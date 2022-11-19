حافلة Higer مجهزة بالكامل لعيد كرة القدم العالمي

سوجو، الصين، 19 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — في الآونة الأخيرة، يجب أن يكون موضوع الساعة هو مسابقة كرة القدم الأولى في العالم والتي تقام كل أربع سنوات. لتوفير خدمات مريحة ومجانية لمشجعي كرة القدم من عشرة أيام قبل الحدث إلى خمسة أيام بعد الحدث، رتبت قطر خطوط حافلات مباشرة من خمس مناطق رئيسية في الدوحة وأماكن الإقامة الرئيسية للجماهير إلى الملاعب وخدمات الحافلات السريعة من محطات مترو الأنفاق إلى ملاعب للجماهير حاملي التذاكر.

والجدير بالذكر أن هذه الحافلات تأتي بشكل أساسي من العلامة التجارية الصينية Higer Bus . مع توفير الحافلات، سيتكلف أكثر من 9000 سائق و 2000 مزود خدمة أرضية وأكثر من 3000 موظف أعمال من شركة مواصلات، وهي شركة نقل وطنية في قطر، بتوصيل المشجعين بكفاءة.

قدمت Higer Bus خدماتها لدورة الألعاب الآسيوية وكأس آسيا AFC في الدوحة. للتعامل بشكل أفضل مع التدفق الكبير للأشخاص وحركة المرور المكثفة للحدث، طورت Higer Bus خطة خدمة حصرية وتمارسها مرارًا وتكرارًا لضمان التشغيل السلس. وفي الوقت نفسه، تم اعتماد منصة إدارة الأسطول الذكية G-BOS ، وهي نظام فريد من Higer Bus ، للتعامل مع صيانة المركبات وإنذارات الأعطال والمعلومات الحيوية الأخرى لتقديم خدمات دقيقة وتحسين الكفاءة التشغيلية بأكثر من 10٪.

لدى Higer Bus فريق خدمة قوي يمكنه تقديم استجابات في الوقت المناسب على مدار الساعة لتلبية كل احتياجات الحدث. يلتحق أعضاء الفريق بمناصبهم على الساعة 6:40 صباحًا كل يوم. إنهم يعملون في محطات الخدمة ومواقف السيارات لفحص كل مركبة قبل تشغيلها وبعد عودتها وفقًا لعملية التفتيش قبل التسليم PDI للمركبات الجديدة للتأكد من الأمن والتشغيل السلس لأكثر من 6000 حافلة Higer في قطر.

حتى الآن، تجمع المشجعون في قطر من جميع أنحاء العالم. استمتع بعض المشجعين بالفعل بخدمات الحافلات السريعة في الدوحة وأصبح السفر من أربعة ملاعب في يوم واحد أمرًا سهلاً بالنسبة لهم. إلى جانب ذلك، أعجب المشجعون براحة وهدوء رحلتهم عند ركوب حافلات Higer Bus . “ستكون الحافلات هي الخيار الأفضل للسفر خلال الحدث. نود أن نمنح الدوحة والحافلات الصينية”. كما قال بعض المشجعين.

وقال طاقم الخدمة في Higer Bus : “إنه لشرف كبير أن أشارك في أول حدث كرة قدم عالمي يقام في الشرق الأوسط. سنبذل كل طاقاتنا للاضطلاع بهذه المهمة، ونوفر خدمات نقل مريحة وملائمة للجماهير العالمية ونظهر أسلوب Higer Bus وتميز العلامة التجارية الصينية. “

إن حدث كرة القدم المشهور عالميًا ليس فقط لمشجعيه ولكن أيضًا للشركات المكرسة لمهامهم وأهدافهم. بجودة ممتازة وأمان وراحة وخدمات رائعة، تتحمل Higer Bus المسؤولية مرة أخرى لدعم الأحداث الكبرى وتظهر للعالم نقاط القوة الصينية في التصنيع.

Higer أفضل، الأفضل معًا! تدعم Higer Bus بشكل كامل حدث كرة القدم العالمي.