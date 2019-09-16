دراسة مايندتري: اكتساب الشركات للقيمة من خلال تجربة الذكاء الاصطناعي

تفتقر بعض المؤسسات إلى الفهم والبنية التحتية الناضجة للبيانات لنجاح الذكاء الاصطناعي

وارين، نيوجيرسي ولندن ، 16 سبتمبر 2019 / PRNewswir، أعلنت مايندتري “ Mindtree “ ، وهي شركة عالمية لخدمات التكنولوجيا والتحول الرقمي، اليوم عن نتائج مسحها الأخير لاستخدام الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسات. كشفت الدراسة أن معظم الشركات تعمل بشكل جيد مع اختبار الذكاء الاصطناعي، لكن الكثير منها لا يزال يفتقر إلى فهم لحالات الاستخدام لتقديم قيمة الأعمال والبنية التحتية للبيانات لجعل الذكاء الاصطناعي ناجحًا عبر المؤسسة على أساس مستدام.

وجد الاستطلاع، الذي جمع بيانات من 650 من قادة تكنولوجيا المعلومات العالميين من أسواق الأعمال الرئيسية، أن 85% من المؤسسات لديها استراتيجية بيانات و77% منها قد طبقت بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكان العمل، ويرى 31% من هذه الشركات بالفعل قيمة أعمال كبيرة نتجت من جهود الذكاء الاصطناعي التي بذلوها. تحقق المنظمات رؤيتها للاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ولكن يمكن للكثيرين فعل المزيد للوصول لقيمة أعمال حقيقية.

هناك حاجة إلى تركيز أكبر على حالات الاستخدام التي توفر قيمة أعمال

عند تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وُجد أن هناك حاجة ملحة لاستخدام حالات لإثبات قيمة العمل. كشفت الدراسة الاستقصائية أن 16% من الشركات على مستوى العالم تركز على نقطة الألم ومن ثم تحديد حالة الاستخدام، مع تركيز المنظمات الأصغر (13%) على تأثير الأعمال مقارنة بنظيراتها الأكبر (18%). مع كل الضغوط لتسخير الذكاء الاصطناعي، تقوم العديد من المؤسسات بالتجربة، ولكن لم تجد جميعها الصيغة لتنشره على نطاق واسع وتضيف قيمة كبيرة.

وجد الاستطلاع أن هناك مجالات معينة مثل المبيعات (35%) والتسويق (32%) تكتسب أكبر قيمة من الذكاء الاصطناعي، لأنها تسرع في تقديم تجارب العملاء المحسنة. التقنيات الأكثر شعبية التي نشرتها المنظمات العالمية هي التعلم الآلي (34%)،تشاتبوتس “chatbots” (34 %)، والروبوتات (28 %).

النجاح في الذكاء الاصطناعي يعني دمج التجريب السريع، والسلاسة التنظيمية والمهارات

يقدم الذكاء الاصطناعي فوائد للأعمال قابلة للقياس، لكن غالبية الشركات لم تجد بعد صيغة للنجاح المتكرر. يتمثل أحد المتطلبات المهمة للشركات لبدء رحلة الذكاء الاصطناعي بنجاح في تجربة حالات الاستخدام والتقنيات المختلفة باستخدام منهجيات الابتكار السريعة. هذا وقد أفاد ما يزيد قليلاً عن ربع الشركات التي شملها الاستطلاع (29%) أنها تملك الإمكانيات اللازمة لتجربة الذكاء الاصطناعي، حيث تتمتع المنظمات الكبيرة (39%) بميزة مقارنة بنظيراتها الأصغر بنسبة 19%.

تنفق المؤسسات التقدمية 25% من ميزانية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها على الابتكارات الرقمية مع التركيز على تعريف حالة الاستخدام والتجريب والتشغيل على نطاق واسع. تتفهم الشركات أيضًا الحاجة إلى تطوير مهاراتهم وتحديثها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي. يقول 44% أنهم سيوظفون أفضل المواهب المتاحة خارجياً، 30% لديهم شراكات مع الأوساط الأكاديمية ، و22% يديرون المتسللين لحل تحديات البيانات وتحديد المرشحين المحتملين.

المؤسسة التي تعمل تحت قيادة الذكاء الاصطناعي – الأمر كله يتعلق بالبيانات

يعد العثور على حالات الاستخدام الصحيحة وبناء التوافق ودعم مبادرات الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية، ولكن البيانات هي المتغير الأساسي عندما يتعلق الأمر بتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في المؤسسة. تحتاج الشركات إلى تحديث البنية التحتية للبيانات الخاصة بها وهياكلها وأنظمتها، إلى جانب استراتيجية شاملة للبيانات وعمليات قوية لإدارة البيانات. كشف المسح أن أكثر من نصف الشركات الكبرى (51%) أفادوا أنهم لا يفهمون تمامًا البنية التحتية للبيانات اللازمة لتنفيذ الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، في حين أن 6 من أصل 10 مؤسسات تعتقد أن البنية التحتية للبيانات وهياكلها غير ناضجة وليست في وضع جيد لتقديمها قيمة العمل.

قال سومان نامبيار، رئيس الاستراتيجية والشركاء والعرض الرقمي في مايندتري: “إن إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحويل وإعادة بناء الشركات محسوسة بوضوح في C-Suite، حتى لو لم يتم فهمها بشكل كامل بعد”. من المتوقع أن يثبت قادة الأعمال والتكنولوجيا على نحو متزايد قيمة الأعمال، ويطلقوا العنان لقوة بياناتهم، ويحددوا استراتيجية منظمة الذكاء الاصطناعي وخارطة الطريق الخاصة بهم. لكي تزدهر في العصر الرقمي، يجب أن تكون الشركات سريعة الحركة ولا تخاف من الفشل. كما يجب عليها أيضًا تحسين فهمها حول كيف سيمنحهم الذكاء الاصطناعي ميزة تنافسية وتقدم قيمة أعمال حقيقية وقابلة للقياس لزيادة استثماراتهم في هذه التقنيات التحويلية والقوية.”

المنهجية

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت بواسطة Censuswide وتم جمع البيانات من 650 من رواد تكنولوجيا المعلومات العالميين، مع 325 مشارك بنسب متساوية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. تحليل القطاع كان على النحو التالي؛ التصنيع (100)، الخدمات المالية (100)، البيع بالتجزئة (100)، السفر (100)، سلع استهلاكية (100).

لمزيد من المعلومات والتقرير الكامل ، يرجى النقر على: https://www.mindtree.com/ai-readiness-report-2019

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