جي أيه سولار تقدم كل الوحدات الشمسية لأول مرفق طاقة شمسية يعمل بوحدات البيرك في فيتنام

بكين، 25 شباط/فبراير، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي أيه سولار كو المحدودة، وهي شركة مصنعة عالمية رائدة لمنتجات الطاقة الشمسية العالية الأداء، أنها قدمت جميع وحدات الطاقة الشمسية بيرك 48.3 ميغاواط لمرفق الطاقة الشمسية بي بي سولار 1 في فيتنام. ويمثل هذا أول مشروع في البلاد يستعمل وحدات البيرك الشمسية. وإضافة إلى ذلك، يمثل هذا خطوة مهمة في زيادة استعمال وحدات الطاقة الشمسية العالية الكفاءة في أسواق فيتنام ومناطق آسيوية جنوبية أخرى، وهو أمر في غاية الأهمية لتطوير الطاقة المتجددة في المنطقة.

وإذ يقع في مقاطعة نينه ثوان، تم تطوير وبناء محطة الطاقة الشمسية هذه من قبل شركة باك فوونغ المساهمة (شركة مقاولة للهندسة والمشتريات والبناء)، وهي شركة معروفة للطاقة المتجددة في فيتنام. وبقدرة توليد طاقة قيمتها 48.3 ميغاواط، من المتوقع أن يولد المرفق 80 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء ويخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 79.760 طنًا سنويًا. وقد تعاونت جي أيه سولار مع شركة باك فوونغ المساهمة وأكملت توريد وحدات الطاقة وبناء والمشروع قبل الموعد المحدد. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2019، تم توصيل المحطة بنجاح بالشبكة الوطنية الفيتنامية للكهرباء وتشغيلها.

يقع المشروع في منطقة ساحلية استوائية ذات خط عرض منخفض. البيئة القاسية في المنطقة (بما في ذلك الحرارة الرطبة والملوحة والظروف القلوية والرياح الشديدة) تفرض متطلبات صارمة على جودة وحدات الطاقة الشمسية المستعملة في المشروع. جدير بالذكر أن الوحدات الشمسية من جي أيه سولار اجتازت اختبارات موثوقية طويلة المدى واختبارات التكيف البيئي، ولديها مقاومة ممتازة ضد التوهين التدريجي المستحث، والتآكل الناتج عن الملح وضغط الرياح، مما يوفر ضمانًا قويًا لضمان استقرار نظام محطة توليد الطاقة وتعظيم توليد الطاقة.

وقال السيد جين باوفانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي أيه سولار، “ستواصل جي أيه سولار التركيز على الابتكار التكنولوجي وتحسين جودة المنتج لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا العالميين وتعزيز تطوير الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم”.