دار سك العملة الملكية الكندية تصدرعملة فضية جديدة احتفالاً بالذكرى المئوية لموكب النصر في كالغاري

كالغاري، ألبرتا، 5 يوليو / تموز، 2019 /PRNewswire/ — في ذكرى مرور مائة عام على اختيار أهالي كالغاري تسمية أعظم العروض المفتوحة على سطح الأرض احتفالاً بعودة الجنود الكنديون المنتصرون بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، أصدرت دار سك العملة عملة جديدة من الفضة احتفالاً بموكب النصر التاريخي في العام 1919. وتم مساء الأمس الكشف عن العملة خلال العرض العسكري في ستامبيد بارك، الذي جرى تكريمًا للقوات المسلحة الكندية واحتفاءً بها.

وبهذه المناسبة، صرحت ماري لوماي “Marie Lemay”، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لدار سك العملة الملكية الكندية “Royal Canadian Mint” قائلة: “تعد فعالية كالغاري ستامبيد حدثًا لا ينسى يعكس روح ألبرتا الرائدة والثقافة الغربية المزدهرة”. وتضيف، “وحيث إن هذا العام يشهد الذكرى المئوية لموكب النصر، تعد هذه العملة وسيلة رائعة لتذكر الجنود الذين دافعوا عن الحرية والقيم خلال الحرب العالمية الأولى”.

وبدورها أشارت دانا بيرز “Dana Peers”، رئيس مجلس إدارة فعالية كالغاري ستامبيد “Calgary Stampede”، “يوفر موكب النصر لعام 1919مكانًا يتيح للجميع الاجتماع والاحتفال بعد نهاية الحرب العالمية. وبعد مرور مائة عام لم نزل مكانًا يجتمع فيه مجتمعنا”. وتضيف، “ونحن فخورون للغاية بتاريخنا ويسعدنا إصدار هذه العملة التذكارية الخاصة”.

ويجمع تصميم الفنانة ميشيل غرانت “Michelle Grant” على ظهر هذه العملة من الفضة الخالصة بنسبة 99,99% بين إثارة مسابقات رعاة البقر، التي تعد إحدى أهم فعاليات رياضة الروديو في برنامج موكب النصر “Victory Stampede”. حيث استمتع 57,000 مشاهد في الأسبوع الأخير من أغسطس / آب 1919 برعاة البقر من الفتيان والفتيات وهم يظهرون مهاراتهم في منافسات ركوب الخيول الوحشية، واستخدام الحبال المعقودة، وعروض الفروسية الاستعراضية، وسباقات التتابع والمزيد. واستنادًا إلى نجاح الفعالية التاريخية، صارت فعالية كالغاري ستامبيد تقليدًا سنويًا.

وفي طليعة مشهد هذا الموكب الكلاسيكي، يظهر راعي بقر مطلي بالذهب وهو يمتطي بمهارة جوادًا يركض ويحكم الزمام بإحدى قبضتيه بينما يدور حول يده الأخرى حبلاً معقودًا الذي يستخدم بصورة تقليدية في ربط الماشية. أما حافة العملة فتحاكي شكل الحبل المنعقد. وتنعكس بالخلفية صور المشاهدين الذين يشاهدون العرض بإعجاب من المدرجات الأًصلية.

وبدوره أشار العميد ستيفن لاكروا “Brigadier General Stephen Lacroix”، قائد الفرقة الكندية الثالث / قوة الواجب الغربية والمشير الفخري لموكب ستامبيد، قائلاً: “مرة أخرى يحظى الجيش الكندي بتكريم جديد من خلال شراكته مع كالغاري ستامبيد ودار سك العملة الملكية الكندية”. ويضيف، “نحن نشعر بالضآلة إزاء دعم المواطنون الكنديون من الساحل الشرقي وحتى الساحل الغربي إلى الساحل الشمالي، ونتطلع للاحتفال بالذكرى المئوية لموكب كالغاري بطريقة تناسب سكان مقاطعة ألبرتا حقًا بصفتهم “جيش الغرب”.

تم صك 6,500 عملة محدودة من عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولار من موكب النصر “Victory Stampede” وبيعها بالتجزئة بقيمة 119,95 دولار. وتنتوي دار سك العملة الملكية الكندية طرح هذه العملة من 5 حتى 7 يوليو / تموز بالإضافة إلى العديد من المجموعات الاستثنائية الأخرى في موقع بنك مونتريال “BMO Marketplace” في قلب ستامبيد بارك.

كما تعود دار سك العملة إلى كالغاري في مؤتمر رابطة المسكوكات الملكية الكندية لعام 2019 “Royal Canadian Numismatic Association”، في الفترة من 18 وحتى 20 من يوليو / تموز، 2019، حيث ستعرض وتابع عملة موكب النصر والمجموعات الأخرى من العملات الخالصة. كما سيتم كذلك عرض مجموعة مبتكرة من إنتاج مختبر البحث والتطوير بدار سك العملة، بالإضافة إلى تبادل العملات حيث يستطيع الزوار شراء العملات الجديدة التي تحتفي بالمساواة وذكرى إنزال نورماندي الخامسة والسبعين. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.rcna.ca/2019/program.php .

كما يمكن كذلك شراء عملة موكب النصر من خلال الاتصال بدار سك العملة على الرقم 1871-267-800-1 في كندا، وعلى الرقم 6468-268-800-1 + في الولايات المتحدة، أو إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني www.mint.ca . كما تتاح العملة كذلك في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وكذلك من خلال شبكتنا العالمية من الوكلاء والموزعين، والتي تتضمن المشاركة في منافذ البريد الكندي “Canada Post”.

تتاح صور عملة موكب النصر على الموقع

https://www.dropbox.com/sh/gobqj6jhq24g6ot/AABEIA6ZGIJURm2NR8XJ32Mha?dl=0

نبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية “The Royal Canadian Mint” هي مؤسسة تابعة للتاج البريطاني لسك العملات وتوزيع العملات المتداولة في كندا. وتعرف دار سك العملة بأنها أحد أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة كبيرة من منتجات العملات المتخصصة وعالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق عالمي. ولمزيد من المعلومات عن دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mint.ca . وتابعوا دار سك العملة على مواقع تويتر، وفيسبوك، وانستغرام.

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