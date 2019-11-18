جي سي أل سيستم إنتيغريشن وباوين إنيرجي تعلنان عن مشروع تجاري مشترك لتقديم حل تخزين للطاقة

جي سي أل سيستم إنتيغريشن وباوين إنيرجي تأتيان بحلول لتخزين الطاقة إلى أستراليا وجنوب شرق آسيا

مانيلا، الفلبين، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي سي أل سيستم إنتيغريشن (جي سي أل – أس آي) وباوين إنيرجي (باوين) اليوم عن تأسيس مشروع تجاري مشترك بينهما، أسميتاه جي باوين إنيرجي سوليوشن، لتوسيع أعمالهما في تخزين الطاقة في أستراليا ومنطقة آسيا – المحيط الهادىء.

وقال إريك لوه، رئيس جي سي أل – أس آي: “لقد وفرت جي سي أل – أس آي أكثر من 18 غيغاواط من الطاقة الشمسية على مستوى العالم منذ العام 2015. يسعدنا أن نرى نموًا كبيرًا في عمليات النشر المتجددة، ولكننا نرى أيضًا التحديات التي تطرحها عمليات النقل المؤقت للشبكات. باوين إنيرجي هي شركة عالمية رائدة في مجال تصميم وتطوير حلول تخزين الطاقة مقرها الولايات المتحدة، وقد قدمت أكثر من 200 ميغاواط/ساعة ولديها خط عالمي لأكثر من 6 غيغاواط/ساعة، ونحن فخورون بالشراكة معها.” وأضاف إريك: “يعتزم المشروع التجاري المشترك جي باوين الجديد التعاون على إيجاد حلول لتخزين الطاقة ما قبل العداد لدعم الشبكة من أجل زيادة التكامل وزيادة السعة، ونتطلع إلى دمج خبراتنا المتماثلة لتوليد قيمة أكبر للعملاء”.

خلال معرض آل إنيرجي الشهر الماضي في ملبورن، تم إطلاق المنتج الجديد جي باوين سوليوشن، وهو يحتوي على رفوف للتيار الجاري، بي أم أس، حاويات، وجمع / حماية التيار الجاري، وتكامل بي سي أس وإي أم أس. تم تصميم نظام البطاريات المعيارية “باوين ستاك” الذي تمت هندسته مع منتج باوين إنيرجي الحائز على البراءة “بي بي – أو أس”، الذي يعتبر نظام إدارة البطاريات الأكثر تقدماً، من مستوى الخلية إلى المستوى متعدد الحاويات لزيادة الطاقة لكل من الطاقة قبل العداد وبعد العداد. وقال داني لو، نائب الرئيس الأول لباوين: “على عكس العديد من حلول تخزين الطاقة الخاصة بمنافسينا، تم تطوير نظامنا بي أم أس ومنصتنا إي أم أس، ووحدات البطارية وكدسات البطارية مع التركيز فقط على سوق تخزين الطاقة والتطبيقات بدلاً من إعادة تصميمه استنادًا إلى تصميمات المركبات الكهربائية.”

وفقًا لآي أتش أس ماركيت، ستضيف منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 21 غيغاواط من أنظمة تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة، 68٪ منها سيتم إنشاؤها في مواقع التوليد والنقل والتوزيع.

وقال هيو وو، نائب رئيس قسم حلول تخزين الطاقة في جي سي أل – أس آي: “لا تزال شبكة الكهرباء الأسترالية تواجه التقلبات، حيث تؤثر الرقابة الصارمة على الإنتاج سلبًا على ربحية ملاك النظام. وباستخدام حل جي باوين بيس، نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لدخول السوق الأسترالي لحل مشكلة التقلب.” وأضاف: “في الوقت نفسه، تضعنا هذه الشراكة في مكان جيد لتعزيز إمدادات الطاقة في المناطق المجاورة. على سبيل المثال، فإن هدف فيتنام المتمثل في تعزيز شبكتها من خلال دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة سيتطلب حلول تخزين أكثر فاعلية. وبالمثل، في كوريا الجنوبية، توفر بطاريات الفوسفات ليثيوم أيون من جي باوين سيستمز بديلًا أكثر ثباتًا وأمانًا من بطاريات الكوبالت نيكل المنغنيز التقليدية. من خلال نظام إدارة البطاريات من باوين، لدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على تقديم منتج آمن وبأسعار تنافسية لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل في كل ركن من أركان المنطقة.”

حول جي سي أل – أس آي

شركة جي سي أل سيستم إنتيغريشن تكنولوجي المحدودة (SZ: 002506) (جي سي أل – أس آي) هي جزء من مجموعة غولدن كونكورد غروب (جي سي أل)، شركة الطاقة الصينية غير المملوكة للدولة الأكبر، التي تركز على الطاقة الجديدة، الطاقة النظيفة، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة. جي سي أل سيستم إنتيغريشن لديها حاليًا عمليات في جميع أنحاء العالم ولديها قواعد إنتاج مكونة من خمس وحدات في الصين القارية وواحدة في فيتنام، بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 غيغاواط ، و 2 غيغاواط إضافية من سعة البطارية عالية الكفاءة، ما يجعلها منتجة وحدات على مستوى عالمي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.gclsi.com/.

حول باوين إنيرجي

كانت شركة باوين إنيرجي الشركة الرائدة في إنتاج نظام تخزين طاقة بطارية فعال وآمن وقابل للتطوير مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات التطبيقات على نطاق المرافق التجارية والصناعية والشبكات الصغيرة جدا. يتميز نظام تخزين باوين بيس أيضًا بهيكل معياري وعملية تركيب مبسطة تسمح بالتوسيع الفعال من الميغاواط إلى الغيغاواط. وراء منتجاتنا الرائدة في الصناعة، يوجد فريق منقطع النظير من الخبراء من جميع أنحاء صناعة الطاقة، وما يقرب من ثلاثة عقود من الخبرة في إدارة سلسلة التوريد وكفاءة تطوير برامج إدارة البطارية الشاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع http://www.powinenergy.com/.

لمزيد من القراءة: https://www.smartenergy.org.au/news/media-release-gcl-and-powin-energy-announce-launch-energy-storage-solution-ess

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1029978/GCL_System_Powin_Energy_joint_venture.jpg