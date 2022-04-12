‫دخول OneConnect لمجال الخدمات المصرفية كخدمة مع شراكة استراتيجية مع Pismo

تجمع OneConnect بين أفضل ما في الشرق والغرب، حيث ولجت إلى خدمة الخدمات المصرفية كخدمة لتوسيع نطاق خدماتها في إعلانات محرك البحث SEA ومنطقة الشرق الأوسط، مع منصة مالية أساسية حديثة.

سنغفورة، 12 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة OneConnect للتكنولوجيا المالية، وهي المزود الرائد للتكنولوجيا كخدمة ( TaaS ) والشريك في مجموعة Ping An Group ، اليوم عن شراكة إستراتيجية حصرية مع Pismo ، أحد أسرع شركات الخدمات المصرفية كخدمة نموا في العالم حيث تحظى باهتمام بارز في كل من الأمريكتين وأوروبا. تشهد هذه الشراكة مجموعة حلول OneConnect التكنولوجية المتطورة التي تكملها منصة Pismo للبرمجيات كخدمة SaaS القابلة للتطوير بدرجة عالية والذكية ومتعددة المستأجرين، لتقديم خدمة أفضل لمجموعة أوسع من المؤسسات المالية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

اختارت OneConnect شركة Pismo كأحدث شريك استراتيجي لها، نظرا لخبرة Pismo العميقة في تطوير وتنفيذ حلول الخدمات المصرفية كخدمة للمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك الرقمية، مثل Banco Itau ، أكبر بنك في أمريكا اللاتينية، و BTG Pactual ، أكبر بنك استثماري في أمريكا اللاتينية، والبنك الرقمي الشهير N26 . ستتمكن شركة OneConnect وشركة Pismo معا، من تقديم حلول مصرفية مثبتة قائمة على خدمة البرمجيات كخدمة SaaS مناسبة للأبناك الصغرى. من المحتمل أن تسمح هذه الشراكة بالتكامل مع منتجات OneConnect الحالية، مثل محركات مكافحة الاحتيال والتطبيقات المصرفية بالهاتف المحمول، والتي استهدفت سابقا البنوك الحالية والكبيرة التي تتطلع إلى الرقمنة.

قال تان بن رو Tan Bin Ru ، الرئيس التنفيذي (جنوب شرق آسيا)، شركة OneConnect للتكنولوجيا المالية: “نحن متحمسون للإمكانيات التي توفرها هذه الشراكة لكلا الطرفين. فبصفتنا مزودا لحلول التكنولوجيا المالية، فإننا نبحث باستمرار عن تقنيات وطرق جديدة لنا لجلب قيمة أفضل للمؤسسات المالية. من خلال هذه الشراكة مع Pismo ، يسعدنا أن نكون قادرين على توسيع نطاق خدماتنا لتشمل الآن خدمة البرمجيات كخدمة SaaS ، والتي نتصور أنها ستكون أكثر سهولة للوصول إليها وقابلية للتنفيذ في البنوك المتوسطة والصغيرة الحجم. كما نعتقد أنه يمكننا الجمع من خلال هذه الشراكة بين أفضل ما في الشرق – أفضل ابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي – وما في الغرب – شغف هندسة المنتجات. ”

“يعتبر جنوب شرق آسيا سوقا رئيسيا لـ Pismo ، كواحد من أعلى الاقتصادات نموا في العالم. تتمثل رؤيتنا في مساعدة البنوك والشركات المالية في رحلتهم إلى الخدمات المصرفية كخدمة BaaS والحوسبة السحابية من أجل المعالجة الأساسية “، قال فيشال دالال Vishal Dalal ، الرئيس التنفيذي (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا)، Pismo . “إن حضورنا في سنغافورة وشراكتنا مع مؤسسة عالية الإنجاز مثل OneConnect يؤكد التزامنا العميق تجاه هذه المنطقة.”