جي أيه سي موتور تستعد للتوهج في معرض سيارات دبي بإطلاقها سيارتها الجديدة المتعددة الأغراض جي أن 8 في أسواق الشرق الأوسط

غوانغجو، الصين، 6 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — إذ يدفعها مسعاها للعظمة ورؤياها لمستقبل أفضل، تلتزم شركة صناعة السيارات الصينية جي أم سي، وهي شركة تابعة لمجموعة غوانغجو أوتوميتيف غروب للسيارات (“جي أيه سي غروب”)، دائما بتوفير حياة ممتعة للناس في جميع أنحاء العالم.

من المقرر أن تقوم جي أيه سي موتور في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بتحويل تجربة السفر بالسيارات للمستهلكين في الشرق الأوسط في معرض دبي الدولي للسيارات 2019 (“معرض السيارات”). خلال معرض السيارات هذا، ستعقد شركة صناعة السيارات الصينية مؤتمرا صحفيا يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر في كشك عرضها رقم SS206 في قاعات الشيخ سعيد 1-3 بمركز دبي التجاري العالمي، حيث ستكشف النقاب عن سيارتها المتعددة الأغراض جي أن 8. بالإضافة إلى ذلك، ستعرض جي أيه سي موتور تشكيلة من سياراتها النجوم، بما في ذلك السيارات المتعددة الأهداف وسيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان من مختلف الموديلات لديها، بالإضافة إلى السيارة الكهربائية الجديدة أيون أس، والتي ستظهر لأول مرة في معارض السيارات الدولية.

في السعي لتحقيق التميز، ستشرق جي أيه سي موتور مرة أخرى كعلامة تجارية لافتة للنظر على المسرح العالمي من خلال إطلاقها الرسمي لأول مرة لسيارتها المتعددة الأغراض في الشرق الأوسط جي أن 8. سيارة جي أن 8 المتعددة الأغراض هي أول طراز سيارة متعددة الأغراض متطورة تطرحها جي أيه سي موتور. من خلال تصميمها الجانبي البسيط، والمقصورة الداخلية الفسيحة وخبرة قيادتها الفائقة، ستلبي السيارة جميع احتياجات الأعمال والمستهلكين في الشرق الأوسط.

سيشهد معرض السيارات في دبي أيضا عرض سيارتي الدفع الرباعي جي أس 5 والمتعددة الأغراض جي أن 6 في سوق الشرق الأوسط. توفر سيارة جي أس 5 تجربة متوازنة للقيادة والركوب تلبي احتياجات مستهلكي الجيل الجديد الباحث عن وسائل النقل العملية. سيارة جي أم 6 المتعددة الأغراض هي المنتج الثاني من السيارات المتعددة الأغراض من جي أيه سي. وبتمتعها بالحرفية الأصلية، تم تصميم هذا الطراز لجعل السفر العائلي أكثر أمانًا وأكثر راحة.

ستظهر السيارة الثورية الكهربائية بالكامل أيون أس في أول ظهور دولي لها في المعارض الدولية. يمثل هذا الطراز أيون أس علامة فارقة في تفاني جي أيه سي في ابتكار وتطوير السيارات الكهربائية وتأثيرها المتزايد في مجال السيارات الكهربائية.

يعكس الظهور الثالث القادم لشركة جي أيه سي موتور في معرض السيارات عزم العلامة التجارية على تعميق وجودها في الشرق الأوسط.

فمع خطة الدخول إلى سلطنة عمان في نهاية هذا العام، وسعت جي أيه سي موتور من تواجدها في تسع دول في المنطقة من خلال 14 منفذ بيع. تعمل الشركة عن كثب مع الموزعين المحليين لتكييف استراتيجيات المبيعات والخدمات للمستهلكين المحليين، وقد أطلقت بشكل استراتيجي العديد من طرازاتها ذات الشعبية في الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارة الدفع الرباعي جي أس 3 والسيدان جي أي 4 التي تم طرحها حديثًا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر في وقت سابق من هذا العام و جي أس 7 و سيارة الدفع الرباعي جي أس 8 والسيدان جي أيه 8.

بالإضافة إلى الشرق الأوسط، تلتزم جي أيه سي موتور برحلتها المتطورة من التدويل. يعد معرض دبي الدولي للسيارات المعرض الثالث للسيارات عالميا الذي عرضت فيه شركة صناعة السيارات الصينية سياراتها على المسرح العالمي في العام 2019، في أعقاب معرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات ومعرض سان بطرسبرغ الدولي للسيارات.

إلى جانب ذلك، اتخذت جي أيه سي موتور الدولية أيضًا إجراءات لإدارة الأسواق الخارجية. تم افتتاح شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في هونغ كونغ لإدارة أعمالها الدولية بشكل أفضل. وبكون هونغ كونغ محورا لأعمالها، سيدعم هذا المركز العمليات التجارية للشركة مع الشركاء الدوليين. علاوة على ذلك، تم تأسيس الشركة الفرعية الروسية كأول شركة فرعية في الخارج لتحسين قدراتها في مجال الخدمات المحلية ودفع أعمالها في المنطقة إلى الأمام.

حتى الآن، يوجد جي أيه سي موتور في 24 دولة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والأميركتين.

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