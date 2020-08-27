دعوة لجميع عشاق ألعاب الفيديو: الفرصة الأخيرة للقاء أهم مشاهير عالم الألعاب في المنطقة ضمن تحدي أوبو للألعاب الإلكترونية 

دبي،

27 أغسطس / آب 2020

/PRNewswire/ —

– ضمن سياق شراكتها مع مفاجآت صيف دبي، كشفت أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، عن اهتمام واسع من محبي الألعاب الالكترونية وألعاب الفيديو بفعالية تحدي أوبو للألعاب الالكترونية.

وجددت أوبو دعوة عشاق الألعاب الالكترونية وألعاب الفيديو في المنطقة لاغتنام فرصة الأيام الخمسة المتبقية من التحدي للقاء أهم مشاهر عالم الألعاب في المنطقة، مثل أحمد النشيط (@dvlzgame)، وعمرو نصوحي (@nsoo7y)، وحسين يوسف أنور (@h.messi.10). بالإضافة إلى ما سبق، ستتاح الفرصة للمشاركين لخوض غمار التحدي ومحاولة الوصول إلى المباراة النهائية، التي ستجمع الفائز في المنطقة مع ماني (@manny)، اليوتيوبر واللاعب البريطاني الذي حاز شهرة عالمية بعد ظهوره مع أخيه توبجيزل Tobjizzle وباقي أعضاء مجموعة سايدمان في العديد من فيديوهات تحديات كرة القدم الالكترونية. ويحظى ماني بأكثر من مليوني متابع على يوتيوب، وقد أسس أيضاً فريقه الخاص (تحت راية نادي رادار لكرة القدم)، مسجلاً المرتبة الثانية في قوائم اللاعبين. ويتابع البث الرقمي لماني جمهور واسع عبر منصة تويتش، التي يبث عليها يومياً. وسيتم بث المباراة النهائية بشكل مباشر على قناة ماني على يوتيوب https://www.youtube.com/ channel/UC1crUC35Gk-U_- rv5sM4PtA

يوم 29 أغسطس بين الساعة 6 و9 مساءً بتوقيت دبي.

وتعليقاً على هذه الفعالية، قال أحمد النشيط، المدون والاسم الشهير في عالم التكنولوجيا والألعاب: “كان من دواعي سروري وفخري المشاركة في هذا التحديث الرائع والفريد في المنطقة، والذي دفعنا جميعاً لتجاوز حدود إمكانياتنا وتقديم الجديد والأفضل. لقد تجاوز تحدي أوبو للألعاب الالكترونية كل توقعاتي، وأنا سعيد بالنمو والتقدم الذي يشهده قطاع الألعاب في المنطقة اليوم. وأنا بانتظار نتائج الأيام الخمسة القادمة بفارغ الصبر!”

وسيستقطب هذا التحدي عُشاق الألعاب الإلكترونية من مختلف أنحاء الإمارات، ضمن صالة ذات تصميمٍ فريد، يُراعي تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين المتنافسين والمتفرجين. وتسهم شراكة أوبو مع مفاجآت صيف دبي في تعزيز قطاع الألعاب في المنطقة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات وتسليط الضوء على مواهبهم ومهاراتهم، ضمن سياق فعالية ناجحة على أعلى مستويات التنظيم.

للمزيد من المعلومات يرجى متابعة @oppoarabia.

لمحة عن أوبو

تُعتبر أوبو اسماً عالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا، لما تقدمه من منتجات تتميز بتصاميمها الفنية وتقنياتها المبتكرة، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وعلى مدى العقد الأخير، ركزت أوبو على تصنيع هواتف مزودة بكاميرات، وحرصت على أن تكون سباقةً في ابتكار إنجازات في مجال التصوير بالهواتف الذكية. وأطلقت أوبو أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في رحلة استكشاف وريادة تقنيات استثنائية، لتوفر اليوم منتجات تقنية متميزة لقاعدتها العالمية من المستهلكين عبر الأجهزة الذكية ونظام ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وفي عام 2017، تم تصنيف أوبو في المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية عالمياً، حيث تصنيف مؤسسة البيانات الدولية. وتغطي أعمال أوبو اليوم 40 دولة ومنطقة وتملك 6 مؤسسات بحثية و4 مراكز بحث وتطوير في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى المركز العالمي للتصميم في لندن، الذي يوفر تجربة ممتازة للتصوير بالأجهزة الذكية لعدد أكبر من المستخدمين الشباب في جميع أنحاء العالم.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو السوق المصرية عام 2015. وفي 2016، أنشأت مركز مبيعاتها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة. وتشمل قائمة الأسواق التي دخلتها أوبو في الشرق الأوسط وأفريقيا: مصر والجزائر وتونس والمغرب والإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين وكينيا ونيجيريا وشرق المتوسط.

وكانت أوبو أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعاً في شمال أفريقيا، في الجزائر عام 2017. وبناءً على تحليلات مُعمّقة تناولت المستهلكين المحليين في كل دولة، بدأت أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا عملية مواءمة شاملة مع جميع الأسواق المحلية، بما فيها تكييف المنتجات وفق متطلبات الجمهور المستهدف وتكييف الحملات التسويقية لتحقيق تواصل أفضل مع شريحة المستهلكين الشبان في كل دولة، علاوة على الجهود الرامية إلى توطين فرق العمل للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات أفضل.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد أوبو فايند X وأعلنت عن سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

Photo: https://mma.prnewswire.com/ media/1244254/DSS_OPPO_Gaming_ Challenge.jpg