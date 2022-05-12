‫ دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة “تريب دوت كوم” العالمية

الاتفاقية ترسخ ريادة أبوظبي في مجال الابتكار السياحي، معززةً مبادراتها الترويجية والتسويقية لاستقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 مايو / أيار 2022/PRNewswire/ — وقعت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة “تريب دوت كوم” (Trip.com)، المزود العالمي لخدمات السفر والسياحة، وذلك في احتفالية أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022.

وتشهد الاتفاقية إطلاق مبادرات طموحة تحقق العديد من النتائج الاقتصادية الإيجابية مع إثراء مهارات وخبرات الكوادر العاملة في قطاع السياحة، بالتزامن مع تشجيع واستقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي، والترويج لها كوجهة مفضلة في 13 سوقاً عبر آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا.

وتعتبر هذه الشراكة الأولى بين دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي ومجموعة “تريب دوت كوم”، وليس المنصات المستقلة التابعة لها، بما يضمن انتشاراً أوسع للوجهة السياحية وتوحيد برامجها الترويجية والتسويقية عبر منصات المجموعة الخمس لخدمات السفر والسياحة التي تخدم الأفراد والشركات. وتركز “تريب دوت كوم” على توفير 57,000 ليلة إقامة في أبوظبي خلال 12 شهراً عن طريق منصاتها: “تريب دوت كوم”، المزود العالمي لخدمات السفر عبر شبكة واسعة من الفنادق وخطوط الطيران، و”سكاي سكانر”، الرائدة عالمياً في البحث الشامل عن الرحلات الجوية، و”ترافيكس”، وكالة السفر العالمية عبر الإنترنت التي تعمل في 39 دولة، و”سي تريب”، و”ميك ماي تريب”.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: “سعداء بهذه الاتفاقية الدولية مع مجموعة ‘تريب دوت كوم’ التي تمنحنا منصة مثالية لمشاركة عروضنا السياحية وأفضل ما تقدمه أبوظبي مع العالم، بدءاً من هذا الصيف. ونهدف، من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية إلى جانب التطوير المستمر لخريطة تجاربنا الترفيهية والثقافية الفريدة والمتنوعة، إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتجاربها وعروضها الاستثنائية وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم”.

من جانبها، قالت جين صن، الرئيس التنفيذي في مجموعة “تريب دوت كوم”: “يسرنا الإعلان عن عقد شراكة استراتيجية جديدة بين مجموعة ‘تريب دوت كوم’ ودائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، وذلك امتداداً للتعاون بين الجانبين. ونعتزم سوياً إطلاق سلسلة من المبادرات الترويجية والتسويقية المشتركة لتسليط الضوء على المقومات السياحية الرائعة في أبوظبي، وتعزيز الوعي بعروضها الترفيهية والثقافية وتراثها العريق في الأسواق العالمية”.

وبموجب هذه الشراكة، ستطلق دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي ومجموعة “تريب دوت كوم” عدداً من المبادرات من ضمنها برنامج لتطوير الكوادر البشرية عبر انتداب موظفين للعمل في مكاتب المجموعة العالمية لصقل مهاراتهم وخبراتهم المهنية، فيما تركز مبادرة ثانية على التعريف بأنشطة السياحة المستدامة في الإمارة على الساحة الدولية.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي :

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمزيد من المعلومات عن دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: tcaabudhabi.ae و visitabudhabi.ae .

لمزيد من المعلومات عن أجندة فعاليات أبوظبي، يرجى زيارة: inabudhabi.ae .

لمحة عن مجموعة “تريب دوت كوم” :

تعد مجموعة “تريب دوت كوم” مزوداً عالمياً رائداً لخدمات السفر والسياحة، وتتألف من “تريب دوت كوم” و”سي تريب” و”سكاي سكانر” و”كونار”. وتساعد المجموعة عبر منصاتها المسافرين في جميع أنحاء العالم على إجراء حجوزات مستنيرة بتكلفة مجدية لمنتجات وخدمات السفر، كما تعمل على تمكين الشركاء من ربط عروضهم بالمستخدمين من خلال تجميع المحتوى والموارد الشاملة المتعلقة بالسفر ومنصة متقدمة لإجراء المعاملات تتكون من تطبيقات ومواقع إلكترونية ومراكز خدمة عملاء على مدار الساعة. تأسست مجموعة “تريب دوت كوم” في 1999 وأدرجت في بورصة ناسداك في 2003 وبورصة هونج كونج في 2021، وأصبحت واحدة من أشهر مجموعات السفر في العالم، وتتمثل رسالتها في “متابعة الرحلة المثالية لعالم أفضل”.

لمزيد من المعلومات عن مجموعة “تريب دوت كوم”، يرجى زيارة: group.trip.com

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