دبليو أوه جي جروب تبرم صفقة بيع محطة باتونغ لمعالجة مياه الصرف

بانكوك، 11 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — تم الاستحواذ بنجاح على شركة دبليو أوه جي آي تي آر ووتر سوليوشن ليمتد “WOG ITR Water Solution Company Limited based in Thailand” في تايلاند (“دبليو أوه جي آي تي آر”) بواسطة شركة ويك ووتر كومباني ليمتد “Wiik Water Company Limited” (“ويك ووتر”)، التابعة لمؤسسة ويك آند هوغلوند ببليك كومباني ليمتد “Wiik & Hoeglund Public Company Limited”. وتعد دبليو أوه جي آي تي آر بمثابة مشروع كيان ذي غرض خاص تتبع مجموعة دبليو أوه جي “WOG Group” بخصوص الامتياز الموقع مع بلدية باتونغ في بوكيت، تايلاند.

وتعد مجموعة دبليو أوه جي ( www.woggroup.com ) شركة مياه رائدة تتمتع بخبرة في مشروعات مياه الصرف، ومعالجة المياه، والتحلية. وتمكنت المجموعة من تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في جنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي باستخدام أفضل تقنيات معالجة المياه. وتعمل دبليو أوه جي باعتبارها شركة تنفذ أعمال التصميم والمشتريات والتشييد (EPC) إلى جانب بناء وتشغيل محطات معالجة المياه على أساس البناء والتشغيل والامتلاك ونقل الملكية “BOOT”، والبناء والتشغيل ونقل الملكية “BOT”، والتصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية “DBOT”، والبناء والامتلاك والتشغيل “BOO”.

وكانت دبليو أوه جي آي تي آر، التي أنشأت في عام 2012، قد وقعت على عقد امتياز لمدة 30 عامًا مع بلدية باتونغ في مقاطعة بوكيت في تايلاند على أساس البناء، والامتلاك، والتشغيل، ونقل الملكية. ويعني المشروع بسعة 25,000 متر مكعب يوميًا بمعالجة مياه الصرف، وتحويلها إلى مياه قابلة لإعادة الاستخدام، والتوريد للعملاء بعد مد خطوط الأنابيب. وتم استكمال المحطة في 2014 ومنذ ذلك الوقت وفرت المياه المعالجة. ويتضمن عملاء المشروع الحاليين سلاسل فندقية رائدة، ومشغلي مراكز تجارية، ومنتجعات.

ودخلت ويك آند هوغلوند ( www.wiik-hoeglund.com )، المدرجة في سوق الأوراق المالية في تايلاند، إلى أعمال إدارة الموارد المائية لتلبية الحاجة للمياه في القطاع الصناعي. وتعد الشركة رائدًا سوقيًا طوال الثلاثين عامًا المنقضية في تصنيع أنابيب البولي إيثيلين شديدة الكثافة (HDPE) والتركيبات. كما تشتهر الشركة عالميًا في إطار المنتجات ورقابة جودة المنتجات. وزادت ويك ووتر من مناطق الخدمة بعد المعالجة.

وباعت دبليو أوه جي المحطة نظير 300 مليون بات تايلاندي (~ 10 ملايين دولار أمريكي) وستستمر كشريك أقلية طبقًا لاتفاق مشاركة الإيرادات بنسبة 10% طوال مدة الامتياز.

وبحسب سونيل راجان “Sunil Rajan”، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبليو أوه جي، تعد هذه الصفقة بمثابة علامة بارزة في صناعة معالجة المياه في تايلاند. ويتيح بيع المشروع إلى ويك ووتر فرصًا جديدة للنمو ويفتح الباب أمام آفاق جديدة لمجموعة دبليو أوه جي. وتمثل الصفقة الخروج الناجح الأول لدبليو أوه جي من المشروعات التي تمتلكها. ويعزز ذلك من قدراتنا المالية ويوفر رأس مال يتيح الاستثمار في مشروعات خطوط الأنابيب الكبيرة عبر العالم.

ولمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بالسيد/ راجاغوبال إيه “Rajagopal A” على العنوان الإلكتروني info@woggroup.com