دار سك العملة الملكية الكندية تطرح نموذجًا مبتكرًا للعملات المخصصة للاقتناء بأول تصميم على شكل قطعة الألماس الحقيقي على الإطلاق

أوتاوا، 4 مارس / آذار 2020 /CNW/ – في إطار مساعي الابتكار الفريدة التي تثبت أن العملة المعدنية تنطوي على لمسات جمالية تتجاوز نقوش وجهي العملة فحسب، صممت دار سك العملة الملكية الكندية بكل فخر عملتها الجديرة بالاقتناء على شكل قطعة ألماس حقيقية ثلاثية الأبعاد. إن عملة عام 2020 المصنوعة من الفضة الخالصة على شكل قطعة الألماس بقيمة 50 دولارًا ذات العلامة Forevermark© Diamond، قد صُنعت بإتقان بالغ من ثلاث أوقيات من الفضة الخالصة بنسبة 99,99%، وهي مزخرفة بقطعة ألماس تبلغ 0,20 قيراط مُستخرَجة من منجم فيكتور في أونتاريو الشمالية. لقد تغلَّب فريق البحث والتطوير في دار سك العملة على الكثير من التحديات ليتمكَّن من سك هذه العملة المعدنية المثيرة ذات الحواف دون حدوث أي عيوب، وليستطيع إنتاج عملة فاخرة تستحق الاقتناء؛ حيث تُعد أيضًا عملاً هندسيًا فذًا منقطع النظير. وبدايةً من اليوم، فإن هذا التصميم الخارج عن المألوف لروعته، علاوة على العديد من العملات الجديرة بالاقتناء والمصممة بإتقان فائق، أصبحت متوفرة للجمهور.

وبالإضافة إلى ما سبق، لا تزال خزانة كنوز مجموعات معمل البحث والتطوير لدى دار سك العملة تُفصِح عن أسرارها المبتكرة في عالم العملات المعدنية لهواة الجمع. فمن ذلك، عملة عام 2019 المصنوعة من الفضة الخالصة بقيمة دولارين – وهي متعددة الطبقات بنقش الدب القطبي. فهذه العملة تقدم شكلاً مبتكرًا للعملة المعدنية الفريدة المتداولة ذات نقش الدب القطبي بقيمة دولارين، والتي صممها الفنان برينت تاونسند (Brent Townsend)؛ حيث إن عناصر تصميم الوجه الخلفي للعملة تظهر على طبقات محفورة منفصلة بوضوح؛ إذ يظهر الدب القطبي ومساحة الحلقة الخارجية عائمة فوق مشهد بحري للقطب الشمالي والذي يُعد موطنًا لهذه القطعة المميزة من العملة الكندية.

وتقديرًا لروح الماضي، فإن دار سك العملة أصدرت عملات معدنية جديدة تحمل تذكيرًا وعرفانًا للرموز التاريخية من خلال عملة عام 2020 المصنوعة من الفضة الخالصة بقيمة 125 دولارًا وبوزن نصف كيلوجرام، وهي العملة التي تحتفي بالذكرى رقم 75 لتأسيس منظمة اليونسكو، والتي تتميز بنقش موقع لانس أو ميدوز (L’Anse aux Meadows) التاريخي. فقد أعاد التصميم الروح للبقايا الأثرية لمستوطنة الفايكينج الكندية الأصيلة الشهيرة، والتي تقبع في الطرف الشمالي الغربي لمقاطعة نيوفاوندلاند، لتنبض فيه الحياة عبر رسم القرية التي طوتها أعماق الزمن بإبداع خيال الفنانة ربيكا يانوفسكايا (Rebecca Yanovskaya). فهذه العملة المطلية بطبقة من الذهب بأسلوب انتقائي فريد تتميز بنقش علامة اليونسكو الخاصة، والتي تتناغم مع الكتابة بالأبجدية الرونية والخطوط اللولبية المتشابكة التي تنتسب لعالم الفايكينج.

وبالانطلاق سريعًا إلى الأمام في مضمار الزمن وصولاً إلى أوائل فترة الاستيطان الفرنسي والإنجليزي للأراضي الكندية، تقدم عملة عام 2020 الفضية الخالصة بقيمة 10 دولارات والتي تحتفي بالذكرى رقم 350 لتأسيس شركة خليج هدسون (HBC)، الرمز المميز للشركة والذي يتضمن شعار النبالة الخاص بالشركة، والتي سُكَّت بطريقة تحاكي عملية سك العملات في تلك الفترة. وأما عملة عام 2020 المصنوعة من الذهب الخالص وبقيمة 10 دولارات والتي تحتفي بآثار منطقة فرنسا الجديدة: فالعملة بقيمة 15 سول التي أصدرها الملك لويس الرابع عشر، تعيد للأذهان الفخامة الملكية من خلال سك قطعة نقدية تعود إلى 450 عامًا ضمن العملات النقدية التي تعكس التاريخ الاستعماري، وهي بوزن ربع أوقية من الذهب الخالص بنسبة 99,99%.

وتتضمن العملات المعدنية الأخرى المقرر طرحها في مارس/آذار ما يلي:

عملة عام 2020 المصنوعة من الفضة الخالصة بقيمة 20 دولارًا – الأرض الأم: الوطن: عملة من تصميم جيمي ديسروشير ( Jamie Desrochers ) والتي تتميز بمشهد ملوّن للأرض من السطح الفضي للقمر، مع تقنية الضوء القاتم والتي تُبرِز بقوة مشهد مجرة درب التبانة المرسومة في الخلفية،

) والتي تتميز بمشهد ملوّن للأرض من السطح الفضي للقمر، مع تقنية الضوء القاتم والتي تُبرِز بقوة مشهد مجرة درب التبانة المرسومة في الخلفية، عملة عام 2020 المصنوعة من الفضة الخالصة بقيمة 20 دولارًا – الحشرات المُرصَّعة بالجواهر – الخنفساء الصغيرة، والتي تتميز بالأعمال الفنية للفنان جوري فان دير لند ( Jori van der Linde )، المزخرفة بنقشة الخنفساء الصغيرة ذات اللون الأبيض والأسود والمطلية بطبقة من الروديوم ومغطاة بطبقة من الأحجار الكريمة من العقيق الأحمر والياقوت الأزرق.

)، المزخرفة بنقشة الخنفساء الصغيرة ذات اللون الأبيض والأسود والمطلية بطبقة من الروديوم ومغطاة بطبقة من الأحجار الكريمة من العقيق الأحمر والياقوت الأزرق. عملة عام 2020 المصنوعة من الفضة الخالصة والمطلية بالذهب بقيمة 50 دولارًا – الأشكال الحقيقية: القندس،

عملة عام 2020 المصنوعة من الفضة الخالصة بقيمة 50 دولارًا – النسر الأصلع الشجاع والتي تعكس الرؤية الإبداعية الأنيقة للفنان ستيف هيبرن للنسر الذي يحلق فوق سماء الخط الساحلي الكندي،

عملة عام 2020 المصنوعة من الفضة الخالصة بقيمة 3 دولارات – شعار الزهرة الوطنية لكندا – أونتاريو: زهرة التريليوم البيضاء وهي واحدة من بين 13 عملة صممتها الفنانة ليزا طومسون خان والتي تمثِّل الزهور الوطنية الرسمية لكل المقاطعات والأراضي الكندية،

عملة عام 2020 المصنوعة من الفضة الخالصة بقيمة 10 دولارات – التهنئة بمناسبة التخرج، والتي تعكس الأعمال الفنية للفنان جوري فان دير لند،

مجموعة عملة عام 2020 بقيمة 25 سنتًا – ترابط كندا، وهي مجموعة من ثلاث عملات من تصميم الفنان طوني بيانكو والتي تحتفي بكلٍ من السواحل الكندية الثلاثة،

مجموعة عام 2020 الخاصة من العملات ذات التعبئة الملفوفة – المسكوكات الأولى، وهي مجموعة معبأة بطريقة ملفوفة خاصة تتضمن كل فئة من فئات العملة المتداولة،

عملة عام 2020 المصنوعة من الفضة الخالصة والمعززة بالبللور بقيمة 5 دولارات – حجر الحظ: مارس/آذار، والتي تتميز بالأعمال الفنية للمبدعة باندورا يونج ( Pandora Young ).

يمكن العثور على كل المعلومات حول السك والأسعار والخلفية الكاملة لكل منتج على علامة التبويب “Shop” على الموقع www.mint.ca. تتوفر صور العملة هنا.

يمكن طلب الحصول على كل هذه المنتجات مباشرةً من دار سك العملة بالاتصال على الرقم 11871-268-800-1 في كندا، أو

الرقم 6468-268-800-1 في الولايات المتحدة، أو عبر موقع الويب الخاص بدار سك العملة. كما تتوفر العملات المعدنية أيضًا في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، علاوة على الشبكة العالمية من التجار والموزعين، بما في ذلك منافذ البيع المشاركة التابعة للبريد الكندي.

معلومات حول دار سك العملة الملكية الكندية

تُعد دار سك العملة الملكية الكندية شركة مَلَكية مسؤولة عن سك وتوزيع العملات الكندية المتداولة. ودار سك العملة معروفة كواحدة من أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم؛ حيث تقدم نطاقًا واسعًا من منتجات العملات ذات التصميم الخاص والجودة العالية والخدمات ذات الصلة على النطاق الدولي. لمزيد من المعلومات حول دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة الموقع www.mint.ca. كما يمكنكم متابعة دار سك العملة على تويتر وفيسبوك وإنستغرام.

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