دعوة ليان تسنغ، نائبة رئيس الشؤون العالمية في ثاوساند سيتيز لتكنولوجيا السحابة والخوارزيميات الاستراتيجية، للمشاركة في حلقة نقاش “حوار القارات” التي استضافتها لجنة إعادة ابتكار بريتون وودز

باريس, 13 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — حضرت ليان تسنغ، نائبة رئيس الشؤون العالمية في شركة ثاوساند سيتيز لتكنولوجيا السحابة والخوارزيميات الاستراتيجية (TCSA)، حلقة نقاش تناولت “الرقمنة الجديدة للتمويل الدولي ومستقبل النظام النقدي الدولي” في 5 نوفمبر. وقد انعقدت الحلقة أثناء منتدى حوار القارات الذي استضافه معهد هامبورغ للاقتصاد الدولي ولجنة إعادة ابتكار بريتون وودز.

وقد ترأس هذه الحلقة عثمان ماندينج، كبير المستشارين في شركة أكسنتشر (Accenture)، وكان من بين المتحدثين جان بيير لانداو، نائب محافظ بنك فرنسا السابق؛ ورود جارات، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا؛ وهارولد جيمس، أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برينستون؛ ووليفيو ستراكا، نائب المدير العام للعلاقات الدولية بالبنك المركزي الأوروبي. وقد انخرط أعضاء اللجنة في نقاش محتدم وتبادلوا وجهات نظرهم حول المشكلات القائمة في النظام النقدي العالمي، فضلاً عن التأثير الإيجابي للعملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي والعملة الرقمية الخاصة على أنظمة الدفع الدولية والتمويل الشامل.

وقد دُعيت تسنغ لمشاركة رؤاها حول أهمية العملة الرقمية للدفع الإلكتروني (DCEP) الذي أنشأه بنك الشعب الصيني وتأثير عملة الرنمينبي الرقمية على الدفع عبر الحدود وتدويل اليوان الصيني في البلدان في مبادرة الحزام والطريق . وشددت تسنغ أنه على الرغم من أن ظهور عملة ليبرا لعب دورًا محفزًا للبحث في العملة الرقمية بين الدوائر النقدية والمالية، إلا أن بنك الصين الشعبي قد شرع بالفعل في إجراء هذا البحث اعتبارًا من عام 2014.

تجمع العملة الرقمية للدفع الإلكتروني، باعتبارها أول عملة رقمية للصين، بين وظائف العملة الرقمية والدفع الإلكتروني. كما تدعم العملة الرقمية للدفع الإلكتروني المدفوعات غير المتصلة بالإنترنت ولها تأثيرات بعيدة المدى على التمويل الشامل وتدويل عملة الرنمينبي. توفر العملة الرقمية للدفع الإلكتروني، من خلال جمع البيانات في الوقت الفعلي عن التدفقات النقدية، مرجعًا مفيدًا لصياغة سياسات نقدية مخصصة وتنفيذها وتحسين الشفافية في صنع السياسات. وبفضل الدعم الذي تقدمه العملة الرقمية، يمكن للبنوك المركزية الحصول على بيانات المعاملات والسلوك في نفس الوقت وممارسة الإشراف المالي بفعالية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة وحتى تحديد الاستخدام الخاص للعملة الرقمية أثناء حالات الطوارئ.

كما دعا الرئيس تسنغ لتقديم حل شركة ثاوساند سيتيز لتكنولوجيا السحابة والخوارزيميات الاستراتيجية المبتكر في مجال تحليلات البيانات النقدية. تقوم شركة ثاوساند سيتيز لتكنولوجيا السحابة والخوارزيميات الاستراتيجية استنادًا إلى البيانات النقدية في الوقت الفعلي بمزامنة البيانات الاقتصادية والضريبية والنقدية والمالية الوطنية، والتي تُدمَج في عقل البيانات الاقتصادية الوطنية. ويعزز هذا الحل ريادة الحكومة على الموارد الاجتماعية والاقتصادية وتحسين اتخاذ القرارات الاقتصادية من حيث الوقت المناسب والدقة.

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