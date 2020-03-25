خمس شركات تنضم إلى عضوية تحالف إنهاء النفايات البلاستيكية

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خمس شركات تنضم إلى عضوية تحالف إنهاء النفايات البلاستيكيةMarch 25, 2020
سنغافورة، 25 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلن تحالف إنهاء النفايات البلاستيكية، وهو منظمة عالمية لا تبغي الربح لديها رؤيا جريئة تهدف إلى إنهاء النفايات البلاستيكية في البيئة، أن خمس شركات قد انضمت إلى عضويته. والشركات الأعضاء هي Ampacet Corporation, Esenttia S.A., Honeywell UOP, INDEVCO sal., و Red Avenue New Materials Group Co., Ltd
وقال جاكوب دور او Jacob Duer الرئيس والمدير التنفيذي للتحالف: “لقد تضاعف عدد الشركات الأعضاء لدينا من جميع أنحاء سلسلة القيمة منذ انطلاقنا في كانون الثاني/يناير 2019. و في غضون عام واحد فقط، نمت عضويتنا إلى 47 شركة جمعت ما مجموعه مليار دولار أميركي . تقف هذه الشركات مستعدة وتؤدي دورها للمساعدة في إنهاء النفايات البلاستيكية في البيئة. نحن نعلم أن بيئتنا ليست المكان المناسب للنفايات البلاستيكية، وسوف تجلب الشركات الجديدة المنضمة إلى الاتحاد خبرة فريدة تعزز قدرتنا على مواجهة هذا التحدي وإيجاد الحلول.”
تلتزم شركة Ampacet التي تضم أكثر من 2000 شخص في جميع أنحاء العالم يعملون بمراكز تطوير التقنية والألوان ومواقع
التصنيع في 18 دولة، بحلول مستدامة،مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة. وقال الفارو ميندوزا او AlvaroMendoza ، المدير
Esenttia S.A هي شركة مقرها الرئيسي في كولومبيا، وهي جزء من مجموعة أعمال Ecopetrol ، ومتخصصة في إنتاج وتسويق المواد الخام لصناعة البلاستيك.
و قال خوان دييغو ميخيا، رئيس Esenttia “الانضمام إلى التحالف هو خطوة كبيرة نحو تقديم حلول إجتماعية
وقد تعهدت شركةHoneywell UOP
باعتبارها مجموعة شركات تصنيع متنوعة وعالمية مقرها لبنان، فإن أحد الدوافع الرئيسية لشركة إنديفكو او INDEVCO يتمثل في دمج الاستدامة البيئية في عملياتها الصناعية ، من المواد الخام وفعالية الطاقة إلى إدارة النفايات وخفض الانبعاثات الجوية. ” إن مسؤوليتنا هي حماية المستقبل، والحفاظ على الموارد، وضمان الاستمرارية للجيل القادم. واليوم، أصبحت الاستدامة في طليعة الاهتمامات العالمية في ما يتعلق بالبلاستيك ومع ذلك، فنحن نعرف القيمة التي يوفرها البلاستيك
وانضمت مجموعة Red Avenue New Materials
للتزوّد بمعلومات إضافية عن مجموعة الشركات الأعضاء لدينا، يرجى زيارة:
www.ampacet.com
www.esenttia.co
www.uop.com
www.indevcogroup.com
www.rachem.com
عن التحالف
التحالف من أجل القضاء على النفايات البلاستيكية هي منظمة عالمية لا تبغي الربح تتشارك مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية البيئية والاقتصادية والمجتمعات في جميع أنحاء العالم لتصدّي التّحدي المتعلّق بالقضاء على النفايات البلاستيكية في البيئة. من خلال البرامج والشراكات، نركز على الحلول في أربعة مجالات أساسية: البنية التحتية والابتكار والتعليم والمشاركة والتنظيف. اعتبارًا من آذار/مارس 2020، يضم التحالف 47 شركة عضوًا تمثل شركات ومؤسسات عالمية عبر كل سلسلة القيمة.
الشعار: https://mma.