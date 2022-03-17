‫”دار الأركان” و”قطيفان للمشاريع” تكشفان عن مشروع فاخر  من تصميم “إيلي صعب” ضمن جزيرة قطيفان الشمالية في قطر

وينفرد المشروع السكني بتصاميمه المفعمة بالأناقة وتفاصيله الغنية بطابع المصمم العالمي “إيلي صعب” الشهير في عالم الأزياء وأنماط الحياة العصرية. كما يقدم المشروع معايير جديدة للمعيشة الفاخرة في قطر، ويستمد ألقه من نفحاته الجمالية الآسرة وهدوء الأجواء البحرية المحيطة، والآفاق الرحبة لجزيرة قطيفان الشمالية، وهو ما يبدو بوضوح في اسم المشروع LES VAGUES والذي يعني الأمواج بالفرنسية.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دار الأركان للتطوير العقاري”: “نتعاون اليوم للمرة الثانية مع رائد التصميم ‘إيلي صعب’ لتشييد مشروع سكني ضمن جزيرة قطيفان الشمالية التي تعتبر أحد أكثر الوجهات استقطاباً للاهتمام في المنطقة. وينسجم المشروع مع الخطط الاستراتيجية لشركة ‘دار الأركان’ لتوسيع حضور مشاريعها العقارية على المستويين الإقليمي والعالمي، وفق معايير متفوقة وعالية الجودة تلبي تطلعات العملاء التواقين للتميز من شتى أرجاء العالم”.

من جانبه قال إيلي صعب جونيور، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلي صعب: “يسعدنا التعاون مع ‘دار الأركان’ و’قطيفان للمشاريع’ لإنشاء هذا المشروع السكني الراقي والمستوحى من الجمال الطبيعي الآسر لجزيرة قطيفان الشمالية ومحيطه البحري المفعم بالهدوء. ولاشك أن مشروع LES VAGUES سيكون تعبيراً واضحاً عن تميز التصاميم العمرانية وأنماط الحياة الراقية التي تتميز بها علامتنا التجارية، وسيمثل امتداداً لرؤيتنا الرامية لتقديم تجارب استثنائية وعصرية عبر مشاريع عقارية فاخرة ومتفوقة على مستوى العالم”.

وأضاف معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني العضو المنتدب لشركة “قطيفان للمشاريع“: “تماشياً مع جهودنا الدؤوبة لترسيخ أفضل المعايير في السوق المحلي والعمل على تنشيط القطاعات الحيوية على غرار السياحة والضيافة والترفيه والنهوض بالقطاع العقاري، يسعدنا تقديم مشروع جديد ومبتكر، ونتطلع قدماً للتعاون مع ‘دار الأركان’ و’إيلي صعب’، الرائد عالمياً في التصاميم الفاخرة، لإنشاء هذا المشروع الراقي الذي ينفرد بمقوماته المتفوقة على مستوى المنطقة. ولاشك أن منهجية تطوير جزيرة قطيفان الشمالية تسعى لتقديم أول وجهة ترفيهية وسياحية في قطر لترسيخ مكانة الدولة على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية، وبذلك فإن تشييد مشروع LES VAGUES سيمثل امتداداً لمنهجية التطوير الطموحة هذه”.

ويضم مشروع LES VAGUES 70 شقة فاخرة على الواجهة المائية، بغرفة نوم واحدة، غرفتين أو ثلاث غرف نوم، وتجسد الديكورات الداخلية جمال تصاميم “إيلي صعب” وتقدم مظهراً مفعماً بالأناقة،

وسيبدأ العمل على المشروع في الربع الثاني من العام الجاري، ومن المتوقع لإجمالي المبيعات أن يصل إلى مليار ريال قطري.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1768559/Les_Vagues_by_ ELIE_SAAB.jpg