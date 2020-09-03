جي أيه سي موتور حضرت مفاجأة عيد ميلاد لفتاة كويتية

مدينة الكويت، الكويت، 3 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — لفتاة كويتية مميزة، شوق، كان عيد ميلادها الـ 22 مناسبة ستتذكرها لأمد طويل. موزع سيارات جي أيه سي موتور في الكويت مطوع الكازي، حضر هدية مفاجئة للفتاة شروق أسالت دموع فرحتها.

شوق طالبة في السنة الثالثة في جامعة الكويت، وهي شابة واثقة من نفسها على وشك دخول عالم العمل. أرادت والدتها، سندس، أن تقدم لابنتها شيئًا لا يُنسى، لتذكيرها بقدراتها وتشجيعها بينما تخطو الخطوة التالية في مرحلة البلوغ. فقامتا بزيارة صالة عرض شركة مطوع الكازي، حيث شاهدتا معًا العديد من موديلات سياراتجي أيه سي موتورواجتذبتها سيارة الدفع الرباعي جي أس 3. وبمجرد أن وضعت شوق عينيها على السيارة، أشارت أمها سندس إلى أنها تريد القيام بعملية شراء سرية للسيارة لابنتها. بدأ فريقجي أيه سي موتور العمل بتكتم لإعداد السيارة من خلال توفير إجراءات شراء سريعة ومباشرة مع بذل قصارى جهدهم لجعل عيد ميلاد شوق هذا شيئًا لن تنساه.

وقالت شوق: “هذه مفاجأة غامرة. أنا ممتن بشكل لا يصدق لأمي ولجي أيه سي موتور وفريق مطوع الكازي على كل ما فعلوه من أجلي.” وأضافت: “في المرة الأولى التي رأيت فيهاجي أس 3في قاعة المعرض، جذبني بشدة مظهرها الخارجي والداخلي. تصميم الديكور رائع للغاية.” وبعد تجربة هذه السيارة، تعتقد شوق أنجي أس 3 قد فاقت توقعاتها بالكامل: “القيادة سلسة للغاية، والتحكم مرن، ولديها أيضًا نظام ملاحة داخل السيارة، وأنظمة ترفيه، وتكييف هواء جيد”. لقد وجدت شوق، وهي رياضية فروسية متحمسة منذ صغرها، حرية الركوب معجي أس 3.

كان تصميمجي أس 3الممتاز وجودة البناء الفائقة والتحسينات المستمرة في الميزات هي الأسباب الرئيسية وراء اختيارسندسللسيارة. وقالت سندس: “تشتهر سياراتجي أيه سي موتوربسمعتها الطيبة في مجالات مثل الاستقرار والجودة، والعلامة التجارية بدأت تنتشر في سوق الكويت.” ومنذ دخولها سوق الكويت قبل سبع سنوات، اكتسبتجي أيه سي موتورشهرة واسعة وحضورا واسعا من خلال منتجاتها عالية الجودة وسمعتها الطيبة. وقد مكنها ذلك من تصنيفها بين أفضل العلامات التجارية الصينية في سوق البيع بالتجزئة للسيارات المحلية.

توسعتجي أيه سي موتوربسرعة في السنوات الأخيرة ودخلت الآن 26 دولة ومنطقة حول العالم. في ظل الوباء العالمي والوضع الاقتصادي الصعب، خالفتجي أيه سي موتورالاتجاه الهبوطي لمبيعات السيارات في الربع الأول من العام 2020، محققة زيادة مبيعات بنسبة 114٪ على أساس سنوي.

في الآونة الأخيرة، أطلقت جي أيه سي موتور بنجاح موديلات جي أن 8، جي أس 5 وجي أن 6، وموديلات أخرى في الأسواق الخارجية، مما أسعد السائقين المحليين والمستهلكين. مع استمرار الشركة في التوسع دوليًا، تأمل جي أيه سي موتور في أن تلعب دورًا أساسيًا في حياة المزيد من المستهلكين، وتجلب لهم منتجات عالية الجودة من خلال سمعة علامة تجارية موثوقة، لخلق حياة متنقلة سعيدة لمستخدميها في جميع أنحاء العالم.

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1245837/GAC_MOTOR.mp4

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1245835/Shouq_and_her_ friend_taking_GS3_for_a_spin. jpg