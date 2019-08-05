جي أيه سولار تقدم وحدات البيرك الثنائية الجانب المزدوجة الزجاج لأكبر مشروع طاقة شمسية على الأسطح في ماليزيا

بكين، 5 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي أيه سولار كو المحدودة، وهي شركة عالمية رائدة مصنعة لمنتجات الطاقة الشمسية العالية الأداء، أنها قدمت منتجات بيرك ثنائية الجانب مزدوجة الزجاج بيرك العالية الأداء لمرفق شركة غودييير للطاقة الشمسية في ماليزيا. ومرفق الطاقة الشمسية هذا هو أكبر مرفق طاقة شمسية على الأسطح يتم بناؤه ضمن برنامج صافي قياس الطاقة حتى الآن، وهو أيضا مشروع ذو أهمية كبيرة لناحية استخدام الوحدات عالية الكفاءة كما ولتطوير الطاقة المتجددة في ماليزيا.

يعد برنامج صافي قياس الطاقة أحد أهم مشاريع الطاقة في ماليزيا. ويهدف إلى تطوير تطبيق الطاقة الشمسية للأسواق الصناعية والتجارية والزراعية وكذلك تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على اسطح المنازل، وتعزيز الاستخدام الأوسع للطاقة الشمسية في المنطقة. وحضر وزير الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ في ماليزيا، يو بي ين، حفل الانتهاء من بناء محطة الطاقة الشمسية غوديير بقدرة 2.5 ميغاواط وألقى خطابًا في هذا الحدث.

يقع المصنع في شاه علام على الساحل الغربي لشبه جزيرة ماليزيا، وهو مملوك لشركة غوديير، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الإطارات في العالم. يتم تركيب وحدات جي أيه سولار بيرك ثنائية الجانب مزدوجة الزجاج بيرك العالية الأداء على سطح منشأة غوديير. يمكن للطاقة الشمسية المولدة من الوحدات ذات الكفاءة العالية تلبية 11.5 ٪ من استهلاك الطاقة للمنشأة كل يوم.

تشتمل الوحدات المزدوجة الزجاج ثنائية الجانب البيرك عالية الكفاءة من جي أيه سولار على مزايا تقنية الخلايا ثنائية الجانب ذات الكفاءة العالية البيرك وهيكل الوحدة الزجاجية المزدوجة بعامل يزيد عن 70٪. تتميز وحدات جي أيه سولار ذات الزجاج المزدوج الثنائية الجانب بقدرة ممتازة على توليد الطاقة وأداء منخفض الإشعاع ومقاومة للتآكل حتى في الظروف المناخية القاسية، مثل درجات الحرارة العالية والرطوبة. تحققت تي في راينلاند، مؤسسة الاختبار الموثوقة، من أن عائد الطاقة لوحدة الزجاج المزدوج ثنائية الجانب البيرك من جي أيه سولار أعلى بنسبة 10.5٪ من الوحدات النمطية الأحادية التقليدية. وهذا يمثل اختيارًا ممتازًا للمستخدمين، مما يتيح عائدًا جذابًا على الاستثمار.

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