جي أيه سولار تقدم الوحدات الشمسية لأكبر محطة طاقة شمسية تعمل بوحدات البيرك الثنائية الجانب، الثنائية الزجاج في كوريا الجنوبية

بكين، 15 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي أيه سولار كو، وهي شركة عالمية رائدة مصنعة لمنتجات الطاقة الشمسية العالية الأداء، أنها زودت جميع الوحدات الشمسية لأكبر محطة طاقة شمسية تعمل بوحدات البيرك الثنائية الجانب المزدوجة الزجاج في كوريا الجنوبية.

في كانون الأول/ديسمبر 2018، أصبحت جي أيه سولار واحدة من أولى الشركات الكهروضوئية التي حصلت على شهادة المنتج من جمعية المعايير الكورية لوحدتها البيرك الثنائية الجانب المزدوجة الزجاج. تؤكد الشهادة أن منتجات جي أيه سولار تلبي المعايير الوطنية في كوريا الجنوبية، مما يعزز القدرة التنافسية للشركة والاعتراف بعلامتها التجارية في السوق المحلية. يمكن لوحدات البيرك الثنائية الجانب المزدوجة الزجاج من جي أيه سولار أن تزيد من عائد الطاقة للنظام الكهروضوئي وأن تخفض بشكل فعال من سعر الكهرباء المسوى مما يوفر للعملاء في كوريا الجنوبية الذين يركزون على تخفيضات تكلفة الأراضي وصولا أكبر إلى منتجات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة.

يحتوي المشروع، الواقع في غانججن غون، كوريا الجنوبية، على محطتين لتوليد الكهرباء بقوة 2.4 ميغاوات تم بناؤهما على مرحلتين. اكتملت المرحلة الأولى وتم توصيلها بنجاح بالشبكة. تستخدم محطات توليد الطاقة وحدات جي أيه سولار الثنائية الجانب، ثنائية الزجاج التي تضم تقنية بيرك ذات الكفاءة العالية وهيكل وحدة زجاجية مزدوجة مع عامل ثنائية بنسبة 70 ٪ وأعلى. تتمتع وحدات جي أيه سولار الثنائية الزجاج، الثنائية الجانب بقدرة أكبر على توليد الطاقة وأداء أفضل للإشعاع وأداء مقاومة التوهن. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه الوحدات على نطاق واسع في البيئات القاسية (مثل الصحاري، شاطئ البحر، وما إلى ذلك) وفي ظروف الطقس القاسية (بما في ذلك درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية، إلخ). تحققت شركة تي يو في راينلاند، وهي مؤسسة اختبارات موثوقة، من أن عائد الطاقة لوحدة البيرك الثنائية الجانب المزدوجة الزجاج من جي أيه سولار أعلى بنسبة 10.5٪ من الوحدات الأحادية التقليدية، والتي يمكن أن تضمن بشكل فعال موثوقية نظام محطة توليد الطاقة وعائد الاستثمار للعملاء.

وقال السيد جين باوفانغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جي أيه سولار: “إن السوق الكورية الجنوبية مهتمة للغاية بوحدات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة. ولتلبية الطلب المتزايد لعملائنا، ستواصل جي أيه سولار التركيز على البحث والتطوير وإنتاج منتجات عالية الجودة من وحدات الطاقة الشمسية. يلتزم مكتبنا الفرعي في كوريا الجنوبية بتقديم خدمة ممتازة لتلبية احتياجات العملاء المحليين، ما يوسع وجودنا بصورة أكبر، والمساهمة في تطوير صناعة الطاقة الشمسية في المنطقة.”