حزم المتعة العائلية المغرية تنتظركم في مدينة صنواي بكوالالمبور

الإقامة في الفندق، بطاقات دخول المتنزهات، كوبونات الشراء لتجربة شاملة كاملة، تتضمن الحزمة إعادة الدخول إلى متنزه البحيرات في صنوي، وهي ميزة حصرية بهذه الحزمة

كوالالمبور، ماليزيا، 18 كانون الأول/ديسمبر، 2018 / بي آر نيوزواير / — تقدم حزمة الدخول إلى صنواي ريزورت هوتيل أند سبا في كوالالمبور لبالغين وطفلين إمكانية مثيرة للعائلة كلها. وإذ يقع على بعد 25 دقيقة فقط من وسط مدينة كوالا لمبور، داخل مدينة صنواي النابضة بالحياة التي تبلغ مساحتها 800 آكر، توفر هذه الوجهة السياحية المدمجة مجموعة ضيافة تتكون من 1433 غرفة فندقية، وأجنحة وفيلات بحمام سباحة داخل فندق وسبا صنواي، وفندق صنواي بيراميد، وفندق صنواي كليو، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمرافق التي تجتمع معا لجعلها عطلة عائلية لا تنسى حقًا.

توفر باقة المرح العائلي للضيوف مجموعة مختارة من الإقامة لمدة يومين وليلة واحدة حتى 6 أيام و 5 ليالٍ بأسعار تبدأ من 782 رينغيت ماليزي لشخصين بالغين (2) وطفلين (2) دون سن 12، بما في ذلك سرير (1) سرير قابل للطي مجانًا ومشروبات ترحيبية مجانية وبوفيه إفطار يومي. ويشمل الامتياز الحصري لضيوف هذه الباقة تذاكر دخول لشخصين (2) بالغين وطفلين (2) تقل أعمارهم عن 12 إلى متنزه بحيرة صنواي مع عدد من المرات لإعادة الدخول في نفس اليوم. بالنسبة للضيوف الذين يحجزون باقة 5 أيام و 4 ليالي و 6 أيام و 5 ليالي، فسيحصلون على تذاكر لمدة يومين (2) إلى المنتزه الترفيهي. يسري مفعول باقة المرح العائلي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، 2019. ويتم تحديد الأسعار بالرينغيت الماليزي، والسعر خاضع لضريبة الخدمة بنسبة 6 ٪. بالإضافة إلى ضريبة السياحة 10 رينغيت ماليزي على جميع أسعار الغرف الفندقية لكل غرفة في الليلة الواحدة لجميع الضيوف غير الماليزيين. تطبق الشروط والأحكام.

يضم مجمع صنواي ريزورت هوتيل آند سبا ​​ثلاثة فنادق (3) ضمن وجهة واحدة – صنواي ريزورت هوتيل أند سبا الرائد، فندق صنواي بيراميد وفندق صنواي كليو مع اختيار أكثر من 1,433 من الغرف الفندقية والأجنحة والفيلات، هذا إلى جانب مجموعة من المرافق بما في ذلك الوصول إلى مسبح الفندق ذي المناظر الطبيعية الحرة مع شلالات المياه والمناطق المحيطة الأخاذة، فضلاً عن مركز للياقة البدنية المطل على جانب المسبح مع استوديو للتمارين الرياضية وأحدث معدات اللياقة البدنية. صنواي ريزورت هوتيل أند سبا يوفر ساعات طويلة من الترفيه للضيوف الذين يبحثون عن الاسترخاء.

ولضيوف العطل العائلية، يوفر فندق فندق صنواي بيراميد أماكن إقامة أكبر مع غرفة العائلة لقضاء العطلات العائلية، المناسبة لأولئك الذين يصطحبون الأطفال الصغار، بما في ذلك تصميمات الإقامة الداخلية النابضة بالحياة والسرير بطابقين. هذا في حين أن الجناح العائلي، الذي تبلغ مساحته بين 53 مترا مربعا إلى 60 مترا مربعا، هو أكبر غرف الفندق ويقدم مساحات مريحة، مع إضافات إضافية مثل حمامين (2) وثلاجة صغيرة وميكروويف وخيارات أسرّة إضافية.

الباقة التي تتضمن متعة لا نهاية لها للعائلة في متنزه صنواي لاغون الترفيهي تقدم أكثر من 90 لعبة وفعالية تنتشر عبر منتزهاتها المائية الستة (6) – الحديقة المائية، إكستريم بارك، مدينة الملاهي، متنزه الحياة البرية، متنزه سكريم و بحيرة نيكولوديون المفقودة – وهي أول حديقة نيكولوديون أرضية في آسيا. ومن بين عوامل الجذب الموجودة في المتنزه الترفيهي أعلى جولة مائية في العالم وأكبرها وأكثرها إثارة، فوفوزيلا، أول قفزة بونغي دائمة في ماليزيا بواسطة أج هاكيت، أول جهاز محاكاة لركوب الأمواج في البلاد، فلو رايدر، وأول ووتربليكس 5 الأباد في العالم.

سوف يندهش المتحمسون للعلاج الطبيعي بالخيارات المتوفرة في صنواي بيراميد مول. وإذ هو مرتبط مباشرة بالفنادق، فهذا السوق يضم أكثر من 900 متجر متخصص، و 170 محلا للطعام والشراب، ومراكز الترفيه، والمرافق الترفيهية مثل حلبة التزلج على الجليد، وممر البولينج بـ 48 حارة، ودار سينما من 12 قاعة عرض وأكثر من ذلك بكثير.

إحجز مباشرة ووفر: إحجز على #BigLittleBreak الآن واحصل على المكافآت حين تحجز بصورة مباشرة على http://www.sunwayhotels.com . سيستمع الضيوف بحزمة مكافآت خاصة تتضمن كوبونات التسوق وتناول الطعام في صنواي بيراميد مول تبلغ قيمتها 2,000 رينغيت ماليزي.

للاستفسار أو حجز الغرف: +603 7492 8000 أو اتصل مجانا (فقط لماليزيا) على الرقم: 1-800-82-8888، أو إيميل: srhs.reservations@sunwayhotels.com، أو احجز مباشرة على https://www.sunwayhotels.com. يقع مجمع صنواي ريزورت هوتيل أند سبا على بحيرة بيرسياران، Bandar Sunway 47500 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

لآخر الأخبار والعروض في صنواي ريزورت هوتيل أند سبا، يرجى الاطلاع على صفحة الفندق على فيسبوك على: https://www.facebook.com/SunwayResortHotelandSpa/

حول صنواي ريزورت هوتيل أند سبا

صنواي ريزورت هوتيل أند سبا، وهو فرع الضيافة في مجموعة صنواي الماليزية الرائدة، تدير وتشغل 11 فندقاً ومنتجعاً في ماليزيا وكمبوديا وفيتنام، وتمثل مجموعة تضم أكثر من 3,300 غرفة ضيوف وأجنحة وفيلات. تشتمل المجموعة المتنوعة من أصول وخدمات الضيافة الخاصة بمجموعة الفنادق على ملكية وإدارة مجموعة من الفنادق مع مرافق المؤتمرات والاجتماعات والمعارض على نطاق واسع في مدينة منتجع متكاملة، إلى وجهة خاصة بالفيلات وملاذ للصحة ومحفظة من فنادق 5 و 4 و 3 نجوم في مشاريع متعددة الاستخدامات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.sunwayhotels.com.

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