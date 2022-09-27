‫حصدت شركة سينوبك الشهادة القياسية للجدارة الجوية لأول إنتاج صيني ضخم لوقود الطائرات الحيوية

يُدعم الوقود المشتق من زيت الطهي المستخدم إستراتيجية سينوبك طويلة المدى للتنمية المستدامة

بكين، 27 سبتمبر 2022 / PRNewswire / – حصد معمل تكرار سينوبك في تشينهاي التابع لشركة الصين للبتروكيماويات (كود السهم في بورصة هونج كونج: 0386, “سينوبك”) الشهادة القياسية للجدارة الجوية لإنتاج وقود الطائرات الحيوية الصادرة عن إدارة الطيران المدني في الصين ( Civil Aviation Administration of China – CAAC ) بتاريخ 19 سبتمبر. وستُشحَن الدفعة الأولى من وقود الطائرات الحيوية إلى مصنع إيرباص (الصين) في تيانجين هذا الشهر. وسيُستخدَم، لاحقًا، الوقود المشتق من زيت الطهي المستخدم في الرحلات الجوية عبر الصين. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يُستَخدم فيها وقود الطائرات الحيوية المنتج على نطاق واسع في صناعة الطيران في الصين.

وتعني الشهادة القياسية للجدارة الجوية أن شركة سينوبك يمكنها بيع وقود الطائرات الحيوية المُنتَج في معمل تكرار سينوبك في تشينهاي لشركات الطيران في جميع أنحاء البلاد. ويحظى المعمل، الواقع في مقاطعة تشنهاي في نينغبو إقليم تشيجيانغ، القدرة على القيام بمعالجة سنوية مصممة تبلغ 100,000 طن ويتبنى تقنية إنتاج وقود الطائرات الحيوية من سينوبك ( Sinopec’s bio-jet fuel production technology – SRJET ) في إنتاج الوقود. وأنتج المصنع، في يونيو، الدفعة الأولى التي بلغت حوالي 600 طن من وقود الطائرات الحيوية.

وصرح مو دينج، الرئيس التنفيذي لمعمل تكرار سينوبك في تشينهاي، قائلًا: “يمكن، الآن لمعمل تكرار سينوبك في تشينهاي، بعد حصد الشهادة القياسية للجدارة الجوية، بيع وقود الطائرات الحيوية لشركات الطيران المدني بأكمله، وسنواصل عملنا من أجل توسيع السوق وسلاسل التوريد لبناء سلسلة صناعية كاملة من وقود الطائرات الحيوية”.

وتتبنى الصين معايير صارمة للحصول الشهادة القياسية للجدارة الجوية. وأجرى، بشكل مسبق، خبراء من مركز الشهادة القياسية للجدارة الجوية التابع لإدارة الطيران المدني في الصين تقييمات في الموقع في معمل تكرار سينوبك في تشينهاي. وتضمنت التقييمات جميع مراحل التشغيل، بما في ذلك نظام إدارة جودة وقود الطائرات الحيوية، وإدارة عمليات الإنتاج والتحكم فيها، وتخزين المنتجات والنقل وتحليل العينات والاختبارات.

وحصد المعمل بالفعل على أول شهادة عالمية لوقود الطائرات من البوليسترين في آسيا، وهي شهادة لوقود الطيران المستدام صادرة عن شركة Scientific Certification Systems ، وهي مفتاح عبور وقود الطائرات الحيوية الصيني لدخول السوق الدولية.

ويمكن، مقارنةً بكيروسين الطيران التقليدي المُشتَق البترول، أن يقلل وقود الطائرات الحيوي من الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 50 بالمائة طوال الدورة الحياتية بأكملها.

وتلتزم شركة سينوبك بتعزيز تطوير صناعة وقود الطائرات الحيوية في الصين. كما طورت تقنية إنتاج وقود الطائرات الحيوية من سينوبك في عام 2009 وأنتجت وقود الطائرات الحيوية في ديسمبر 2011 والذي تم اختباره بنجاح في رحلة طيران في مطار شنغهاي هونغكياو في أبريل 2013. وأكد الخبراء، بعد عامين من التقييم، أن وقود الطائرات الحيوي لشركة سينوبك مناسب للتشغيل في مجال الطيران، وحصلت الشركة على الشهادة القياسية للجدارة الجوية الأولى في الصين لوقود الطائرات الحيوية في عام 2014.

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