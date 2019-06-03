دار سك العملة الملكية الكندية تحتفي بقدامى المحاربين بحملة نورماندي في عملاتها التذكارية

أوتاوا، 4 يونيو / حزيران، 2019 /PRNewswire/ — احتفالاً بقصص الإنجازات الكندية على ظهر عملاتها، دشنت دار سك العملة الملكية الكندية عملتين جديدتين للاحتفال بذكرى الجنود البواسل الذين شاركوا في حملة إنزال نورماندي، التي مهدت السبيل لقوات الحلفاء لتحرير غرب أوروبا. وتتاح هذه العملات التذكارية اعتبارًا من اليوم بالإضافة إلى تشكيلة أخرى من العملات الرائعة.

بعد فترة وجيزة من منتصف ليلة السادس من يونيو / حزيران 1944، بدأ المظليون بكتيبة المظلات الكندية الأولى في الهبوط خلف خطوط العدو لدعم إنزال نورماندي: وتمكنوا من تحطيم الجسور، وتحييد الأهداف الرئيسية وتأمين أجنحة منطقة الإنزال البرمائية. وتصور الفنانة باندورا يونغ “Pandora Young” برؤية مبتكرة أعمال “أصحاب الخوذ الكستنائية” الذين مثلوا أولى القوات الكندية التي نزلت على التراب الفرنسي. وتحت جناح الليل، بدأ هؤلاء المظليون الشجعان هجومهم الذي غير للأبد مسار الحرب العالمية الثانية.

وتصور عملة من الفضة الخالصة فئة 125 دولارًا لعام 2019 الذكرى الخامسة والسبعين من هذا العمل الجريء لإنزال نورماندي: العملية تونغا “Operation Tonga”، وهي عملة من الفضة الخالصة تزن نصف كيلو. وعلى ظهر العملة يوجد رسم عين طائر يرمز إلى الإسقاط المظلي في الريف الفرنسي، حيث يتصل الخط الثابت بالطائرة التي على وشك أن تفتح أبوابها لهبوط المظليين، بينما يحلق الجنود بمظلاتهم في السماء. ويظهر على ظهر العملة صورة جلالة الملك جورج السادس كما كان يظهر على جميع العملات الكندية في العام 1944.

وتصور عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2019 الأحداث الدراماتيكية التي دارت على شاطئ جونو خلال سلسلة الحروب على جبهة القتال في أثناء الحرب العالمية الثانية – حملة نورماندي “Second World War Battlefront Series – The Normandy Campaign”. حيث يصور عمل الفنان براد أندرسون “Brad Anderson” أحد جنود المشاة وهو يجثو على الرمال بينما يتبعه رفاقه الجنود من سفن الإنزال ودبابة شيرمان، وهو ما يمثل الفرق الكندية المدرعة. ويظهر أعلى هذا المشهد موجات صوتية توضح “صوت” حرف “V” الذي يرمز “للنصر” في شفرة مورس – وهي الإشارة التي تم استخدامها عبر البث الإذاعي خلال إنزال نورماندي. ويظهر على الوجه المعاكس لهذه العملات صورة جلالة الملك جورج السادس.

ومن العملات الأخرى المتاحة للبيع خلال هذا الشهر:

عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2019 – الذكرى المئوية لأول رحلة تعبر المحيط الأطلنطي دون توقف “100th Anniversary of the First Non-Stop Transatlantic Flight”، وهي عملة ملونة جديدة في شكل طابع تحتفل بالرحلة التاريخية لقاذفة القنابل فايكرز المعدلة التي انطلقت من مدينة سانت جونز، بمقاطعة نيوفاوندلاند إلى مقاطعة غالواي، في أيرلندا.

عملة من الذهب الخالص فئة 200 دولار لعام 2019 – إتش إم إس نيو برونزويك 1843 “HMS New Brunswick 1843” التي تحتفي بعملة نيو برونزويك التاريخية، من تصميم وإنتاج دار سوهو لسك العملة “Soho Mint” التي توقفت عن العمل في برمنغهام، المملكة المتحدة.

عملة من الفضة الخالصة فئة 30 دولارًا لعام 2019 – سلسلة صور بيتر ماكينون: جبل راندل “Peter McKinnon Photo Series: Mount Rundle”، التي تحتفل بالمشهد الأيقوني لجبال روكي الكندية في عملة من الفضة الخالصة تزن 2 أوقية.

عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2019 – ورقة القيقب المحبوبة “The Beloved Maple Leaf”، وهي عملة رائعة تزن 1 أوقية من الفضة الخالصة من تصميم الفنان ديفيد سيزار “David Caesar”.

عملة من الذهب الخالص بنسبة 25 بالمائة لعام 2019 – باقة أوراق القيقب “Bouquet of Maple Leaves”، وهي أحدث عملات دار سك العملة عرضها 11 مم وتزن 0,5 غم من الذهب الخالص، ومن تصميم فانيسا ميلر “Vanessa Miller”.

عملة من الفضة الخالصة فئة 50 دولارًا لعام 2019 – وردة الرياح “Rose of the Winds”، وتمثل تكريم الفنانة باندورا يونغ “Pandora Young” للبوصلة المغناطيسية الكلاسيكية المطلية بالذهب والتي يحيط بها الرسوم الأيقونية الشهيرة.

عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2019 – عجائب السماء – قوس قزح الناري “Sky Wonders – Fire Rainbow”، أول عملة من سلسلة العملات المعدنية من تصميم توني بيانكو “Tony Bianco”، والتي تصور الخدع البصرية الطبيعية التي تظهر في السماوات الكندية.

عملة من الفضة الخالصة فئة 30 دولارًا لعام 2019 – الطيور في الباحة الخلفية “Birds in the Backyard”، التي تصور أربعة أنواع مختلفة من الطيور في تصميم ملون بواسطة الفنان نيل هاملين “Neil Hamelin”.

عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2019 – الآلهة الإسكندنافية – أودين “Norse Gods – Odin”، حيث تحتفي الفنانة ألكسندرا ليفورت “Alexandra Lefort” بالأساطير المعروفة للكنديين ذات الأصل الإسكندنافي.

عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2019 – الجمال النائم “The Sleeping Beauty”، حيث تصور العملة مستطيلة الشكل من تصميم توني بيانكو راقصة باليه تجمع اللونين الوردي والذهبي، وتؤدي برشاقة إحدى أشهر الرقصات في العالم

عملة من الفضة الخالصة فئة 100 دولار لعام 2019 – نحو الضوء – الأسد “Into the Light – Lion”، وهي عملة من الفضة مطلية بالذهب تزن 10 أوقيات تصور إحدى روائع الفنان روبرت باتمان “Robert Bateman” التي تصور الحياة البرية في غابات السافانا الإفريقية.

عملة من الفضة الخالصة فئة 5 دولارات لعام 2019 – هذه كندا! “This is Canada!” وهي عملة ملونة من الفضة تتوهج في الظلام من تصميم توني بيانكو.

عملة من الفضة الخالصة فئة 3 دولارات لعام 2019 – تحتفي بالاحتفالات والمهرجانات الكندية – الحملة الساحلية “Coastal Drive”، من تصميم ستيف هيبورن “Steve Hepburn”.

وعملة من الفضة الخالصة فئة 5 دولارات لعام 2019 – مجموعة الأبراج الفلكية: السرطان “Zodiac Series: Cancer”، من تصميم جوري فان دير ليندا “Jori Van Der Linde”.

وللتعرف على المزيد من المعلومات عن سك العملات والأسعار والمعلومات الخلفية الكاملة عن كل منتج، يرجى زيارة علامة التبويب “متجر” بالموقع الإلكتروني www.mint.ca. ويمكن عرض صور العملات هنا .

كما يمكن طلب جميع هذه المنتجات مباشرة من دار سك العملة على الرقم 1871-267-800-1 من كندا، أو 6468-268-800-1 من الولايات المتحدة، أو الموقع الإلكتروني لدار سك العملة. وتتاح العملات كذلك في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وكذلك من خلال شبكتنا العالمية من الوكلاء والموزعين، والتي تتضمن المشاركة في منافذ البريد الكندي “Canada Post”.

نبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية “The Royal Canadian Mint” مؤسسة تابعة للتاج البريطاني لسك العملات وتوزيع العملات المتداولة في كندا. وتعرف دار سك العملة بأنها إحدى أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة كبيرة من منتجات العملات المتخصصة وعالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق عالمي. ولمزيد من المعلومات عن دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mint.ca .

الاتصالات: