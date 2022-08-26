‫حصول YuppTV Bags على حقوق بث لِكأس آسيا 2022

من المقرر أن يتم بث النسخة الخامسة عشرة من بطولة كأس آسيا للكريكيت مباشرة عبر منصة YuppTV’s OTT في أكثر من 70 دولة.

أتلانتا، 26 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — حصلت YuppTV ، إحدى منصات OTT العالمية الرائدة، على حقوق البث لكأس آسيا 2022. من المقرر أن تبدأ بطولة الكريكيت في 27 من غشت/آب 2022، وستكون متاحة للمشاهدين عبر الإنترنت حصريًا على منصات البث YuppTV في أكثر من 70 دولة بما في ذلك أوروبا القارية وماليزيا وأستراليا (غير حصري) ونيوزيلندا واليابان وجنوب شرق آسيا (باستثناء سنغافورة) وهونج كونج (غير حصري). ومن المقرر أن تقام المباريات في مكانين، دبي والشارقة.

من المقرر أن تقام النسخة الخامسة عشرة من كأس آسيا، وهي بطولة T20 الدولية للكريكيت، في الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة من 27 غشت/آب إلى 11 شتنبر/أيلول 2022. وستقام البطولة بين 6 منتخبات من الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا وأفغانستان وفريق آخر سيتم اختياره من إحدى جولات التصفيات التي ستقام في عمان في الفترة الممتدة من 20 إلى 24 غشت/آب 2022. تستعد المنتخبات الآسيوية لخوض المعركة للسيطرة على بانوراما الكريكيت الآسيوية في هذه البطولة المثيرة في التحضير لكأس العالم.

المباراة الأكثر توقعًا من التشكيلة ستكون يوم 28 غشت/آب بين عملاقي عالم الكريكيت، الهند وباكستان.

تتابعًا للفوز بحقوق البث الحصرية، قال عدي ريدي، المؤسس والرئيس التنفيذي – YuppTV ، “يسعدنا أن نعلن أن YuppTV ستكون الشريك الرسمي للبث التلفزيوني لكأس آسيا لهذا العام في أكثر من 70 دولة ونتطلع إلى نقل كل الأحداث من البطولة مباشرة إلى الجماهير. لطالما كان عالم الكريكيت مميزًا بالنسبة لنا، كما هو الحال بالنسبة للناس في جميع أنحاء العالم. وغني عن القول، أن النسخة الخامسة عشرة من كأس آسيا ستكون مباراة مثيرة، مع ظهور منافسات شرسة في وقت مبكر من البطولة، مثل المباراة بين الهند وباكستان في اليوم الثاني منها. سيكون البث التلفزيوني لهذا العام استثنائيًا حقًا، ولا يمكننا الانتظار! “

حول YuppTV

YuppTV هي واحدة من أكبر مزودي خدمة التلفزيون حسب الطلب والقائمة على الإنترنت في العالم لمحتوى جنوب آسيا، حيث تقدم أكثر من 250+ قناة تلفزيونية، وأكثر من 3000 فيلم وأكثر من 100 برنامج تلفزيوني بـ 14 لغة.

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