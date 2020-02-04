دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي تتحالف مع سوجيرن وسمارك فاوندري لجلب السياحة إلى الإمارة

كيف تعمل التكنولوجيا

على مدار العقد الماضي، قامتسوجيرنببناء شبكة من شراكات البيانات العالمية التي توفر الوصول إلى مليارات من إشارات نية السفر في الوقت الحقيقي. يتم تحليل إشارات النوايا هذه باستخدام منهجية علم بيانات الخاصة لفهم سلوك حجز المسافرين بشكل أفضل على طول الطريق لشراء حجوزاتهم. ثم يتم استخدام هذه المعلومات لاستهداف رسائل التسويق الشخصية في كل مرحلة من مراحل العملية، وفي هذه الحالة تدعم حملات العلامة التجارية المستخدمة للترويج لإمارة أبوظبي كوجهة سياحية، فضلاً عن حملات الاستجابة المباشرة التي تقود الحجوزات والتحويلات المباشرة إلى مناطق الجذب الرئيسية في أبوظبي .

مراقبة الأداء والإنفاق والعائد الكلي بسهولة

وقال سعيد راشد السعيد، مدير تسويق الوجهات السياحية في إدارة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، “لقد ساعدتنا سوجيرن وسبارك فاوندري على الوصول إلى مستوى الشفافية والتحكم اللذي كنا نريده دائمًا. الآن، من خلال إدارة حملات التسويق الرقمي لدينا في منطقتناالخاصة من منصة الطلب، بالإضافة إلى مجموعة بياناتسوجيرنالغنية لاستهداف الجمهور، فهي تمكننا من مراقبة أداء الحملة، والإنفاق اليومي على الإعلان والعائد الكلي على استثمارات حملتنا بسهولة أكبر. يتيح لنا حلنا المصمم الاستجابة بشكل أسرع للديناميات المتغيرة باستمرار في سوق السفر وتبقينا في طليعة هذا التغيير “.

وأضاف خافيير برافو، مدير المجموعة الرقمية فيسبارك فاوندري: “تعرض هذه الشراكة الهجينة فوائد أن يصبح المعلنون والوكالات ومقدمو التكنولوجيا أكثر مرونة مع تبنيهم منهج الاختبار والتعلم الذي يساعد العلامات التجارية على الوصول إلى أفضل الحلول المخصصة. احتياجات العميل يجب أن تشكل أساس جميع الحلول التكنولوجية، وقد حققنا ذلك تمامًا هنا، فقد اتخذنا نهجًا فريدًا ومخصصًا تمامًا لإدارة الثقافة والسياحة – أبو ظبي، ونتطلع إلى العمل معهم من أجل توجيه السياحة بنجاح إلى الإمارة في المستقبل “.

وعلق كريس بلين، نائب رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فيسوجيرنقائلاً: “هذه الشراكة المبتكرة هي مثال رائع على منظمة تسويق الوجهة المتطورة التي تتبنى البيئة البرنامجية المتغيرة باستمرار وتتعاون على إيجاد حل مخصص يؤدي بنجاح إلى أفضل النتائج لعلامتها التجارية. من خلال العمل معًا بطريقة مرنة وشفافة، يمكننا زيادة السياحة إلى أبوظبي وإنشاء علاقات أقوى وأكثر جدوى مع عملاء هذه المدينة.”

حول سوجيرن

تنقل الشركة المسافرين من الأحلام إلى الوجهة السياحية التي يريدون عن طريق تنشيط حلول العلامات التجارية والأداء متعددة القنوات على منصة Sojern Traveler Platform لأكثر من 10،000 عميل في جميع أنحاء العالم.

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