع في 40 سوقاً، عن دراسة عالمية جديد كشفت من خلالها أن زيادة اعتماد الأشخاص على وجبات الطعام الجاهزة أو الطلبات عن طريق خدمات التوصيل، مقارنةً بالفترة قبل حالة التضخم الحاصلة حالياً. وأفاد الاستبيان، الذي أجرته شركة سنيوس وايد (Censuswide)، المتخصصة بأبحاث السوق ومقرها لندن، بطلب من دليفركت أن 57.34% من المستهلكين يتوجهون حالياً لشراء ثلاث وجبات سريعة أو أكثر في الأسبوع، مقارنةً بـ49% قبل ارتفاع الأسعار.

كما أفاد البحث أنه مع حرص الأشخاص المتزايد للتفكير ملياً في كيفية إنفاق أموالهم، فمن المرجح أن يقلل الأشخاص من الأنشطة الأخرى كشراء الملابس (44%)، والخروج لتناول المشروبات والعشاء (47%) والسفر (43%).

وفي هذا السياق قال زونغ زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لدى دليفركت: “أصبح الجميع بلا شك أكثر وعياً بالنسبة للأشياء التي ينفقون عليها أموالهم، بحكم أننا نشهد ارتفاعاً في الأسعار وتكاليف المعيشة على مستوى العالم. قد تكون نتائج البحث الذي أجريناه مفاجئة للبعض، ولكن من الواضح أن الناس يعملون على تحديد أولوياتهم والاستمتاع بالراحة التي توفرها لهم الوجبات الجاهزة وطلبات توصيل الطعام، ومع ذلك تستمر توقعاتهم في الارتفاع. وبالتأكيد، فإن الجودة والاتساق والسرعة تساعد المطاعم على التميز عن غيرها. كما أن التكنولوجيا هنا تقدم المساعدة اللازمة لمجتمع خدمات الطعام من أجل إدارة كل ما يدخل في الطلبات الرقمية لتحقيق أرباح أكثر وتنفيذ العمليات التشغيلية بمستوى أعلى من التميز بالمقارنة عما كانت عليه في السابق”.

الجودة قبل أي شي

على الرغم أن الأشخاص يراقبون عمليات الإنفاق الخاصة بهم، إلا أن المذاق الرائع والمكونات تأتي على الدوام في مقدمة قراراتهم فيما يتعلق بطلب الطعام. حيث يقول أكثر من ثلثي المشاركين في الاستبيان (69%) إن مذاق الطعام يعد بالنسبة لهم أكثر أهمية من مراقبة إنفاقهم، و(67%) منهم يهتمون بجودة المكونات التي يستخدمها المطعم. كما يبحث الأشخاص أيضاً عن التقييمات الاجتماعية قبل اختيار مكان تناول الطعام، حيث يقول 3 من كل 5 من المشاركين (59%) تقريباً إن تقييمات المطاعم / تقييمات العملاء أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبشكل عام، فإن السبب الرئيسي وراء طلب العملاء من المطعم مرة أخرى بالنسبة لـ(52%) من المشاركين هو جودة الطعام. كما يبحث العملاء أيضاً عن المطاعم ذات الخيارات المتنوعة لقائمة الطعام، حيث يفضل الأشخاص (27%) اختيار المطعم، سواء لاستلام الوجبات الجاهزة أو طلبات التوصيل، إذا كان يحتوي على مجموعة متنوعة من العروض ضمن قوائمه.

التوصيل السريع والانسيابي يؤثر على الاختيار

من العوامل الأخرى التي تحظى أيضاً بأهمية كبيرة لدى العملاء هو التسليم السريع دون أية مشاكل أو أخطاء. حيث تبين أن التوصيل السريع يشجع (41%) من العملاء على الطلب من المطعم مرة أخرى، مقارنة بتفضيل (31%) وصول الطعام بدرجة الحرارة المناسبة. ومن المرجح أيضاً أن يفضّل (32%) من العملاء مطعماً على آخر بسبب التوصيل الأسرع لطلبات الطعام، وسيختار (25%) من الأشخاص مطعماً ما نظراً لقربه أو موقعه المناسب. كما أن (38%) من الأشخاص متفقون أيضاً على أن 21-30 دقيقة هو الحد الأقصى لمتوسط وقت انتظار وصول طلباتهم.

خيارات التوصيل المتعددة تزيد الطلبات

يثق المستهلكون اليوم في تطبيقات توصيل طلبات الطعام لتقديم أفضل قيمة وتجربة مقابل المال. ويجد ثلثا الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة (60%) أن طلب الطعام من مطعم عبر تطبيقات توصيل الطعام مثل ديليفرو، وطلبات، وكريم، وزوماتو أكثر موثوقيةً مقارنة بـ(27%) ممن يفضلون طلب طعامهم مباشرة من المطعم. فيما يفضل حوالي (10%) من الأشخاص الحصول على وجبات الطعام مباشرة من المطعم.

في الوقت نفسه، نجد أن (44%) من الأشخاص في المملكة العربية السعودية يفضلون طلب طعامهم مباشرة من المطعم، في حين أن (30%) يفضلون طلب الطعام عبر تطبيقات توصيل الطعام مثل جاهز وهنقرستيشن، فيما كان استلام الطعام مباشرة من المطعم الخيار الأفضل لـ(20%) من المشاركين.

وفي هذا الخصوص، قال مبارك جعفر، المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لشركة كويت لندن للمطابخ السحابية: “كان لارتفاع أسعار المواد الخام المتنوعة وتغير سلوك المستهلكين بما يتعلق بطلبات توصيل الطعام أثراً كبيراً على قطاع المأكولات في منقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك وقع على عاتق جميع الشركات العاملة في القطاع اتخاذ القرارات الصائبة التي تضمن لهم التكيّف مع ظروف السوق الصعبة التي فرضتها موجة ارتفاع الأسعار من خلال التركيز بشكل أكبر على جودة الطعام المقدم لعملائهم و بأسعارٍ مقبولة”.

يأتي هذا البحث تبعاً للنتائج التي حصلت عليها دليفركت حول تفضيلات الاستدامة لدى المستهلكين ، ويشهد إطلاق سلسلة الأبحاث المستمرة Food for Thought . وستواصل السلسلة مراقبة تفضيلات المستهلكين وعاداتهم لتحديد الفرص والأولويات التي تساهم في ازدهار المطاعم.

نبذة عن “دليفركت”

هي شركة متخصصة في مجال تطوير البرمجيات لتقديم خدمات تبسط عملية إدارة توصيل الطعام عبر الإنترنت، وتعزز سهولة خدمات التوصيل من خلال مختلف التطبيقات الرقمية مثل “زوماتو” و”كريم” و”دليفروو” وغيرها، لتساعد أكثر من 27 ألف جهة على تطوير خدماتها التشغيلية وزيادة رضا العملاء. وتنشط “دليفركت” في أكثر من 40 سوقاً حول العالم، وتتميز بموثوقيتها لدى مختلف سلاسل المطاعم ومراكز توزيع السلع الاستهلاكية مثل “تاكو بيل” و”برغر كينغ” و”يونيليفر” بالإضافة إلى المطاعم الصغيرة ومتوسطة الحجم حول العالم. لمعرفة المزيد من المعلومات حول “دليفركت”، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.deliverect.com

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