‫حملة تيا لي تواصل انطلاقها المبدع في الحلقة الثانية من مسلسل الرسوم المتحركة “GOODBYE PRINCESS”

هونج كونج، المنطقة الإدارية الخاصة – 18 نوفمبر 2022 – بعد أن انهمر عليها ثناء المعجبون استجابة للحلقة الأولى من مسلسل الرسوم المتحركة“GOODBYE PRINCESS” ، أيقونة الموضة الآسيوية، ومغنية البوب، الممثلة السينمائية والتلفزيونية، تيا لي، تشكر الجميع من أعماق قلبها على ما قدموه من دعم. تجدر الإشارة إلى أن المقطع الدعائي للحلقة الأولى من مسلسل الرسوم المتحركة واللقطات المتحركة المصاحبة له قد حققت 28.16 مليون مشاهدة منذ صدوره في 11 نوفمبر.

تيا متحمسة لرؤية نتيجة رائعة أخرى مع صدور الحلقة الثانية “Stuck in Time“ في 15 نوفمبر.

صورة ترويجية لمحتوى الحلقة الثانية من المسلسل.

بعد الحلقة الأولى، تتحول حورية البحر إلى أميرة في حلقة”Stuck in Time” وتغوص أكثر في أعماق المحيط. ويأتي شعاع من الضوء لإنقاذها ويضعها في رعاية جنية خاصة. لتسافر الآن كأميرة في عربة سحرية. وتعتقد أنها ذاهبة إلى قصر سحري بأضوائه المبهرة. وعلى طول الطريق، حاولت ارتداء الفساتين الفاخرة وتشرق في دائرة الضوء، متفاجئة بسرور بكل ما قدمته لها الجنية. لكن ما أن تأخذ الأضواء في التلاشي، تزداد خيبة أملها. القصر الذي كانت تتوق إليه يبتعد عنها، وتدرك أن العربة تسير في دوائر بلا وجهة.

وقبل لحظات من حلول منتصف الليل، تتخذ الأميرة خطوة شجاعة للهرب والركض نحو مستقبل غير معلوم. وعندما قفزت من العربة، سقط أحد حذائها وبقي في العربة.

ملصق مسلسل الرسوم المتحركة “Goodbye Princess” الحلقة 2.

يُظهر ملصق الحلقة 2 الذي تم إصداره في 16 نوفمبر ما يلي:

للوهلة الأولى، يبدو أن العربة تأخذ الأميرة بطريقة سحرية إلى مستقبل مشرق. عند إلقاء نظرة فاحصة، يظهر أن العربة عبارة عن زنزانة محاطة بأسوار حديدية. تستمر العجلة الكبيرة في الدوران، وتتبدل الملابس التي كانت تبدو ساحرة. لكن هل هذه هي الحياة التي ترغبها الأميرة؟ الفساتين التي ترتديها الأميرة في العربة هي تلك التي ارتدتها تيا على المسرح خلال مسيرتها الفنية في عروض الأزياء. وخلف الأضواء المبهرة التي تتوق إليها الأميرة توجد قلعة ضبابية. ماذا يعني كل هذا؟ كيف ترتبط القلعة بـ “GOODBYE PRINCESS”؟

مجموعة أخرى من الصور المتحركة والثابتة يتم إصدارها اليوم أيضًا مع فوغ هونج كونج لربط فيديو الرسوم المتحركة بالحياة الواقعية، تظهر تيا في فستان وردي من Jenny Packham وهي تفر هاربة من العارضات اللواتي يرتدين ملابس مذهلة.

ترقبوا الحلقة 3، التي ستصدر في 18 نوفمبر (غدًا) بينما يتكشف اللغز.

موعد إصدار الحلقة 3:

مسلسل الرسوم متحركة: 18 نوفمبر ملصق مسلسل الرسوم المتحركة: 19 نوفمبر الصور المتحركة والثابتة: 21 نوفمبر

المواد الصحفية الرسمية:

الحلقة 2 من مسلسل الرسوم المتحركة “GOODBYE PRINCESS”: https://youtu.be/ekd8qTMrWvo ملصق الحلقة 2 “GOODBYE PRINCESS”: https://www.instagram.com/p/ClAz7n_vB5J/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=679718756854682&set=a.231904644969431 (للتنزيل) صورة ثابتة الحلقة 2 “GOODBYE PRINCESS” https://www.instagram.com/p/ClDY7grvRid/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=683410633152161&set=a.231904644969431 (للتنزيل) صورة متحركة الحلقة 2 “GOODBYE PRINCESS”: https://youtu.be/z-6f0WuL7Vs الغلاف الرقمي لمجلة فوغ هونج كونج 「ذا فويس」: https://www.instagram.com/p/Ck7_neKsh_w/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=681908259969065&set=pcb.681909583302266 (للتنزيل)

قنوات تيا لي الرسمية:

إنستغرام leeyufen@: https://www.instagram.com/leeyufen/

يوتيوب: https://www.youtube.com/@tialeeofficial/

الفيسبوك: https://www.facebook.com/leeyufentialee/

ويبو: https://weibo.com/u/1396928042/

نبذة عن تيا لي:

وُلدت تيا لي (李毓芬) مغنية البوب الآسيوية وممثلة السينما والتليفزيون وعارضة الأزياء والعضو السابق في فرقة الفتيات Dream Girls في تايبيه. وبالإضافة إلى أدوارها في مجال التمثيل ومسيرتها الموسيقية، فقد ظهرت تيا كثيرًا في عروض أزياء كبرى. ونظرًا لأنها أيقونة للموضة ومصدر لكل ما هو جديد ورائج فيها فقد زينت صور تيا أغلفة مجلات الموضة والجمال وأساليب الحياة مثل مجلة فوغ (Vogue) وElle وMarie Claire كما تشارك نصائحها عن الموضة والجمال على عدد من قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلة فوغ (Vogue).

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