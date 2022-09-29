‫حصول بليندا لي، مديرة العمليات في ASCIRA، على ثلاث جوائز جلوبي Globees ولقب الفائز الكبير في حفل توزيع جوائز عالم المرأة السنوية الخامسة عشر لعام 2022®

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 29 سبتمبر / أيلول 2022 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ASCIRA اليوم أن جوائز جلوبي®، الجهة المنظمة لبرامج جوائز الأعمال الرائدة في العالم وقوائم تصنيف الأعمال التجارية، قد اختارت بليندا لي لتكون الفائزة في ثلاث فئات مميزة فيجوائز عالم المرأة السنوية الخامسة عشر لعام 2022®. كما رفعت الانتصارات المتعددة ASCIRA إلى لقب الفائز الكبير.

تُكرم جوائز عالم المرأة ( Women World Awards ) النساء في الأعمال والمهن من جميع أنحاء العالم. يضم برنامج جوائز عالم المرأة السنوي المرموق أفضل الإنجازات التي تم الوصول إليها حول العالم من حيث القيادة والابتكار والأداء التنظيمي والمنتجات والخدمات الجديدة والدراسات المتميزة والمسؤولية الاجتماعية للشركات والعلامات البارزة في كل صناعة رئيسية حول العالم. تصبح المنظمات من جميع أنحاء العالم مؤهلة لتقديم الترشيحات بما في ذلك الشركات العامة والخاصة والربحية وغير الهادفة للربح، من أكبر إلى أصغر الشركات والشركات الناشئة الجديدة.

تم تكريم السيدة لي في ثلاث فئات مميزة التي تعرض مقدرتها كقائدة أعمال ومرشدة وذات رؤية.

1. مرشدة العام – جائزة جلوبي الذهبية – في حياتها المهنية اللامعة التي امتدت لأكثر من 30 عامًا، قامت السيدة لي بتوجيه أكثر من مئات العملاء والموظفين.

2. الإنجاز في تمكين المرأة – جائزة جلوبي الفضية – بدأت برنامج حواري رائد للنساء من جميع الأنواع.

3. المرأة صاحبة الرؤية لهذا العام – جائزة جلوبي فضية – قامت ببناء شركة عالمية بملايين الدولارات خلال الوباء.

“يسعدني أن أكون فائزة في ثلاث فئات تعرض جوانب مختلفة من شخصيتي. جميع الجوائز الثلاث قريبة من قلبي، وسأواصل جهودي لأبذل قصارى جهدي في كل هذه المجالات “. “تؤكد هذه المكاسب المتعددة على حقيقة أن المرأة يمكن أن تكون متعددة المهام وتدير نشاطًا تجاريًا بينما تشحذ شغفها الآخر بشكل فعال. كان الحصول على لقب الفائز الكبير للشركة بمثابة التتويج “.

جوائز عالم المرأة ( Women World Awards ) هي برنامج جوائز سنوي للسيدات، يحتفي بالأفراد والفرق الذين يضعون معايير الصناعة للتميز. جميع المؤسسات الخاصة أو العامة والشركات والمؤسسات غير الربحية والجمعيات والموردون والمنظمات الحكومية في جميع أنحاء العالم وأي مؤسسة صناعية جميعهم مؤهلين للمشاركة.

وقد شارك في عملية التحكيم حكام من جميع أنحاء العالم يمثلون مجموعة واسعة من خبراء الصناعة

شاهد القائمة الكاملة للفائزين لعام 2022 هنا: https://globeeawards.com/ women-world-awards/winner/

ابق على اطلاع واقرأ قصص نجاح المنظمات من خلال الاشتراك في نشرة Globee الإخبارية: https://globeeawards.com/ subscribe/

نبذة عن ASCIRA

تمثل ASCIRA شركة قائمة على الاشتراك تقدم برامج تنمية شخصية عبر الإنترنت.

وتهدف إلى إنشاء مجتمع بنمط حياة اجتماعي يتجاوز مليار شخص حول العالم وتزويدهم بأفضل المعارف المتنوعة المتاحة.

كما توفر النطام، والتدريب، والدعم الذي سيرشدك إلى الطريق خطوة بخطو، ويساعدك في تأمين مستقبلك لعدة عقود قادمة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: ASCIRA Global Official – شركة الشعب

حول جوائز جلوبي ( Globee Awards )

تُمنح جوائز جلوبي Globee في تسعة برامج ومسابقات: جوائز American Best in Business ، وجوائز التميز في الأعمال، وجوائز CEO World® ، وجوائز Cyber Security Global Excellence® ، وجوائز Disruptor Company ، وجوائز Golden Bridge® ، وجوائز تكنولوجيا المعلومات العالمية، والمبيعات، جوائز التميز في التسويق والخدمة والعمليات، وجوائز عالم المرأة. تعرف على المزيد حول جوائز جلوبي على https://globeeawards.com