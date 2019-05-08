دار سك العملة الملكية الكندية تصدر ثلاث عملات تكريمًا للملكة فيكتوريا

أوتاوا، أونتاريو، 7 مايو / أيار، 2019 /PRNewswire/ — تحتفل دار سك العملة الملكية الكندية “The Royal Canadian Mint” بالذكرى المائتين لميلاد الملكة فيكتوريا التي أعطت موافقتها الملكية على القانون الذي سمح بتأسيس الاتحاد الكندي في العام 1867 واختيار أوتاوا عاصمة للبلاد. ولم يزل الإرث الذي خلفته جلالة الملكة فيكتوريا حيًا في العديد من المدن الأخرى مع الشوارع والمدارس والمعالم التي تحمل اسمها. وتزامنًا مع العطلة الرسمية احتفالاً بذكرى ميلادها، صممت دار سك العملة عملة من الفضة الخالصة تزن 5 أوقية تعيد تصوير صورة جلالة الملكة متعددة الألوان في العام 1838، بالإضافة إلى عملة ملونة مستطيلة من الفضة الخالصة تحاكي تصميم الطابع الكندي فئة 50 سنتًا الذي يحتفي باليوبيل الماسي لميلاد الملكة في العام 1897، وأخيرًا عملة من الذهب الخالص تحمل تاريخ 1819 – 2019، تحمل نقشًا للملكة الشابة. وتتاح جميع هذه العملات الآن.

وتتجلى ذكرى تاريخية أخرى في عملة من الفضة الخالصة فئة 30 دولارًا لعام 2019 ألا وهي 60 عامًا من الأهمية: ممر سانت لورانس البحري “60 Years of Prominence: The St. Lawrence Seaway”. من تصميم الفنانة كلير واتسون “Claire Watson”، وتحتفي هذه العملة من الفضة الخالصة بنسبة 99,99% بستة عقود من الشراكة الأمريكية – الكندية التي أنشأت وحافظت على هذا الرابط التجاري الحيوي. وبشكل رمزي، تستحضر الحافة الخارجية للعملة روابط سلاسل المرساة، وتمثل قوة العلاقة التجارية التي ترتبت على الممر البحري. وتظهر ورقة قيقب منفصلة وشكل نجمة تزين مقدمة سفينة شحن تغادر قفلاً عملاقًا مما يضيف دلالة على أهمية مسار الشحن الشهير لكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يسعد دار سك العملة تدشين عمل إبداعي جديد مع عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2019 تحمل اسم بريق القلب “Sparkle of the Heart”. حيث أضيفت لمسة رائعة إلى تصميم آنا بوتشياريللي “Anna Bucciarelli” الزهري تتمثل في هيكل مرتفع منقوش بدقة يصور ماسة النار والثلج الكندية الأصلية “Fire and IceTM Canadian diamond”. وبفضل آلية الماسة الراقصة “Dancing Diamond™” المبتكرة التي عمل على تطويرها بيفرلي هيلز جيولرز كندا “Beverly Hills Jewellers Canada”، لم تزل الماسة تتأرجح وتتلألأ.

ومن التذكارات الأخرى المتميزة المعروضة هذا الشهر:

مجموعة عملات من الفضة الخالصة لعام 2019 – مجموعة مابل ماسترز الكندية “The Canadian Maple Masters Collection”، التي تعرض تصميمات ستيف هيبورن “Steve Hepburn” على عملة من الفضة الخالصة بنسبة 99,99%، يتراوح وزنها من أوقية واحدة إلى كيلوغرام واحد.

عملة من الفضة الخالصة تزن 3 أوقيات، وعملة من الذهب الخالص تزن 1 أوقية، حيث تصور كلتا العملتين طبقة ذهبية انتقائية متباينة، تصور الذكرى الأربعين لعملة سبيكة ورقة القيقب من الذهب.

مجموعة عملات كبيرة من الفضة الخالصة تزن 5 أوقيات لعام 2019: عملة 50 سنتًا.

عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2019 – الحياة البرية الكندية: ثعلب الماء “Canadian Fauna: The Sea Otter”، التي تصور رسمًا ملونًا للفنان دبليو ألان هانكوك ” Allan Hancock”.

عملة من الفضة الخالصة فئة 8 دولارات لعام 2019 – حيوانات الباندا: هبة ذهبية من الصداقة “Pandas: A Golden Gift of Friendship”، وهي عملة من الفضة مطلية بالكامل بالذهب من تصميم سيمون نغ “Simon Ng”.

عملة من الفضة الخالصة فئة 3 دولارات لعام 2019 – تحتفي بالاحتفالات والمهرجانات الكندية – أزهار التوليب “Tulips” من تصميم ستيف هيبورن.

وعملة من الفضة الخالصة فئة 5 دولارات لعام 2019 – مجموعة الأبراج الفلكية: الجوزاء “Zodiac Series: Gemini”، من تصميم جوري فان دير ليندا “Jori Van Der Linde”.

وللتعرف على المزيد من المعلومات عن سك العملات والأسعار والمعلومات الخلفية الكاملة عن كل منتج، يرجى زيارة علامة التبويب “متجر” بالموقع الإلكتروني www.mint.ca. ويمكن عرض صور العملات هنا .

كما يمكن مباشرة طلب جميع هذه المنتجات من دار سك العملة على الرقم 1871-267-800-1 من كندا، أو 6468-268-800-1 من الولايات المتحدة، أو الموقع الإلكتروني لدار سك العملة. وتتاح العملات كذلك في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وكذلك من خلال شبكتنا العالمية من الوكلاء والموزعين، والتي تتضمن المشاركة في منافذ البريد الكندي “Canada Post”.

نبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية “The Royal Canadian Mint” مؤسسة تابعة للتاج البريطاني لسك العملات وتوزيع العملات المتداولة في كندا. وتعرف دار سك العملة بأنها إحدى أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة كبيرة من منتجات العملات المتخصصة وعالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق عالمي. ولمزيد من المعلومات عن دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mint.ca .