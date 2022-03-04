‫حازت كاميرا الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي السحابي لشركة ZTE على جائزة أفضل جهاز مستهلك متصل في حفل توزيع جوائز GLOMO 2022

تستخدم كاميرات الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي السحابي في شركة ZTE تقنية التعاون السحابي للجهاز لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق في السحابة، ومن ثم يمكن للمستخدمين تحميلها عند الطلب لتحقيق حالات استخدام متعددة باستخدام كاميرا واحدة. باستخدام هذه التقنية، تستطيع الكاميرا توفير المزيد من الوظائف وتحسين تجربة المستخدم.

فضلًا عن ذلك، يمكن للكاميرا والسحابة معًا إجراء تحليل السيناريو بشكل مشترك لزيادة كفاءة التحليل، وحفظ موارد الحوسبة. يتميز الجيل التالي من كاميرا الذكاء الاصطناعي السحابي باتساع الواجهة والقدرة على التعرض، وهو جزء من التزام ZTE في المساعدة على بناء نظاام أيكولوجي للرعاية الذكية.

حتى الآن، انتشر المنتج على نطاق واسع داخل الصين، مما يساعد المستخدمين على حماية المنزل في أي وقت وفي أي مكان، إلى جانب رعاية كبار السن والأطفال، والحماية من السرقة والتطفل.

تعتبر جوائز GLOMO أكثر الأوسمة الصناعية مكانة، ويمنحها أبرز خبراء القطاع المعنيين بالموضوع. تعتبر جائزة أفضل جهاز مستهلك متصل التي فازت بها ZTE جائزة ممنوحة لجهاز أو أداة إليكترونية يومية أو الأداة التي توفر تطبيقات وكفاءات ووظائف جديدة للمستخدم في المنزل وخارجه.

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