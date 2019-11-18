جي إم إس أصبحت أكبر مشغلي خدمات الرسائل النصية بين الأفراد وبين التطبيقات والأفراد في تركيا عبر الجوال

بار، سويسرا، 18 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — يسعد شركة جي إم إس “GMS” الإعلان عن عمل الشركة كمركز مباشر أحادي الاتجاه لخدمات الرسائل بين التطبيقات والأفراد “A2P”، وكذلك مركز مباشر ثنائي الاتجاه لخدمات الرسائل بين الأفراد لصالح شركة تركسيل “ Turkcell ” “ Turkcell’le Bağlan Hayata ” – مشغل خدمات الجوال ومزود خدمات الاتصالات اللاسلكية والتقنية الأكبر في تركيا وذلك اعتبارًا من الخامس عشر من أكتوبر/تشرين أول.

وفي معرض تعليقه على الصفقة، أشار يوري ماكارينكو “Iurii Makarenko” عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة جي إم إس قائلاً: “مع هذا التدشين، توسع جي إم إس من حضورها في السوق التركي وتواصل تعزيز حضورها. وتعد مشاركة أكبر مشغلي خدمات الجوال في تركيا بمثابة فرصة ممتازة لخبرائنا لإثبات قدراتهم بينما يشحذون خبراتهم في الوقت ذاته”.

ويمنح هذا التعاون لأكثر من 37 مليون مشترك في خدمات تركسيل فرصة التواصل بأريحية من جميع أنحاء العالم بالنظر إلى التغطية الموسعة، التي توفرها جي إم إس. وبالإضافة لذلك، ستثبت خدمات مراقبة مرور الرسائل النصية الصادرة بين التطبيقات والأفراد “ A2P traffic ” الخاصة بتركسيل فائدتها العالية بالنظر إلى سمعتها.

وشارك إيمري إرديم “Emre Erdem”، مدير الأعمال العالمية والجملة في تركسيل، رأيه بشأن التعاون مع جي إم إس حيث أشار: “مع مراقبة جي إم إس حجم مرور خدمات الرسائل النصية الصادرة بين التطبيقات والأفراد بالإضافة إلى المركز المباشر ثنائي الاتجاه لخدمات الرسائل النصية بين الأفراد، سيستفيد مشتركو تركسيل وعملاؤها من اتصال فائق، حيث ستصير خدمات الرسائل الخاصة بهم أكثر سلاسة”.

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تعد جي إم إس مزودًا عالميًا لخدمات الرسائل لمشغلي الجوال والشركات من جميع أنحاء العالم.

والشركة رائدة في خدمات الرسائل بين التطبيقات والأفراد “A2P”، وبين الأفراد “P2P” وبين الأفراد والتطبيقات “P2A” وكذلك التحويلات النقدية، وهي رائد في سوق رابطة الدول المستقلة منذ 2006، وتوسعت جي إم إس عالميًا حيث وصلت حاليًا إلى 900 مشغل لخدمات الجوال، حيث يتصل أكثر من 240 مشغلاً منهم مباشرة بجميع أنحاء العالم.

وتؤمن خدمات جي إم إس المدارة شبكة للمشغل عبر سلسلة القيمة الكاملة، وفرز مرور الرسائل وحماية المشغلين من الساعين لاستغلال شبكتهم. وترصد جي إم إس وتواجه المسارات الرمادية، وفيروسات الجوال الخبيثة “SIM farms” والأنشطة الاستغلالية الأخرى قبل أن تؤثر على العائدات.

وتسمح منصة جي إم إس للرسائل متعددة القنوات، هايبر “ Hyber ” للمؤسسات بنقل الرسائل عبر قنوات مختلفة في جميع أنحاء العالم: الرسائل النصية القصيرة “SMS”، ورسائل الدفع “Push”، ورسائل OTT، والبريد الإلكتروني وخلافه. وتعد جي إم إس الشريك الرسمي لفايبر “Viber”.

مقر الشركة في بار، سويسرا.