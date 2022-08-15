‫دار سك العملة الملكية الكندية تكرم عازف البيانو الكندي الأسطوري وعملاق الجاز أوسكار بيترسون على عملة جديدة بقيمة 1 دولار

قالت ماري ليماي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لصندوق سك العملة الكندي الملكي: “دار سك العملة الكندية متحمسة للاحتفال بقصص الكنديين الاستثنائيين على عملاتها المعدنية، ويسعدني أن يتم الاحتفال بأوسكار بيترسون، أول موسيقي كندي يظهر على عملة متداولة، كواحد من أكثر فناني الجاز احترامًا وتأثيرًا في العالم على الإطلاق”. “لقد جلبت موسيقى السيد بيترسون وعروضه الأسطورية البهجة لملايين عشاق الموسيقى في كندا وحول العالم، ونحن فخورون بتكريمه، من خلال هذه العملة، لإسهاماته الاستثنائية في الموسيقى والثقافة الكندية”.

تم تصميم العملة التذكارية لأوسكار بيترسون من قبل الفنان فالنتين دي لاندرو، وهو فنان كتاب هزلي بارع ورسام ومصمم من أجاكس، أونتاريو. يظهر في تصميمه أوسكار بيترسون على البيانو، ويداه في حركة كاملة، والتي ينبثق منها مقياس موسيقي متدفق يظهر قضبان الإغلاق من Hymn to Freedom . يكمل اسم السيد بيترسون التصميم.

“طوال مسيرته المهنية، حصل أوسكار على العديد من الجوائز والأوسمة، كل منها عنى الكثير بالنسبة له. خلال ما يقرب من خمسة عشر عامًا منذ وفاته، كان هناك المزيد. كلهم يدعون للتواضع. كلهم مصدر فخر. كما أن إضافة هذه العملة التذكارية المتداولة التي تحمل شكله شيء لم يكن ليتخيله هو ولا أنا “، قال كيلي بيترسون. “إن معرفة أن الكنديين الآن، ولأجيال قادمة، سيحتفظون بهذه العملة وسيتم تذكيرهم بأوسكار بيترسون أو سيتم إلهامهم للتعرف عليه لأول مرة، يثير المشاعر التي يصعب وصفها. أنا فخور للغاية. كان أوسكار عازف بيانو وملحنًا رائعًا. كان من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان. قبل كل شيء، كان دائمًا كنديًا فخورًا. بما أن موسيقاه خالدة ، فسيكون الآن كذلك جزءًا من الوعي الكندي إلى الأبد “.

نشأ في ليتل بورغوندي، الحي الذي كان مركزًا لمجتمع السود في مونتريال، تعلم أوسكار بيترسون، من قبل والده وأخته الكبرى ديزي، قيمة الموسيقى منذ سن مبكرة جدًا. نشأ على الكلاسيكيات، وسرعان ما أتقن العزف على البيانو وصقل حرفته من خلال الموسيقى الشعبية ليصبح واحدًا من أكثر موسيقيي الجاز شهرة في كل العصور. على مدار أكثر من 60 عامًا من حياته المهنية، قام بتسجيل أكثر من 400 تسجيل وأدى أوسكار بيترسون الثلاثي الشهير في جميع أنحاء العالم. حصل على ثماني جوائز جرامي وتم إدخاله في قاعة مشاهير الموسيقى الكندية عام 1978. تم ترشيحه لأول مرة لجوائز جونو في عام 1977، وفاز بجائزة أفضل ألبوم جاز ، باسم أوسكار بيترسون فور، في عام 1987. كما حصل على وسام كندا من رتبة رفيق من قبل الراحل رامون هناتيشين، الحاكم العام لكندا.

في عام 1962، قام بتأليف Hymn to Freedom ، والتي أصبحت نشيدًا لحركة الحقوق المدنية في الستينيات والتي لا يزال تأثيرها الموسيقي والاجتماعي يتردد حتى اليوم. كان ألبومه Canadiana Suite بمثابة تكريم ملحمي ومؤثر للبلد الذي أَحبه والذي ذائما ما سماه وطنه.

يتجاوز تأثير عمل أوسكار بيترسون وقصة حياته الأجيال: إلهام عدد لا يحصى من الفنانين الذين أصبحوا هم أنفسهم أيقونات موسيقية، وما زالوا يجتذبون الأجيال الجديدة إلى موسيقاه ومهنته. تم تأسيس العديد من مدارس الموسيقى والمنح الدراسية على شرفه. توفي السيد بيترسون في عام 2007 عن عمر يناهز 82 عامًا.

“عندما كنت طفلاً أسافر حول العالم مع والدي، أتذكر أنني كنت أشعر بالفضول بشأن ما يوجد على عملة كل بلد. كانت فرصة للتعرف على تاريخ المكان الذي كنت أزوره. الشيء الوحيد الذي لطالما كان مهمًا بالنسبة لي هو أننا ككنديين، نأخذ الوقت الكافي لاستكشاف تاريخنا – بجميع جوانبه “: قالت سيلين بيترسون. “إن معرفة أن الكنديين في وطنهم وأي شخص يزورهم من الخارج سيحظون بفرصة التعرف على شخصية رائعة في تاريخ أمتنا في راحة أيديهم، يجلب لي قدرًا هائلاً من السعادة. منح والدي هذا الاعتراف من قبل دار سك العملة الملكية الكندية، وهو شيء لم أتخيله أبدا، لأنه بالنسبة لي كان وسيظل دائمًا أبي. ”

تقتصر العملة المتداولة لأوسكار بيترسون على ثلاثة ملايين قطعة نقدية، منها مليوني عملة تتميز بعلامة أرجوانية، اللون المفضل لأوسكار بيترسون. وستصل إلى الكنديين من خلال صرفهم حيث تقوم فروع البنوك والشركات بتجديد مخزونها من عملات الدولار الواحد المعدنية المتداولة.

يمكن شراء العملة المتداولة الملونة وغير الملونة معًا كجزء من مجموعة عملات Collector Keepsake المكونة من ست قطع. يتم تعبئتها في بطاقة جمع مليئة بالرسوم تحتوي على واحدة من كل عملة متداولة حاليًا، من خمسة سنتات إلى دولارين. تشمل منتجات الجمع الأخرى المضافة إلى الاحتفال بإرث أوسكار بيترسون لفات تغليف خاصة مكونة من 25 قطعة نقدية متداولة بقيمة دولار واحد، بإصدارات ملونة وغير ملونة، بالإضافة إلى 1 أوقية من الفضة الخالصة ونسخ من الذهب الخالص لتصميم العملة المتداولة.

يمكن طلب هذه المقتنيات الجديدة اعتبارًا من اليوم عن طريق الاتصال بدار سك العملة على الرقم 1871-267-800-1 في كندا، أو 6468-268-800-1 في الولايات المتحدة أو على الموقع http:///www.mint.ca/insulin . وهي متوفرة أيضًا في متجر وينيبيغ التابع لدار سك العملة الملكية، وكذلك من خلال الشبكة العالمية لتجار وموزعي سك العملة، بما في ذلك منافذ البريد الكندية المشاركة.

عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعَد دار سك العملة الملكية الكندية واحدة من أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تُقدِّم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية المتخصصة عالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca . أو متابعة حساباتها على تويتر و فيسبوك و إنستغرام .

صور العملة المتداولة ومنتجات التجميع ذات الصلة متوفرة هنا .

للمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال بِـ: أليكس ريفز، كبير مديري إدارة الشؤون العامة، هاتف رقم: 6370-884-613، بريد إلكتروني: reeves@mint.ca

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