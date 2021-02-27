جي سي أل أس آي تسلم مجموعات جي-هوم الشمسية لشركة إنبال الألمانية

شوجو، الصين, 27 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — سلمت شركة جي سي أل سيستم إنتيغريشن المحدودة (“جي سي أل أس آي” أو “الشركة”) (Shenzhen:002506)، وهي شركة رائدة في مجال إنتاج الخلايا الكهروضوئية في الصين، بنجاح طلبية من مجموعات جي-هوم (G-Home) الشمسية إلى شركة إنبال، المزود الألماني لحلول الطاقة الشمسية المتطورة. يمثل هذا خطوة كبيرة إلى الأمام في تطور جي سي أل أس آي في الأسواق الخارجية، حيث نمت الشركة من مجرد مورد لمعدات الطاقة القياسية الجديدة إلى مزود خدمة حلول مخصصة أيضًا.

تتكون مجموعة جي-هوم الشمسية من وحدات جي سي أل عالية الكفاءة وتوازن النظام. ونظرًا لأن هذا النظام يتم تجميعه مسبقًا، فإنه يبسط عملية التركيب ويختصر وقت التركيب بشكل كبير. في أيلول/سبتمبر 2020، وقعت جي سي أل أس آي اتفاقية استراتيجية مع إنبال لتزويدها بـ 5000 من مجموعات جي-هوم الشمسية. إنبال هي شركة توزيع ألمانية للطاقة تسعى إلى تقديم حلول طاقة منزلية جديدة، وهي شركة ناشئة في صناعة الطاقة الجديدة الذكية.

وقال توماس تشانغ، الرئيس التنفيذي لشركة جي سي أل أس آي: “تستوعب جي سي أل أس آي الاتجاه العام للسوق من خلال منتجاتنا وخدماتنا، ويعكس تحولنا الحالي التطور المهم الذي نمر به.” “وإذ نحن مدعومون بمزايانا التكنولوجية بالإضافة إلى تركيزنا العميق على السوق الألماني، يسعدنا جدًا إكمال هذا التسليم إلى إنبال وسنقدم قريبًا منتج مجموعة جي-هوم الشمسية إلى السوق الدولي الأوسع.”

مجموعات جي سي أل أس آي جي-هوم الشمسية هي حل عالي الجودة ذات وقفة واحدة لأصحاب المنازل. مجموعتها القابلة للتكيف والقابلة للتخصيص قادرة على خدمة مجموعة متنوعة من الأسطح، ما يسهل الإعداد والتركيب للعملاء واحتياجاتهم المختلفة. يمكن اعتماد مجموعات جي-هوم الشمسية من جي سي أل أس آي، مع القدرة على دمج تخزين الطاقة وأنظمة إدارة الطاقة المنزلية، أصحاب المنازل من التقاط الطاقة الشمسية طوال الليل والعمل كحل ذكي للطاقة البيئية.

كثفت جي سي أل أس آي تركيزها على البحث والتطوير التكنولوجي في السنوات الأخيرة، حيث قدمت خدمات التصميم الفني لأنواع ومقاييس مختلفة من أنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية. وهي قادرة على الاستفادة من نظام إدارة سلسلة التوريد الصناعية الكامل الخاص بها، مما يوفر للعملاء الحل الأمثل والأنسب للنظام والمنتجات. وبينما تمضي قدمًا في توسعها العالمي، تلتزم جي سي أل أس آي باستكشاف الإمكانيات الأوسع وتوفير حتى مزيد من الحلول لسوق الطاقة الألمانية النظيفة.

حول جي سي أل – أس آي

شركة جي سي أل سيستم إنتيغريشن تكنولوجي المحدودة (002506.SZ 002506) (جي سي أل – أس آي) هي جزء من مجموعة غولدن كونكورد غروب (جي سي أل)، شركة الطاقة الصينية غير المملوكة للدولة الأكبر، التي تركز على الطاقة الجديدة، الطاقة النظيفة، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة. جي سي أل سيستم إنتيغريشن لديها حاليًا عمليات في جميع أنحاء العالم ولديها قواعد إنتاج مكونة من خمس وحدات في الصين القارية وواحدة في فيتنام، بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 غيغاواط، و2 غيغاواط إضافية من سعة البطارية عالية الكفاءة، ما يجعلها منتجة وحدات طاقة شمسية على مستوى عالمي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.gclsi.com