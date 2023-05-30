دعوة المنظمات الرائدة في مجال الصحة العقلية للأطفال لاتخاذ إجراء على الصعيد العالمي ضد صدمات الرضع والأطفال والمراهقين

سنغافورة – 30 مايو 2023 – أظهرت الأبحاث أن معظم الاضطرابات العقلية تتطور في مرحلتي الطفولة والمراهقة قبل سن 25، حيث يعيش الشباب ربع أعمارهم بإعاقة بسبب الاضطرابات العقلية وتعاطي المخدرات.

لمعالجة هذه المسألة الملحة، وحشد الجهود العالمية، أعلنت كل من الجمعية الدولية للطب النفسي للأطفال والمراهقين والمهن المرتبطة بها (IACAPAP)، والجمعية الدولية للطب النفسي وعلم النفس للمراهقين (ISAPP)، والجمعية العالمية للصحة العقلية للرضع (WAIMH)، والجمعية العالمية للطب النفسي للأطفال والمراهقين وقسم الطب النفسي (WPA-CAP) أن أبريل 2023 هو اليوم العالمي للصحة العقلية للرضع والأطفال والمراهقين (WICAMHD).

شهد هذا العام الفعالية السنوية الثانية لليوم العالمي للصحة العقلية للرضع والأطفال والمراهقين (WICAMHD)، تحت شعار الوقوف ضد صدمات الرضع والأطفال والمراهقين.

يشكل الأطفال والمراهقين ثلث سكان العالم. وتُعد الطفولة والمراهقة سنوات أساسية تتميز بالنمو والتعلم والاستكشاف الخالي من الهموم. ومع ذلك، يصاب كثير من الأشخاص حول العالم بالصدمات والأزمات، وهي تجارب سلبية أظهرت الأبحاث أن لها تأثيرات طويلة الأمد على صحتهم العقلية والبدنية.

أوضحت الدراسات أيضًا أن حوالي 15 % إلى 43 % من البنات و14% إلى 43 % من الأولاد يتعرضون لتجربة مؤلمة مرة على الأقل.

تعتبر تجارب الطفولة السيئة (ACEs) أيضًا من العوامل التي تساهم في زيادة الاضطرابات العقلية في سنوات البلوغ. وتمثل الأثار غير المباشرة والمعقدة لذلك عبئًا اقتصاديًا ضخمًا على المجتمع، ولا سيما في مجالات الرعاية الصحية والخسارة الإنتاجية.

يُعد الأطفال في مناطق الحروب والكوارث الطبيعية تحديدًا سريعي التأثر بشكل أكبر. وخلال الفعالية السنوية الثانية لليوم العالمي للصحة العقلية للرضع والأطفال والمراهقين شارك ثلاثة متحدثين مشهورين تجاربهم بشأن صدمات الطفولة.

ناقش دكتور دينيس أوجرين، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وأستاذ زائر بقسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين والصحة النفسية العالمية بمعهد الطب النفسي، وقسم علم النفس وعلم الأعصاب، بكلية كينجز كوليدج لندن، آثار الحرب في أوكرانيا.

قدم دكتور فوسون سيتين كوادار أوغلو، أستاذ الطب النفسي للأطفال والمراهقين، كلية الطب، جامعة حجة تبة، أنقرة، تركيا، عرضًا حول الآثار الصادمة للزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرًا.

وأخيرًا، ألقت دكتور: ميشيل ميلر، مديرة برامج الصحة العقلية، والتحالف الوطني للأطفال بالولايات المتحدة، الضوء على الاستجابة القائمة على الأدلة للأطفال المعرضون للصدمات. وقد أعقب ذلك حلقة نقاش.

بالإضافة إلى الفعالية الرئيسية، فقد عقدت العديد من المنظمات الوطنية فعاليات وقدمت جهودها المناصرة للاحتفال بذكرى اليوم العالمي للصحة العقلية للرضع والأطفال والمراهقين.

ويشمل ذلك، الجمعية الهندية للصحة العقلية للأطفال والمراهقين (IACAM)، والجمعية الليتوانية للطب النفسي للأطفال والمراهقين (LVPPD) والأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين (AACAP) والجمعية النمساوية للطب النفسي للأطفال والمراهقين، وعلم النفس الجسدي، والعلاج النفسي (ASCAP) وجمعية الطب النفسي للأطفال والمرهقين، وكلية الأطباء النفسيين، وأكاديمية الطب في سنغافورة (SCAP).

يمكنكم الاطلاع على تسجيل للفعالية من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=ZoOu7tm9oQU

نبذة عن المنظمات

الجمعية الدولية للطب النفسي للأطفال والمراهقين والمهن المرتبطة بها (IACAPAP).

تتمثل مهمة الجمعية الدولية للطب النفسي للأطفال والمراهقين والمهن المرتبطة بها (IACAPAP) في دعوتها لتعزيز الصحة العقلية وتنمية الأطفال والمراهقين، عن طريق وضع السياسات والممارسات والبحوث.

لمزيد من المعلومات: يُرجى زيارة الرابط التالي: https://iacapap.org

الجمعية الدولية للطب النفسي وعلم النفس للمراهقين (ISAPP)

الجمعية الدولية للطب النفسي وعلم النفس للمراهقين (ISAPP) هي منظمة تأسست للعمل من أجل الصحة العقلية للمراهقين، وتتكون من أعضاء فرادى يكرسون وقتهم للعمل مع المراهقين، سواء في مجال الطب النفسي وعلم النفس للأطفال أو الطب النفسي وعلم النفس للبالغين.

تتمثل مهمة الجمعية الدولية للطب النفسي وعلم النفس للمراهقين (ISAPP) في زيادة الوعي العام والمهني بشأن الصحة العقلية وتنمية المراهقين في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات: يُرجى زيارة الرابط التالي: http://www.isapp.org

الجمعية العالمية للصحة العقلية للرضع (WAIMH)

الجمعية العالمية للصحة العقلية للرضع (WAIMH) هي منظمة لا تهدف للربح للمهنيين العلميين والتعليميين. ويهدف مركز الجمعية العالمية للصحة العقلية للرضع (WAIMH) إلى تعزيز السلامة العقلية والتنمية الصحية للرضع في جميع أنحاء العالم، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات الثقافية والإقليمية والبيئية وتوليد المعرفة العلمية ونشرها.

تتمثل مهمة الجمعية العالمية للصحة العقلية للرضع (WAIMH) في تعزيز التعليم والبحث والدراسة لآثار التنمية العقلية والعاطفية والاجتماعية خلال فترة الطفولة على النمو الطبيعي والنفسي لاحقًا من خلال التعاون الدولي ومتعدد التخصصات، والمنشورات، والجمعيات التابعة، وعن طريق المؤتمرات الإقليمية والتي تُعقد كل عامين التي تكرس جهودها للأعمال العلمية والتعليمية والسريرية مع الرضع والأشخاص القائمين على رعايتهم.

لمزيد من المعلومات: يُرجى زيارة الرابط التالي: https://waimh.org/

الجمعية العالمية للطب النفسي، قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين (WPA-CAP)

تعمل الجمعية العالمية للطب النفسي، قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين (WPA-CAP) على دعم المهمة والأهداف الشاملة للجمعية العالمية للطب النفسي، من خلال:

العمل مع أعضائها وشركائها حول العالم من أجل دعم الصحة العقلية للأطفال والمراهقين وتشجيع أعلى المستويات الممكنة للممارسة السريرية والسلوك الأخلاقي في الطب النفسي للأطفال والمراهقين.

المساهمة في البرامج والأبحاث التعليمية، والاجتماعات، والمنشورات لزيادة المعرفة حول الاضطرابات العقلية للأطفال والمراهقين واكتساب مهارات لعلاجها.

نشر المعرفة حول العلاج القائم على الأدلة والممارسة القائمة على القيم في الطب النفسي للأطفال والمراهقين.

أن نصبح صوتًا للكرامة والحقوق الإنسانية للمرضى الشباب وأسرهم.

التمسك بحقوق الأطباء النفسيين للأطفال والمراهقين حيث قد يواجهون بعض التحديات.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة، https://www.wpanet.org/child-adolescent-psychiatry

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

السيدة: سو وونج

الجمعية الدولية للطب النفسي للأطفال والمراهقين والمهن المرتبطة بها (IACAPAP)

البريد الإلكتروني: info@iacapap.org