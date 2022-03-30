‫‫خصصت منصة LambdaTest مبلغ 45 مليون دولار في جولة استثمارية بقيادة Premji Invest من أجل توسيع نطاق منصة تنسيق اختبار البرمجيات الخاصة بها

ستستخدم الشركة التمويل من أجل تعزيز الابتكار الذي سيطور تنسيق الاختبار السحابي من حيث سرعة التنفيذ، والأداء، والموثوقية

سان فرانسيسكو، 30 مارس 2022 / PRNewswire/ – خصصت منصة LambdaTest، وهي منصة تنسيق الاختبار السحابي من البداية إلى النهاية، مبلغ 45 مليون دولار في جولة استثمارية بقيادة Premji Invest بمشاركة المستثمرين الحاليين Sequoia Capital India، و Telstra Ventures، و Blume Ventures، و Leo Capital. واستثمر سانديب جوهري، الرئيس التنفيذي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي في Tricentis، في هذه الجولة الاستثمارية.

وسوف توظف منصة LambdaTest، التي تهدف إلى تطوير سرعة تنفيذ، وأداء، وموثوقية الاختبار، رأس المال بشكل أساسي في عملية ابتكار منتج جديد. وسيتم استخدام جزء من الأموال من أجل تعزيز قدرات المنتج الحالية وتسريع تطوره. وتطلع الشركة أيضًا إلى توظيف عدد من العملاء في مناصب ومناطق جغرافية متعددة.

وتتيح منصة تنفيذ الاختبار الأساسية الخاصة بـ LambdaTest للمستخدمين اختبار مواقع الويب والتطبيقات الخاصة بهم على أكثر من 3,000 مجموعة مختلفة من المتصفحات، وأنظمة التشغيل، وإصداراتها العديدة، وأيضًا الأجهزة الحقيقية. ويُعد اختبار الأصول الرقمية أمرًا مهمًا للشركات نظرًا لأنها لا تمتلك سيطرة تُذكر على تفضيلات عملائها عندما يكون الأمر متعلقًا بالهواتف، أو المتصفحات، أو أنظمة التشغيل. وبالتالي، فإن توفير تجربة سلسة للعملاء يتطلب أن تكون الشركات بالقمة عندما يتعلق الأمر باختبار مقدمي الخدمات الخاصين بها.

والأهم من ذلك، أن تغير وقت الاختبار يرجع إلى الوتيرة المتزايدة للابتكار في العالم الرقمي، مما يعني أن اختبار البرامج يَسري خلال المراحل المبكرة جدًا من تطوير المنتج ويتضمن المطورين والمختبرين (وحدة ضمان الجودة)، مقارنةً بـ نموذج “الشلال” السابق حيث كان الاختبار هو الخُطوة الأخيرة قبل إطلاق المنتج. وجَعلت هذه الحاجة المتزايدة الشركات تلجأ إلى الحلول السحابية التي تطورت من أجل زيادة السرعة، والأداء، والموثوقية.

“نُركز على جعل حياة المطورين وفرق وحدة ضمان الجودة أسهل عندما يتعلق الأمر باختبار التنسيق والتنفيذ لذلك أطلقنا خلال الأشهر القليلة المنصرمة HyperExecute , منصة تنسيق الاختبارات الذكية من الجيل التالي من أجل مساعدة الشركات على إجراء نظام أتمتة شاملة بأقصى سرعة ممكنة. وسُنطلق منصة الاختبار الذكية الخاصة بنا Test-at-Scale (TAS) عما قريب. وهي موجودة بالفعل في بيتا. كما عَملنا باستمرار على تعزيز قدرات منصة التنفيذ الأساسية لدينا ” صرح بذلك أسد خان، المدير التنفيذي لدى شركة LambdaTest. وأضاف قائلًا: “ستمكننا دُفعة التمويل هذه من مواصلة الابتكار وتسريع وتيرة النمو.فمُهمتنا هي بناء أفضل منصة من أجل تنفيذ اختبار لمجتمع المطورين والمختبرين”.

تأسّست LambdaTest في عام 2017، ويبلغ حجم تمويلها حوالي 25 مليون دولار، وقد ساهم في تمويل هذه الشركة عدد من شركات الاستثمار ومن بينها: Sequoia Capital India، و Telstra Ventures، و Leo Capital Holding، و Blume Ventures و شركات أخرى.

ويستخدم أكثر من مليون مطّور و مُختبر حول العالم منصة LambdaTest. وأجرت الشركة أكثر من 100 مليون اختبار مُنذ إنشائها ونمت أعمالها بنسبة 300% بالعام الماضي. وتمكن عملاء الشركة، باستخدام عروضها، من تحقيق وصول أسرع بنسبة 95% إلى السوق، وزيادة إنتاجية الإصدار بنسبة 62% وتحديد 67% من المشكلات قبل وقوعها.

وتساعد LambdaTest الشركات على تنظيم تنفيذ الاختبار من خلال توفير حلول فعالة من حيث التكلفة وقابلية التطوير مع منحهم تحكمًا محسّنًا في البنية التحتية الحالية دون الحاجة إلى إضافة المزيد إليها. فهم يتخطون حدود السرعة، والموثوقية، والأداء في تنفيذ الاختبار. وصَرح أتول جوبتا، الشريك في Premji Invest، قائلًا: “يُسعدنا أن نتشارك مع فريق منصة LambdaTest الطموح للغاية الذي يتطلع إلى تغيير طريقة تنفيذ الاختبار”

نُبذة عن منصة LambdaTest

LambdaTest هي منصة تنسيق اختبارات رائدة. حيث تُتيح منصة LambdaTest للمستخدمين إجراء الاختبارات يدويًا وآليًا على تطبيقات الويب وتطبيقات الهواتف المحمولة عبر أكثر من 3000 متصفح بإصدارات مختلفة ومجموعة كبيرة من بيئات أنظمة التشغيل. وتتضمن عروض الشركة الأخرى HyperExecute، وهي عبارة عن منصة تنسيق اختبار ذكية من الجيل التالي من أجل مساعدة الشركات على إجراء اختبارات أتمتة شاملة بأقصى سرعة ممكنة، و Test-at-Scale، وهي منصة إجراء اختبارات ذكية.

ويعتمد على منصة LambdaTest أكثر من 500 شركة وأكثر من مستخدم في أكثر من 130 دولة من أجل احتياجات تنفيذ الاختبارات الخاصة بهم.