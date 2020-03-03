دار سك العملة الملكية الكندية تصدر أكبر عملة ذهبية على الإطلاق تحمل نقش ورقة شجرة القيقب

وفي هذا الصدد، قالت السيدة ماري ليماي (Marie Lemay)، الرئيس والمدير التنفيذي لدار سك العملة الملكية الكندية: “لما يزيد على 40 عامًا، احتلت العملة المعدنية ذات نقش ورقة شجرة القيقب التي تصدرها دار سك العملة ريادة قطاع صناعة المعادن النفيسة في العالم من خلال وضع المعايير الجديدة لنقاء وأمان عملات السبائك الذهبية.” وأضافت قائلة: “إننا نفخر بتصميم إصدار خاص لعشاق جمع العملات بوزن 10 كيلوجرامات ومن الذهب الخالص بنسبة 99.999% من العملات الذهبية ذات نقش ورقة شجرة القيقب كتعبير فريد عن إحدى العملات الذهبية التي تحظى بأقصى درجات الإعجاب وشغف الرغبة في الاقتناء في العالم.”

تتصف العملة الذهبية ذات نقش ورقة شجرة القيقب، المصنوعة من الذهب الخالص بنسبة 99.999% وبوزن 10 كيلوجرامات، بدقة بكل تفصيل تتسم به عملة السبائك الذهبية وزن أوقية واحدة والتي تحتفي بمميزاتها. فعلامة الأمان المنقوشة على شكل ورقة شجرة القيقب، والصفوف المبهرة من الخطوط نصف القطرية التي تملأ الوجه الخلفي والأمامي للعملة، علاوة على العلامة التجارية من تصميم والتر أوت (Walter Ott) على شكل ورقة سكر القيقب اللامعة في منتصف العملة ضمن الشكل النهائي غير اللامع المصقول، كلها مواصفات واضحة بدرجة فائقة ومذهلة. كما أن الوجه الأمامي للعملة يتميز بصورة صاحبة السمو الملكة إليزابيث الثانية والتي صممتها فنانة الصور الشخصية سوزانا بلانت (Susanna Blunt) في عام 2003.

تتوفر 10 قطع فقط من هذه التحف الفنية المصنوعة في كندا لعشاق جمع العملات النادرة والحصرية. ويعتمد سعرها على مجموع سعر سوق الذهب وقت الشراء بالإضافة إلى قيمة التصنيع وقيمة منخفضة للغاية مقابل عملية السك.

على العملاء المهتمين بالحصول على هذا المنتج الاتصال بدار سك العملة مباشرةً على الرقم 1871-267-800-1 في كندا، أو الرقم 6468-268-800-1 في الولايات المتحدة. كما يمكنهم أيضًا زيارة مقر دار سك العملة في كشكها في معرض جمعية المنقبين والمطورين الكندية لعام 2020.

تتوفر صور العملة هنا.

معلومات حول دار سك العملة الملكية الكندية

تُعد دار سك العملة الملكية الكندية شركة مَلَكية مسؤولة عن سك وتوزيع العملات الكندية المتداولة. ودار سك العملة معروفة كواحدة من أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم؛ حيث تقدم نطاقًا واسعًا من منتجات العملات ذات التصميم الخاص والجودة العالية والخدمات ذات الصلة على النطاق الدولي. لمزيد من المعلومات حول دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة الموقع www.mint.ca. كما يمكنكم متابعة دار سك العملة على تويتر وفيسبوك وإنستغرام.

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أليكس ريفز (Alex Reeves)

المدير العام للشؤون العامة

هاتف: 6370-884-(613)

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