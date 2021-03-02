خبير الطاقة والبنية التحتية رونين لازاروفيتش ينضم إلى مكتب بريسويل في لندن

لندن, 2 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة بريسويل أل أل بي بريسويل (المملكة المتحدة) أل أل بي أن أن رونين (“رو”) لازاروفيتش قد انضم إلى مكتب الشركة للطاقة كشريك في مكتب لندن، حيث سيقدم المشورة للعملاء في مشاريع الطاقة والبنية التحتية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا. يأتي لازاروفيتش إلى الشركة من شركة فريشفيلدز باكهاوس ديرينغر.

“يسعدني أن أرحب بـ رو في مكتبنا المتنامي في لندن”، قال الشريك الإداري لبريسويل غريغوري أم بوب . “خبرته الواسعة تعمق منصة الطاقة العالمية القوية لدينا وترسخ مكانة بريسويل كواحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال مشاريع الطاقة والبنية التحتية.”

يقدم لازاروفيتش الاستشارات للشركات الراعية، وشركات المشاريع والمقرضين والحكومات في جميع جوانب المشاريع الكبرى في قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والطاقة، مع خبرة خاصة في التنقيب عن ونقل النفط والغاز والهيدروكربونات. لعب لازاروفيتش دورًا رائدًا في المعاملات المهمة من الناحية الاستراتيجية، وهي معاملات كانت الأولى من نوعها في بلدان عبر جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، بما في ذلك بلغاريا ومصر واليونان والأردن وكينيا وقطر وروسيا وأوغندا وغيرها. في الآونة الأخيرة، كان جزءًا من الفريق الذي مثل شركة التكرير المصرية في عملية إعادة هيكلة كبرى لمصفاة ممولة في القاهرة، مصر؛ وشركة إلدورادو غولد، بشأن التفاوض على اتفاقية استثمار / امتياز مع الحكومة اليونانية لمناجم الذهب في كاساندرا في شمال اليونان؛ ومع المقرضين بشأن التمويل متعدد المصادر لمحطة معالجة الغاز آمور في روسيا بقيمة 23 مليار يورو؛ و شركتي فنسي كونسيسنز ومريديان بشأن عرضهما الفائز بالمناقصة وتحقيق الإغلاق التجاري لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للطريق السريع نيروبي-ناكورو-ماو بي بي بي ساميت في كينيا.

“إضافة رو تكمل خبرتنا العميقة بالفعل في جانب مشاريع الطاقة بخبرته الواسعة وقاعدة العملاء لديه”، كما قال جيسون فوكس، الشريك الإداري في مكتب بريسويل في لندن.

تلعب بريسويل باستمرار دورًا رائدًا في مشاريع الطاقة والبنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. في العام 2020، مثلت الشركة اتحادًا استثماريًا دوليًا يتألف من سراج للطاقة، وماروبيني كوربوريشن، وتوتال سولار، في تطوير وتنفيذ أول مشروع مستقل للطاقة المتجددة المستقلة على نطاق المرافق في قطر أول مشروع للطاقة المتجددة المستقلة على نطاق شركات الخدمات في قطر.ومشروع فوتواتيو لمشاريع الطاقة الجديدة في أول مشروع للطاقة المتجددة على نطاق شركات الخدمات في أرمينيا. ومشروعها الثاني مشروع بطاريات على مستوى الخدمات في المملكة المتحدة.ومشروع إيكوينور كمستشار للولايات المتحدة اتفاق 1.1 مليار دولار. في اتفاقية لبيع شركة بي بي حصة بنسبة 50 في المئة في مشروعي إمباير ويند وبيكون ويند قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

لازاروفيتش هو الشريك الخامس الذي ينضم إلى مكتب بريسويل في لندن في الأشهر الخمسة الماضية. وهو يأتي بعد انضمام توم جيميسون ، جو إن لو و غوردون ستيوارت إلى الشركة في كانون الثاني/يناير، حيث يركز كل منهم على الطاقة المتجددة؛ وكذلك انضمام تشرين الثاني/نوفمبر، لأليستير كالفرت، حيث انضم إلى مكتب الشركة الدولية لنزاعات الطاقة.

“بريسويل هي شركة طاقة من الدرجة الأولى. أنا متحمس لأن أكون جزءًا من فريق ديناميكي سيمكنني من تلبية احتياجات عملائي بشكل أفضل”.،” كما قال لازاروفيتش.

حصل لازاروفيتش على بكالوريوس التجارة في الاقتصاد و ليسانس الحقوق من جامعة أوتاغو بنيوزيلندا، وشهادة الماجستير في القانون من كلية سانت كاثرين، جامعة كامبريدج.

حول بريسويل أل أل بي

بريسويل أل أل بي هي شركة رائدة في مجال القانون والعلاقات الحكومية، تخدم بصورة أساسية صناعات الطاقة، البنية التحتية، المال والتقنية عبر العالم. تنتج عن تركيزنا في الصناعة معرفة حديثة شاملة بالتحديات التجارية والقانونية والحكومية التي يواجهها عملاؤنا وتمكننا من تقديم حلول مبتكرة لتسهيل المعاملات وحل النزاعات.

تحتل بريسويل مكانة فريدة في سوق المملكة المتحدة، باعتبارها شركة المحاماة الدولية الوحيدة المتخصصة حصريًا في صناعة الطاقة. على مدى ثلاث سنوات اعترفت ذي تايمز ببريسويل كواحدة من أكبر 20 شركة للطاقة والطاقة المتجددة في المملكة المتحدة.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/626512/Bracewell_Logo. jpg