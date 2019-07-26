جي أيه سي تنضم إلى الصندوق العالمي للحياة البرية وتساعد في نجاح أول متنزه وطني في الصين

جي أيه سي موتور، مع إدارة المتنزهات الوطنية ذات مصادر الأنهار الثلاثة والصندوق العالمي للحياة البرية، تواصل حماية واحد من أكثر مصادر مياه الشرب أهمية في آسيا قبل افتتاح المتنزه في العام 2020

غوانغجو، الصين، 29 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة جي أيه سي موتور وإدارة المتنزهات الوطنية ذات مصادر الأنهار الثلاثة (“إدارة المتنزهات”) والصندوق العالمي للحياة البرية أول خطة للحفاظ على المتنزهات الوطنية China’s first national park conservation plan in 2016. وأظهر تقرير المنجزات الذي أصدرته الجهات الثلاث الإنجازات التي حققتها في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك سجل الظهور الأول للذئب الأسود النادر في الصين. وكشف التقرير أن مشاركة جي أيه سي موتور في بناء أول متنزه وطني في الصين أصبح نموذجا يُحتذى لانضمام الشركات الصينية لمجهود بناء المتنزهات الوطني كقوة اجتماعية.

اطلع على البيان الصحفي التفاعلي المتعدد الأقنية هنا: https://www.multivu.com/players/English/8579351-gac-motor-wwf-sanjiangyuan-national-park/

في السنوات الثلاث الماضية، عملت جي أيه سي موتور مع إدارة المتنزهات والصندوق العالمي للحياة البرية لوضع وتحسين آليات المشاركة العامة في بناء وإدارة المتنزهات الوطنية.

تم تسجيل حوالي 15000 من طيور الأراضي الرطبة من 26 نوعًا، بما في ذلك العديد من الأنواع المعرضة للخطر، في منطقة مصدر النهر الأصفر، حيث التقطت كاميرا الأشعة تحت الحمراء صوراً نادرة لنمور الثلج والذئاب السوداء، مما يثبت أنه تمت استعادة الموارد الطبيعية والنظام الإيكولوجي بشكل فعال منذ بناء المتنزه الوطني الجديد.

ولتحسين حياة الرعاة المحليين، قدمت الأطراف الثلاثة مشاريع “سبل العيش البديلة” لدعم الرعاة لكي يصبحوا محافظين على البيئة في المتنزه الوطني، مما يضمن التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية، مع تحقيق هدف حماية البيئة. ولم تستكشف هذه الجهات الطريقة لبناء نظام وطني لإدارة الحدائق فحسب، ولكنها حققت أيضًا اختراقات من حيث مراقبة التنوع البيولوجي والبيئة العامة للمنتزه.

وقال يو جون، رئيس جي أيه سي موتور”مع افتتاح المتنزه الوطني ذي الثلاثة أنهار في العام 2020، سيولي الجمهور اهتمامًا أكبر لأهمية الحماية البيئية. نأمل أن ينضم إلينا المزيد من الشركات والقوى الاجتماعية لدعم الحماية الوطنية والمشاركة فيها.”

باعتبارها الشركة الأولى التي تشارك في بناء المتنزه الوطني، سلمت جي أيه سي موتور 25 سيارة دفع رباعي وعدة دفعات من لوازم الدوريات للعمليات اليومية في المتنزه والدوريات الروتينية. ولسنوات متتالية، نظمت الشركة أيضًا متطوعين من برنامج سفراء الأراضي الرطبة التابع لها لإجراء مسوحات للتنوع البيولوجي مع علماء البيئة لحماية أحد أهم مصادر المياه العذبة في آسيا.

ساعدت جي أيه سي موتور المتنزه الوطني على الحماية الشاملة للنظام البيئي الطبيعي وستدعم المتنزه استعدادًا لافتتاحه للجمهور. كما ستواصل العمل مع إدارة المنتزه والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية لبناء المتنزهات الوطنية التي تمثل حماية للبيئة في الصين والإصلاح البيئي فيها.

لمزيد من المعلومات عن جي أيه سي موتور، يرجى زيارة:http://www.gac-motor.com/

فيسبوك: https://www.facebook.com/GACMotor

إنستاغرام: https://www.instagram.com/gac_motor

تويتر: https://twitter.com/gac_motor

يوتيوب: http://www.youtube.com/c/GACMotorOfficial

اتصالات الإعلام:

سوكي وونغ

86-186-8058-2829+

sukie_gacmotor@126.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/952466/GAC_Motor_Participates_in_the_Construction_of_China_s_First.jpg