خارون وفنسكان تتشاركان لتوفير أضافة حيوية لمعرفة عميلك والامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال

لوس أنجلوس,, 7 مارس / آذار 2021 /بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة خارون، شركة الأبحاث وتحليل البيانات التي تركز على التهديدات الأمنية والقضايا الخلافية الأخرى التي تؤثر على التجارة والتمويل العالميين، وشركة فنسكان، المزود العالمي لاستشارات إعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال وحلول فحص ومراقبة الامتثال، اليوم عن شراكة بينهما لتقديم محافظ بيانات منسقة لمخاطر التنظيم للعملاء.

في حين أن العديد من مقدمي الخدمات يقدمون قوائم باللاعبين والجهات الخاضعة للعقوبات، تستخدم خارون تكنولوجيا حاصلة على الملكية وخبراء في موضوع التمويل غير المشروع لبناء شبكة العلاقات التي تحيط بهذه الجهات الخاضعة للعقوبات من أجل توفير تغطية أوسع وأكثر عمقًا. تم دمج مجموعات بيانات خارون 50 Plus و Maritime و Venezuela في منصة فنسكان حيث يمكن للعملاء الحاليين الوصول إلى بيانات خارون لتعزيز فحوص المخاطر.

توفر خبرة خارون وتركيز فنسكان على تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى المعلومات الدقيقة بسرعة وعلى نطاق واسع، من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار في مجالي مكافحة غسل الأموال وإعرف عميلك التي تستفيد من التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وقال هوارد مينديلسون، كبير مسؤولي العملاء في خارون: “تمثل قواعد الـ 50% لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومثيلتها لقواعد الاتحاد الأوروبي تحديًا للفرق الداخلية للتعامل معها نظرًا لعدم توفير المعلومات الضرورية من قبل الجهات التنظيمية. تتخصص خارون في تشكيل الفهم الأشمل للملكية التابعة للاعبين والجهات الخاضعة للعقوبات، باتباع سلاسل الملكية إلى آخرها. وبمعية فنسكان، يمكننا توفير التفاصيل التي يحتاجها العملاء لإدارة المخاطر بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية. كما أننا نحمي أيضًا من الفحص المفرط، الذي يمثل تشتيتا مكلفا للموارد بسبب الفحوص للكيانات غير الخاضعة لقاعدة 50٪.”

“في فنسكان، نحن ملتزمون بتوفير أحدث التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي لعملائنا لمساعدتهم على تلبية متطلبات العقوبات التنظيمية العالمية”، كما قال راندال سكيبر، رئيس العمليات الميدانية العالمية في فنسكان. “نواصل زيادة حصتنا في السوق في جميع أنحاء العالم من خلال تقليل الفحوص الإيجابية الخاطئة وخطر فقدان اكتشاف مؤشرات المخالفة الحقيقية. المفتاح لذلك هو قدرة فنسكان على إصلاح أخطاء البيانات في سجلات عملائنا قبل الفحص. نحن متحمسون لشراكتنا مع خارون حيث نعتقد أن مجموعة بياناتهم الشاملة والمتخصصة ستزيد من تعزيز إنتاجية عملائنا، وتمكينهم من مكافحة الجرائم المالية بشكل أفضل والامتثال للالتزامات التنظيمية.”

نبذة عن خارون

شركة خارون هي مزود رائد للبحوث وتحليلات البيانات، وتركز على التهديدات الأمنية العالمية والمسائل الخلافية الأخرى التي تؤثر على التجارة والتمويل العالميين. ومن بين عملاء خارون المؤسسات المالية الدولية من الدرجة الأولى، والشركات العالمية، وكيانات القطاع العام، وشركات الخدمات المهنية. يترأس شركة خارون مسؤولون سابقون كبار في وزارة الخزانة الأميركية، ومهنيون ذوو خبرة في تطوير البرمجيات وعلوم البيانات.

لمزيد من المعلومات عن فريق خارون أو للانضمام إليه، يرجى زيارة www.kharon.com وتواصل معنا على لينكدن وتويتر.

حول فنسكان

فنسكان هي مزود عالمي لاستشارات إعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال المتقدمة وحلول الامتثال الموثوق بها من قبل المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم. استنادًا إلى عقود من الخبرة في جودة البيانات وتقنيات مطابقة البيانات، تساعد دقة فنسكان التي لا مثيل لها على تقليل الفحوص الإيجابية الخاطئة مع تقليل مخاطر فقدان اكتشافات المخالفة الحقيقية. محرك المطابقة المتطور

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