حفل موتاي وغوايجو الكبير بموضوعيه المزدوجين يذهل شرق أفريقيا

دار السلام، تنزانيا، 13 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — قال رئيس الوزراء التنزاني السابق مزينغو بندا مساء 9 أيار/مايو بعد أن حضر الحفل الترويجي الثقافي للمنتج “حملة موتاي الثقافية غوايجو الرائعة، السير إلى تنزانيا”، بمركز مؤتمرات موريماني في دار السلام إن “موتاي هي أفضل منتج وسوف نكون كلنا سفراء تسويق لموتاي.”

في الساعة 18:00 يوم 9 أيار/مايو، بدأ النشاط الفني والثقافي رسمياً في أهم ميناء بحري في شرق إفريقيا؛ احتفال موتاي الثقافي وغوايجو الرائع يدا بيد لتقديم العرض الكبير بموضوعين مزدوجين.

أفريقيا هي البر الرئيسي الوحيد الذي عقدت فيهموتايمرتين أنشطة ترويج العلامة التجارية رفيعة المستوى على التوالي في أقل من عامين.

بدأتموتايرسميًا في التوسع والتطور في إفريقيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. في ذلك الوقت، قادلي بوفانغ،سكرتير مجلس إدارة مجموعة موتاي غروب، الفريق لتنظيم نشاط الترويج على نطاق واسع للعلامة التجارية “”قابل موتاي الثقافية العطرة في أفريقيا” في كيب تاون.

أظهر قادة الإدارة العليا لموتاي، مثل لي باوفانغ، جميعهموفي مواقف مختلفة “أننا نحتاج إلى متابعة الصورة الكبيرة للمناطق على طول” الحزام والطريق” مثل إفريقيا، ويجب علينا أن نحصد النتائج بعد ذلك بسنوات قليلة إذا ما واظبنا على لك.”

هذه الرحلة إلى شرق إفريقيا هي نشاط مهم للترويج للعلامة التجارية تنظمه موتاي هذا العام ويستهدف السوق العالمي، بعد نشاط الترويج في جنوب إفريقيا في نيسان/أبريل –يشعل نشاطا غوايجو الرائع وموتاي الثقافي العاطفة بإبداع جديد.

أنفقتمجموعة موتاي الكثير على البحث والتطوير، وغطت جهودها بالفعل 11 دولة في السوق الإفريقية. يتزامن العام 2019 مع الذكرى 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وتنزانيا. وقد ضرب ظهورموتايعلى وتر حساس.

ويقول وانغ يان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة موتاي، وقال بحماس إن تنزانيا هي أحر وأنعم أرض في أفريقيا. لقد علمنا أن هناك سكة حديد تازارا عندما كنا لا نزال أطفالًا، ورأينا أيضًا الثلوج في كليمنجارو والأسد يركضفي مرج بشرق إفريقيا على شاشاتالتلفزيون. من أصدقاء بعيدين إلى تعاون وجهاً لوجه ونمو مشترك، أصبح البر الرئيسى الأفريقي في الوقت الحاضر أبعد من السرد الأحادي لوقت همنغواي لشعب موتاي. لم تكن الجبال والأنهار الجميلة في كليمنجارو وهضبة يوننان –غوايجو أقرب من ذلك في هذا اليوم.”

في الزيارة الثانية لموتاي إلى إفريقيا، أبدى وانغ يان رغبة واضحة في تعميق جهود فرق موتاي هنا والاستجابة الفعالة لبناء “الحزام والطريق”، وبالتالي جلب المزيد من المنتجات الصينية عالية الجودة إلى إفريقيا.

وقدم وانغ يان أيضًا أنه مع السياحة المزدهرة، هناك أيضًا النبيذ والشاي والتراث الطبيعي الغني في غوايجو، مسقط رأس موتاي، وأيضًا أول منطقة بيانات شاملة للتجربة الشاملة في الصين.

وقال غاو وي، المستشار الثقافي للسفارة الصينية في تنزانيا، إن موتاي اختارت تنزانيا كموقع أساسي للترويج للجودة للمرة الثانية في أفريقيا في الذكرى 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وتنزانيا.

في الحفل، قاد يانغ جيان جون، عضو لجنة تنظيم الحفل ونائب المدير العام لمجموعةموتاي، جميع المشاركين في تناول الأنخاب والاحتفال باجتماعموتايالعطر في إفريقيا مرة أخرى. وتم عرض فيديوموتايلتذوق النبيذ بشكل متزامن على الشاشة الكبيرة لإطلاع الضيوف على مزيد من المعلومات حول ثقافة النبيذ الصينية، وقام مغنون منمجموعة موتايالفنية بأداء أغنيات ورقصات شعبية، ودمجوا غرائز الغناء والرقص الطبيعية بين مواطني إفريقيا وقويتشو.

وبعد ذلك، تقدمت مجموعة من عارضات الأزياء الأفريقية يرتدين الشيونغسام بألوانهالمختلفة، ويحملنمشروبات موتايالكلاسيكية، بما في ذلك الموتاي المعتق وكوايتشاو موتاي، وموتاي الخمس نجوم، وموتاي الصيني زودياك، نحو المنصة الرئيسية، وكانت فلسفة تصميم المنتجات الغنية من موتاي مدهشة.

وتذوق ناثان تيبايجانا، وهو مواطن من تنزانيا، مشروب موتاي في الحفل لأول مرة، وقال عنه بحماس، “إنه رائع. وقارن الكوكتيل المعدّل منموتاي، وقال تيبايجانا إنه يفضل تنال مشروبموتايمباشرةً، لأنه أكثر عطرية ولذة.

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