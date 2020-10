‫أنداز سنغافورة، زوم، وشراكة أكثر مع بطولة الوان من أجل “المتدرب: نسخة بطولة الوان”

واشنطن، 21 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — استضافت لجنة بريتون وودز للتغيير الجذري (RBWC) مؤخرًا أول اجتماعات فصل الخريف لصندوق النقد الدولي (IMF) / البنك الدولي (World Bank) تحت عنوان “اقتصاديات الأوبئة: ودور البيانات” (The Economics of Pandemics: The Role of Data). تمت دعوة الخوارزميات الاستراتيجية لألف مدينة (TCSA) كعضو في اللجنة وخبير متميز في مجال تقنيات العملات السيادية.

وقد حضرت اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي / البنك الدولي التي استمرت أسبوعاً هيئات البنوك المركزية العالمية، مثل رئيس الإحصاء في بنك التسويات الدولية (Bank of International Settlements)، فضلاً عن محافظي البنوك المركزية وممثلين من اليابان وكندا وسنغافورة وإسبانيا وجمهورية التشيك وأرمينيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك وبيرو. كما ناقش الحاضرون الأهمية المتزايدة لصنع السياسات استنادًا إلى البيانات بعد الوباء وتبادلوا رؤاهم لبناء المرونة الاقتصادية من خلال الابتكارات المالية والتكنولوجية.

وقد طرح السيد آدكنز تشنغ، رئيس الخوارزميات في TCSA، في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المشتركة بين هذه السلطات العالمية، نظرية الاقتصاد الكلي المبتكرة وحل تكنولوجيا البيانات للتحديات الاقتصادية العالمية.

ومن أجل مكافحة الفوضى المتزايدة وبناء إطار اقتصادي عالمي قادر على النمو الداخلي المستدام، حقق فريق البحث في TCSA إنجازين هامين وأساسيين في السعي وراء “عقل البيانات الاقتصادية” الوطني لصانعي السياسات العالميين:

أولاً، طورت TCSA إطارًا للاقتصاد الكلي قابلًا للرقمنة وخوارزميًا بالكامل قادرًا على مزامنة ودمج البيانات الاقتصادية والمالية الوطنية وأنظمة البيانات النقدية أو المالية. يبتكر هذا الإطار المعايير الإحصائية الدولية الحالية مثل “نظام الحسابات القومية (SNA) ونظام التنبؤ العالمي (GFS) ودليل الإحصاءات النقدية والمالية والتجميع (MFSMCG)”.

ثانيًا، تغلبت TCSA على الصعوبات التكنولوجية في حساب كميات هائلة من مجموعات البيانات الحبيبية على المستوى الوطني. وقد اقترحت العديد من البلدان مفهوم “عقل البيانات الاقتصادية” الوطني ولكنها لا تستطيع التغلب على النقص في قوة المعالجة وتكاليف الاستثمار الرأسمالي. كما أنشأ نظام بيانات TCSA بنية خوارزمية أبسط تشكل الأساس لشبكة بيانات الجيل التالي عالية الكفاءة وذات التوجه المنطقي والفعالة من حيث التكلفة.

وكما ذكرت التقارير، فقد أنشأ قسم الشؤون العالمية في TCSA فرق عمل متعددة اللغات باللغات الإنجليزية والروسية والإسبانية والعربية لتقديم خدمات استشارية متطورة للكيانات الاقتصادية المختلفة.

