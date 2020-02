You are here:

دار سك العملة الملكية الكندية تحتفي بالذكرى الخامسة والسبعين لتحرير هولندا ضمن أحدث مجموعة من عملاتها من الفضة الخالصة التي تخلد ذكرى الحرب العالمية الثانية