دشن معرضه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

“إعمار اليمن” يُطلع العالم على جهوده ومشاريعه التنموية

نيويورك -24 سبتمبر

يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على هامش أعمال الدورة (٧٤) للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر.

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وتضمنت مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إقامة معرضاً في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف التعريف عن البرنامج وجهوده ومشاريعه التنموية في اليمن.

وقدّم وفد البرنامج المشارك، عرضاً تعريفياً للزوار حول مشاريع التنمية والإعمار في ‎اليمن للعديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية وممثلي البعثات الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولعدد من القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية.

وبدأ معرض البرنامج في استقبال الزوار مع انطلاقة اليوم الأول لأعمال الجمعية العامة، والذي يستمر على مدى هذا الأسبوع.

واستخدم المعرض تقنية الواقع الافتراضي (VR) والتي عرضت مواد مرئية وحيّة لمشاريع البرنامج في المحافظات اليمنية، والتي دعمت 7 قطاعات حيوية في اليمن، وهي: قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع المياه والسدود، وقطاع الطرق والموانئ والمطارات، وقطاع المباني الحكومية.

ويحتوي المعرض على فيديوهات من مشاريع “إعمار اليمن”، ومجموعة صور للأطفال المستفيدين من قطاع التعليم، بالإضافة لصور من مستفيدين بكافة الفئات العمرية من مشاريع البرنامج التنموية، والتي أحدثت أثراً إيجابياً في معيشة المواطنين اليمنيين، وساهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتوظيف اليد العاملة اليمنية، بشكل مباشر وغير مباشر.

وعمل وفد البرنامج على توزيع المطبوعات والبروشورات، بالإضافة لتوزيع النشرات الدورية الخاصة بالبرنامج، ويرافق ذلك شرحاً شفوياً شاملاً قدمه الوفد لجميع زوّار المعرض بعدة لغات.