دار سك العملة الملكية الكندية تحتفي بالذكرى الخامسة والسبعين لتحرير هولندا ضمن أحدث مجموعة من عملاتها من الفضة الخالصة التي تخلد ذكرى الحرب العالمية الثانية

أوتاوا، 5 فبراير / شباط، 2020 /PRNewswire/ — في إطار تقليد دار سك العملة الملكية الكندية “The Royal Canadian Mint” الراسخ الخاص بتخليد تضحيات المحاربين الكنديين، أصدرت دار سك العملة عملة جديدة من الفضة الخالصة من تصميم الفنانة باندورا يونغ “Pandora Young” احتفالاً بالذكرى الخامسة والسبعين لتحرير هولندا. ويظهر المشهد الظاهر على ظهر هذه العملة مشاعر الشعب وهو يعيد استكشاف حريته المفقودة منذ أمد بفضل تضحيات الجيش الكندي الأول، الذي قاد حملة استمرت تسعة أشهر باذلاً تضحيات هائلة. ويركز المشهد على جندي كندي يحيط به الأطفال بينما تسير دبابته في موكب عبر الشارع في قلب إحدى المدن الهولندية المعتادة. وعلى نحو يظهر ببساطة الشعور بالامتنان، يقدم أحد الأطفال للجندي زهرة الخزامى: وهي تحية معتادة سنويًا في مملكة هولندا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحتى يومنا هذا، تتفتح الآلاف من زهور الخزامى في هولندا كرمز حي أو دلالة على أواصر الصداقة الوطيدة التي تجمع كندا بهولندا. وتتاح اعتبارًا من اليوم هذه المجموعة الملهمة بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى أمام الجمهور.

وكوسيلة لتشجيع الاهتمام بتجميع العملات، أصدرت دار سك العملة الملكية مجموعة Numis-Tastic من 5 عملات لعام 2020. وهي مجموعة تعليمية من العملات المتداولة فئة 25 سنتًا تصور نماذج مختلفة من العملات: العملات اللامعة غير المتداولة، العملات النموذجية، العملات النموذجية غير اللامعة، العملات النموذجية على الظهر، والعينات. وتظهر كل عملة مجموعة من النهايات التي تستخدمها دار سك العملة حاليًا بينما تتضمن حزمة المجموعة وصفًا تفصيليًا لكل تقنية لمتعة القراءة التي يوليها جامعو العملات من الخبراء المتمرسين وحتى المبتدئين.

وتتضمن العملات الأخرى التي تصدر هذا الشهر:

· عملة من الفضة الخالصة فئة 50 دولارًا لعام 2020 – حركة أوراق القيقب “Maple Leaves in Motion“، من تصميم الفنان جويل كيمل “Joel Kimmel” وتصور درة جديدة من الدقة من الفضة الخالصة بنسبة 99,99% المطلية بالروديوم الذهبي والأسود.

· عملتان جديدتان على شكل بيضاوي من تصميم فنانين كنديين من أصول أوكرانية: عملة ملونة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2020 من تصميم ديف ملنيتشوك “Dave Melnychuk” – وعملة تقليدية تظهر بيض عيد الفصح الأوكراني بيسانكا “Pysanka“، وعملة تقليدية محفورة من الذهب الخالص فئة 250 دولارًا لعام 2020 من مجموعة نتالي “Nathalie Kit“- بيسانكا شجرة الحياة “Tree of Life Pysanka“.

· عملة من الذهب الخالص تزن 1/10 أوقية لعام 2020 – ذكرى أليكس كولفيل “Alex Colville“: دولار 1967، حيث تصور تصميم كولفيل الأيقوني للإوزة الطائرة الذي صمم احتفالاً بالذكرى المئوية لتأسيس كندا.

· عملة من الفضة الخالصة فئة 10 دولارات لعام 2020 – أوه كندا! الدببة القطبية “O Canada! Polar Bears“، من تصميم الفنان كلود تيفيرج “Claude Thivierge“.

· عملة من الفضة الخالصة فئة 5 دولارات لعام 2020 – لحظات لا تنسى “Moments to Hold“: احتفالاً بالذكرى المئوية لشرطة الخيالة الملكية الكندية “RCMP“، التي تعيد النظر لتصميم آغو آراند “Ago Aarand” الكلاسيكي.

· عملة من الفضة الخالصة فئة 25 دولارًا لعام 2020 – أيقونات خالدة: الدب القطبي “Timeless Icons: Polar Bear“، التي تصور العمل الفني للفنان بيير لودوك “Pierre Leduc“.

· وأخيرًا عملة من الفضة الخالصة المحسنة بالكريستال فئة 5 دولارات لعام 2020 – جوهرة المولد: مارس/آذار “Birthstones: March“، من تصميم الفنانة باندورا يونغ “Pandora Young“.

وللتعرف على المزيد من المعلومات عن سك العملات والأسعار والمعلومات الخلفية الكاملة عن كل منتج، يرجى زيارة علامة التبويب “متجر” بالموقع الإلكتروني www.mint.ca. ويمكن عرض صور العملات هنا .

كما يمكن طلب جميع هذه المنتجات مباشرة من دار سك العملة على الرقم 1871-267-800-1 من كندا، أو 6468-268-800-1 من الولايات المتحدة، أو الموقع الإلكتروني لدار سك العملة. وتتاح العملات كذلك في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وكذلك من خلال شبكتنا العالمية من الوكلاء والموزعين، والتي تتضمن المشاركة في منافذ البريد الكندي “Canada Post“.

نبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية “The Royal Canadian Mint” مؤسسة تابعة للتاج البريطاني لسك العملات وتوزيع العملات المتداولة في كندا. وتعرف دار سك العملة بأنها إحدى أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة كبيرة من منتجات العملات المتخصصة وعالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق عالمي. ولمزيد من المعلومات عن دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mint.ca . كما يمكن متابعة دار سك العملة على تويتر ، و فيسبوك ، و انستغرام .

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