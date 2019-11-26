حفل ما قبل افتتاح فندق باراماونت دبي

الفندق الأول من نوعه من باراماونت في المنطقة يعلن عن افتتاحه التجريبي

“تذكر دائمًا، من الأفضل أن تصل متأخرًا، على أن تصل وأنت غيرأنيق.”

مارلين مونرو

روح كاليفورنيا بكل سحرها ورقيها وحفاوة ضيافتها ذائعة الصيت هي اليوم في قلب فندق باراماونت دبي، الذي يستعد لحفل ما قبل الافتتاح، قبل أن يبسط السجاد الأحمر لافتتاحه الكبير في يناير 2020.

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https://www.multivu.com/players/uk/8651751-avant-premiere-of-paramount-hotel-dubai/

الفندق الذي يعد أول فندق باراماونت من نوعه في المنطقة يشرع أبوابه ليرحب بضيوفه الكرام.

في خضم الاستعدادات لإبهار الضيوف في حفل ما قبل الافتتاح يقول المخرج (المدير العام) السيد وائل سويد: “نحن متحمسون جدًا لتقديم معايير ضيافة لا مثيل لها في رحاب فندق باراماونت دبي. لقد عملنا بجد من أجل تصميم تجارب فريدة بمعية فريقنا المتكامل من المخرجين التنفيذيين وفريق ممثلي باراماونت.”

تصميم راقِ يعيد للأذهان رقي نمط الحياة في كاليفورنيا وروحها المتفردة، من توقيع باراماونت بيكتشرز. بموقعه المتميز في الخليج التجاري، فإن فندق باراماونت دبي يحمل في تفاصيله تصميمًا أنيقًا وخدمة لا يُعلى عليها وترفيهًا استثنائيًا ورحلات ذوقية فخمة، تفاصيل اندمجت مع بعضها البعض بشكل مثالي يليق بالفصل الجديد الذي بدأت العلامة في كتابته بخيوط من ذهب حيث ارتقت بمستوى الضيافة الفخمة إلى أعلى المستويات.

يحتفي فندق باراماونت الذي طال انتظاره بالإبداع الذي يطبع روح هوليود الحقيقية المتميزة. يضم الفندق الفخم 823 غرفة وجناحًا وهي غرف الضيوف “العرض” و”المنصة” وأجنحة بريمير وأجنحة باراماونت وأجنحة بلمسة سينمائية تعكس تاريخ أفلام باراماونت بيكتشرز. كما أن كل طابق من طوابق الفندق التسعة والستين مزين بصور حصرية لم تعرض من قبل، تسافر بك إلى كواليس إبداع أفلام باراماونت الخالدة.

فندق ينبض بالتاريخ والقصص الملهمة والفخامة، فندق باراماونت دبي هو بالفعل ظاهرة جديدة في عالم الضيافة، من خلال تقديمه لثمان تجارب ذوقية لا مثيل لها. يعلق السيد إيزيكيل كاردوزو منتج الطهي، “لطالما استهواني مطبج كاليفورنيا وتأثره ببصمات من مختلف مناطق جزر المحيط الهادي والمكسيك، انصهرت كلها لتمنحنا طيفًا من النكهات الصحية المتفردة. لقد أضفنا نكهات كاليفورنيا الأصيلة ومكوناتها الطازجة وتوجهاتها الجديدة بمساعدة فريق الطهي الرائعين، ونحن نتطلع لأن نقدم لكم تجارب ذوقية مبدعة وتفاعلية في رحاب جميع مطاعمنا.”

تخليد للتاريخ المجيد للصور المتحركة والعروض الفنية الفردية والإنتاجات المسرحية والعروض الفنية، هذا ما تعد به قاعة باراماونت للعرض التي سيبدأ العرض فيها خلال شهر نوفمبر. سينما خاصة وكبسولة زمنية ومنصة للعروض الترفيهية المباشرة إلى جانب مذاقات الوجبات الخفيفة والمشروبات المنعشة. تم إطلاق قاعات باراماونت للعروض من خلال عرض خاص لفيلم من إنتاج إماراتي، حيث تهدف هذه القاعات إلى دعم والاحتفاء بصناعة السينما في المنطقة وبالمخرجين المستقلين الشباب.

باسيفيك جروف هو مطعم وبار يحمل علامة رقي وجمال الساحل الغربي في كاليفورنيا. يقدم المطعم محطات ذوقية متميزة من مشاوي المأكولات البحرية، قطع اللحم المشوية على نار موقدة من الخشب، والسلطات الطازجة وبار الأطباق غير المطبوخة. فلاش باك هو ردهة وبار سبيك إيزي السري والذي يقدم كوكتيلات مخصّصة يحضرها محترفو مزج الكوكتيلات في جو هوليودي دافئ، تزيد من تفرده ملصقات لأفلام كلاسيكية وغرفتين خاصتين.

ذا تشيت، مختبر الشوكولاتة الفريد لباراماونت الذي يضفي لمسة من الجمال على رحلتك الذوقية طوال اليوم من مطعم ذا ستايج والمقهى والمخبز التقليدي ذا كرافت تايبل، “إل” ردهة ومقهى، وردهتي المسبح بما فيها استراحة ماليبو شاحنة بيع مأكولات كاليفورنيا الشعبية.

كما يقدم الفندق أيضًا مرافق متفردة مثل جدران عرض فيديوهات غاية في الإبداع في ردهة الاستقبال وبوز سبا ومركز اللياقة البدنية ومرافق الاجتماعات والفعاليات التي تضم أحدث التقنيات بالإضافة إلى أجنحة متعة العمل المتميزة.

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