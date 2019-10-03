دار سك العملة الملكية الكندية تقدم العملة الأولى من نوعها على شكل زهرة الخشخاش

أوتاوا، أونتاريو، 3 أكتوبر/تشرين أول، 2019 /PRNewswire/ — للمرة الأولى على الإطلاق، يسعد دار سك العملة الملكية الكندية “Royal Canadian Mint” أن تعلن بكل فخر عن تصميمها عملة فضية مبتكرة على شكل زهرة الخشخاش. فقد قدمت دار سك العملة عملة من الفضة الخالصة فئة 10 دولارات لعام 2019 بعنوان يوم الذكرى “Remembrance Day” من أعمال مدير الإنتاج بدار سك العملة والفنان جيمي ديسروشير “Jamie Desrochers”، الذي أضفى بنقوشه متعددة الطبقات وألوانه على ورقة الخشخاش عمقًا وحسًا مرحًا. وينضم هذا الابتكار الأحدث إلى قائمة طويلة من العملات الصادرة عن دار سك العملة دعمًا لتقليد الاحتفال بالذكرى السنوية في كندا.

وعلى سبيل التقدير المبتكر لذكرى جنود كندا البواسل، صمم الفنان كيري ويلر “Kerry Weller” عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2019 – حتى لا ننسى “Lest We Forget”. وتصور زهرة خشخاش على زجاج مورانو تتوج حقلاً من زهور الخشخاش ويغطيها شكل صليب يحمل نقشًا خالدًا: “حتى لا ننسى” “LEST WE FORGET – N’OUBLIONS JAMAIS”. وتتاح كلتا العملتين اعتبارًا من اليوم.

كما صمم فريق البحث والتطوير بدار سك العملة عملة تذكارية مبتكرة أخرى من الفضة الخالصة فئة 50 دولارًا لعام 2019 – شعلة الذكرى المئوية لكندا “The Centennial Flame of Canada”. وتعيد العملة من الفضة الخالصة التي تزن ثلاث أوقيات بدقة كل تفاصيل النصب التذكاري الأيقوني لتل البرلمان الذي يحتفل بدخول كل مقاطعة وإقليم كندي إلى الاتحاد. ومستمدة من مظهرها النهائي العتيق الذي يحاكي النصب التذكارية الحجرية إلى النقوش العميقة والبارزة، تمثل هذه العملة صورة مصغرة معقدة للمعلم الشهير في أوتاوا.

وستجد المزيد من الابتكار مع عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2019 – ريشة “Feather”، وهي العملة الأولى على شكل ريشة، التي صممت إجلالاً للنسر وريشه – وهما رمزان لهما دلالة ثقافية وروحية عميقة لسكان كندا الأصليين. وعلى ظهر العملة، صور الفنان أندي إيفرسون “Andy Everson” رأس نسر على نمط الساحل الشمالي الغربي للمساعدة في إنتاج مجموعة عملات من الفضة الخالصة تحتفي بثقافة الكوموكس “K’ómoks” وكواكواكا واكو “Kwakwa̱ka̱’wakw” بطريقة لا تنسى.

ومن العملات الأخرى الفريدة الصادرة هذا الشهر:

عملة من الفضة الخالصة فئة 125 دولارًا لعام 2019 – سفن كندا العالية “Tall Ships of Canada”، وهي عملة مطلية بالذهب تزن نصف كيلوغرام تمثل ثمرة التعاون بين الفنانين إيف بيروبيه “Yves Bérubé” ونيل هاملين “Neil Hamelin”، اللذين صورا أربعة سفن عملاقة من التاريخ البحري الكندي.

عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2019 – عجائب السماء: ركائز النور “Sky Wonders: Light Pillars”، من تصميم الفنان توني بيانكو “Tony Bianco”.

عملة من الفضة الخالصة فئة 30 دولارًا لعام 2019 ذات لمعان ذهبي – المفترس والفريسة: الذئاب والأيائل “Predator and Prey: Wolves and Elk”، وهي عملة مطلية بالكامل بالذهب من تصميم دبليو آلان هانكوك ” Allan Hancock”.

عملة من الفضة الخالصة فئة 100 دولار لعام 2019 – الختم العظيم لإقليم كندا “Great Seal of the Province of Canada”، وهي قطعة نادرة مطلية بالذهب تعيد إنتاج جميع التفاصيل الدقيقة للختم العظيم الذي يعد الرمز الرسمي لكندا قبل إنشاء الاتحاد من 1841 وحتى 1867.

عملة من الفضة الخالصة فئة 25 دولارًا لعام 2020 تحمل رأس حيوان متعدد الأوجه: الدب الأشهب “Grizzly Bear” من تصميم نحات دار سك العملة أليكس تيراباسو “Alex Tirabasso”.

عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2019 – ظواهر خارقة للطبيعة: حادث شاغ هاربور “Unexplained Phenomena: The Shag Harbour Incident”، وهي عملة تظهر طبقًا طائرًا يتوهج في الظلام من تصميم باندورا يونغ “Pandora Young”.

عملة عدسية الشكل فئة 50 سنتًا لعام 2019 كندا المخيفة: فندق أوتاوا جايل هوستيل “Spooky Canada: Hostelling International Ottawa Jail Hostel”، وهي عملة تطرح حادثًا خارقًا للطبيعة حيث تعيد الحياة إلى إحدى أشهر قصص الأشباح في أوتاوا، من تصميم الفنان إيمانويل جوليان ماديل مونزون “Emmanuel Julian Madail Monzon”.

عملة من الفضة الخالصة فئة 3 دولارات لعام 2019 – تحتفي بالاحتفالات والمهرجانات الكندية – مشاهدة الحيتان “Whale Watching”، من تصميم ستيف هيبورن “Steve Hepburn”.

وعملة من الفضة الخالصة فئة 5 دولارات لعام 2019 – مجموعة الأبراج الفلكية: العقرب “Zodiac Series: Scorpio”، من تصميم جوري فان دير ليندا “Jori Van Der Linde”.

وللتعرف على المزيد من المعلومات عن سك العملات والأسعار والمعلومات الخلفية الكاملة عن كل منتج، يرجى زيارة علامة التبويب “متجر” بالموقع الإلكتروني www.mint.ca. ويمكن عرض صور العملات هنا.

كما يمكن طلب جميع هذه المنتجات مباشرة من دار سك العملة على الرقم 1871-267-800-1 من كندا، أو 6468-268-800-1 من الولايات المتحدة، أو الموقع الإلكتروني لدار سك العملة. وتتاح العملات كذلك في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وكذلك من خلال شبكتنا العالمية من الوكلاء والموزعين، والتي تتضمن المشاركة في منافذ البريد الكندي “Canada Post”.

نبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية “The Royal Canadian Mint” مؤسسة تابعة للتاج البريطاني لسك العملات وتوزيع العملات المتداولة في كندا. وتعرف دار سك العملة بأنها إحدى أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة كبيرة من منتجات العملات المتخصصة وعالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق عالمي. ولمزيد من المعلومات عن دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mint.ca. كما يمكن متابعة دار سك العملة على تويتر ، و فيسبوك ، و انستجرام .

أليكس ريفز “Alex Reeves”

مدير أول

العلاقات العامة

هاتف: 6370-884 (613) 1 +

reeves@mint.ca