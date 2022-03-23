‫حصول شركة stc على جائزة مؤسسة Global Brands Magazine في نسختها التاسعة

حصلت stc على جائزة ” مقدمة خدمات الجوال ومزودة خدمة الإنترنت الأسرع نموا” لسنة2021. سيقام حفل توزيع الجوائز بفندق والدورف أستوريا بالم جميرا بدبى، في الربع الأخير من سنة 2022

لندن23 مارس/آذار 2022 /PRNewswire/ — تعتبر Global Brands Awards حدث سنوي تقيمه مؤسسة Global Brands Magazine، وهي مجلة عالمية مقرها في المملكة المتحدة. تم تقييم شركة stc بناء على خدمة العملاء ورضاهم والابتكار الرقمي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال الجديدة.

تعليقا على stc الحصول على الجوائز، قال شيف كومار (الرئيس التنفيذي) لِـ Global Brands Magazine : “ للاتصالات هي صناعة معقدة ويصعب العمل فيها، ولكن stc تمكنت من المناورة من خلالها بسهولة مما سبرهن على أن الشركة المدعومة من قبل الأفراد الموهوبين يمكن أن تنجز أي شيء”.

وتعليقا على الحصول على الجوائز، قال محمد أبا الخيل نائب رئيس العلاقات المؤسسية:” هذا الإنجاز هو تأكيد على نجاح استراتيجيةDARE لشركة stc، التي تركز على توفير تجربة عملاء استثنائية ورائدة تؤدي إلى نمو قوي في السوق. لا تزال stc مصممة على الحفاظ على ريادتها الرقمية وإثراء تجارب العملاء وتعزيز قوة العلامة التجارية في المملكة والمنطقة و منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA ككل.”

حول stc

شركة رقمية رائدة، تركز بشكل كامل على إثراء حياة عملائها وشركاتها من خلال كونها أول شركة رقمية ومقدمة ل حلول رقمية مبتكرة . شركة stc هي عنصر التمكين الرائد في المجال الرقمي لِـ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 . كما تقوم شركة stc بتوسيع نطاق وحجم عرضها وتقديمه بسرعة. تشمل التوسعات الناجحة في النظام الإيكولوجي الرقمي كل من التكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنيت الأشياء من بين عدة مجالات أخرى.

حول مجلة Global Brands Magazine

احتلت مجلة Global Brands Magazine (GBM) موقع الصدارة، حيث قدمت الأخبار والآراء ووجهات النظر المختلفة حول العلامات التجارية مُشَكلة مستقبل صناعتها. تزود هذه المجلة، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، قرائها بآخر الأخبار والمعلومات عن أفضل العلامات التجارية في فئتها .

حول Global Brand Awards

تكرم Global Brand Awards العلامات التجارية لتميزها في الأداء، كما تكافئ الشركات على جودة خدماتها. تسلط Brand Awards الضوء على إنجازات المنظمات التي حققت أداء جيدا بشكل ملحوظ في الصناعات الخاصة بها.

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