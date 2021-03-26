حل الجمارك الذكي من هواوي: يساهم في تسهيل التجارة عبر الحدود وتأمينها

شنتشن، الصين، 26 آذار (مارس) 2021 /PRNewswire/ — أطلقت هواوي حل الجمارك الذكية على مستوى العالم خلال مؤتمر التحول الصناعي الرقمي من هواوي لعام 2021، حيث يركز هذا الحل على السيناريوهات الخاصة بالجمارك، مع التأكيد على أن السلع والمركبات والمؤسسات والأماكن تحظى بقدرة إشراف رقمي شاملة، مما يجعل التجارة عبر الحدود أسهل وأكثر أمانًا.

حل يتسم بالأمان والراحة: الاتجاهات الجديدة بشأن التحول الرقمي للجمارك في عالم يسير نحو العولمة

في هذا الصدد صرح السيد/ يورك يوكون، رئيس وحدة الأعمال الحكومية العالمية لهواوي قائلًا: “تقدم هواوي خدماتها إلى نحو 170 دولة حول العالم، وتتفهم تحديات ومتطلبات الجمارك. وسعيًا لتحقيق التخليص الفعال وضمان التصريح الملائم، فإن ثمة حاجة إلى ترقية رقمية شاملة للخدمات الجمركية. وقد عملت هواوي -بصفتها مزودًا عالميًا رائدًا للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية- مع شركاء المنظومة العالمية للاستفادة من نقاط قوتها في الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للتوصل إلى حل جمركي يتميز بالذكاء والأمان والراحة والفعالية.”

إنه من المتوقع في عالم يزداد عولمة أن تتحمل الجمارك مسؤوليات جديدة وذات أهمية بشكل متزايد لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية التجارة. ويجب علينا أيضًا أثناء تعزيز الإشراف على الأمن التجاري توفير خدمات التخليص الملائمة لتحسين تجربة الخدمة الشاملة. وهذه هي القوة الدافعة وراء التحول الرقمي للجمارك.

يساهم حل الجمارك الذكي من هواوي في تسهيل التحول الرقمي لصناعة الجمارك

في ظل التطور المستمر في التجارة الإلكترونية عبر الحدود، تواجه سلطات الجمارك ضغوطًا متزايدة في الإشراف على الطرود العابرة للحدود والخدمات اللوجستية. فبسبب وباء كوفيد 19، أصبح التفتيش والحجر الصحي الآن من الأولويات الرئيسية. إنه تحد عالمي للجمارك لتحسين كفاءة التخليص مع ضمان الأمن التجاري.

ومن ثم، تعاونت هواوي مع شركاء المنظومة العالمية لتطوير حل الجمارك الذكي بشكل مشترك. ويشمل هؤلاء الشركاء اتحاد CUPIA، وشركة Maxvision Technology و Powerbridge ضمن آخرين. ولقد تمت دعوتهم للمشاركة في جلسة الجمارك لإطلاق الحل بالاشتراك مع هواوي. فمن خلال تطبيق تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة مثل الاتصالات المتقاربة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، أنشأت هواوي أساسًا رقميًا لتكامل الأجهزة الطرفية للشبكات السحابية. حيث يمكن بعد ذلك لشركاء المنظومة الاعتماد على خدماتهم وتطبيقاتهم القائمة على السيناريو مثل التخليص الجمركي الذكي ونقاط التفتيش الذكية وإدارة الموانئ الذكية.

وفي سياق متصل، صرح السيد/ أوغسطين تشيو، مدير شركة هواوي للصناعات الجمركية والضريبية العالمية الذي أطلق الحل، قائلًا: “سوف يدعم الحل الجمركي الذكي ويساعد في تنفيذ التخليص الجمركي للخدمة الذاتية في الخدمات اللوجستية عبر الحدود مع ضمان بقاء العملية برمتها تحت الإشراف الأمني. حيث تم حاليًا إتاحة خدمات الشباك الواحد مثل الإعلان والدفع والإفراج عن البضائع للمؤسسات. كما يحقق الحل إدارة شاملة للبضائع والمركبات والمؤسسات والأماكن.”

طورت هواوي أيضًا حل Intelligent Cube للتخليص الجمركي في الموانئ. وهي تدمج مسبقًا قدرات الحوسبة والتخزين والشبكات والأمان، وتدعم نقاط التفتيش الذكية وأنظمة التخليص الجمركي بطريقة موحدة، مما يسمح للسلطات الجمركية ببناء قدرات التخليص الجمركي الذكية الشاملة بسرعة. ويتم تقليل متوسط وقت النشر بنسبة 60٪ تقريبًا، مع تقصير وقت تخليص المركبات إلى فترة لا تتعدى ثوانٍ، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة الذكاء والتخليص في المنافذ.

وفي إطار السعي للوفاء بمتطلبات الشبكة لمختلف السيناريوهات والخدمات والبيانات المتعلقة بالجمارك، تستفيد هواوي من سنوات الخبرة في مجال الاتصال بالشبكة بهدف تطوير حل قائم على سيناريوهات الشبكة الجمركية المدفوع بالهدف، حيث يستخدم هذا الحل تقنيات مثل Wi-Fi 6، وتقسيم الشبكة المستند إلى FlexE، وخوارزمية الضغط بدون فقدان للبيانات ‎(iLossless)، والرسم البياني للمعرفة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق تغطية واسعة واتصال كامل في جميع السيناريوهات الجمركية، مما يضمن انخفاض زمن الوصول وعدم فقدان حزم الخدمات الأساسية. كما اختصر الحل متوسط وقت الإصلاح (MTTR) من 4 ساعات إلى 10 دقائق، مما أدى إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير. وهو يتضمن النطاق العريض الذكي للغاية والاتصال الذكي وقدرات التشغيل والصيانة الذكية التي تلبي متطلبات التحول الرقمي للجمارك.

لدينا اعتقاد راسخ أن التقنيات الرقمية ستستمر في دفع التحول في مختلف القطاعات. لذلك، ستواصل هواوي ابتكار حلول ذكية بشكل متكرر للمساعدة في إعادة تشكيل مستقبل الجمارك الذكية، وتسهيل تحولها الرقمي، مما يجعل التجارة عبر الحدود أسهل وأكثر أمانًا.

تستضيف هواوي مؤتمر التحول الرقمي الصناعي لعام 2021 عبر الإنترنت وذلك في الفترة من 24 إلى 26 مارس، بهدف استكشاف قوة العالم الرقمي المرن والمبتكر من ثلاث وجهات نظر، هي: الأعمال والتكنولوجيا والمنظومات. ستشارك هواوي الأفكار بشأن التحول الرقمي، وستقدم أيضًا استراتيجيات الأعمال وبرامج المواهب والمنظومات التي تدعمها. وسوف نشرح بالتفصيل الممارسات التي نفذتها الشركة على مدار السنوات الأخيرة في قطاعات الحكومة والتعليم والنقل والتمويل والطاقة، وما إلى ذلك. وسنعرض أيضًا أحدث التطورات في مجالات منها الاتصال والسحابة والذكاء الاصطناعي. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://e.huawei. com/en/events/industry- digital-transformation/2021