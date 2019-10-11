جي أيه سولار اليابان تحتفل بالذكرى السابعة لتأسيسها

بكين، 11 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم 17 أيلول/سبتمبر، احتفلت جي أيه سولار اليابان بالذكرى السابعة لتأسيسها في العاصمة اليابانية طوكيو. وحضر الاحتفال نائب الرئيس الأول لجي أيه سولار الاول السيد هوانغ شنمنغ وألقى فيه كلمة أعرب فيه عن امتنان الشركة للعملاء المحليين على دعمهم منذ إطلاق الشركة ولمشاركة آرائه بشأن مستقبل تطوير الطاقة المتجددة. وشارك في هذا الاحتفال أيضا ضيوف من أكثر من 100 شركة بما فيها هيتاشي وباناسونيك وموربيني وجي جي سي.

تولي اليابان أهمية كبيرة لتطوير وتطبيق الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية. وبالمقارنة مع الأسواق الأخرى، فإن اليابان تفرض متطلبات أعلى على جودة وكفاءة منتجات الطاقة الشمسية. في العام 2012، أقامت جي أيه سولار فرعًا لها في طوكيو، وتم الاعتراف به سريعًا من قبل السوق بفضل المنتجات والخدمات الممتازة التي تقدمها الشركة، واستقبلت العلامة التجارية جي أيه سولار بصورة جيدة من قبل العملاء المحليين. وتحتل الشركة مكانة رائدة لناحية حجم شحناتها إلى اليابان بحصة تبلغ 10٪ تقريبًا من السوق. وأقامت الشركة علاقات قوية مع المئات من شركاء الأعمال المحليين، ولديها اختراق قوي في السوق لمنتجاتها، التي تغطي جميع المناطق الإدارية الـ 47 في اليابان. تعتبر جي أيه سولار من العلامات التجارية الأكثر ثقة في مجال الألواح الضوئية.

تركز جي أيه سولار على البحث والتطوير وإنتاج منتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة وتطلق سلسلة من المنتجات المتقدمة للسوق اليابانية. في العام الماضي، حصلت الشركة على براءة اختراع لتقنية البيرك ثنائية الجانب في اليابان، التي تعتبر أحد مظاهر الابتكار التكنولوجي لشركة جي أيه سولار كما حصلت على الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية لمنتجاتها في اليابان وحمايتها. في شباط/فبراير، عرضت الشركة وحدة البيرك الأحادية نصف الخلوية 9 بي بي في معرض الوحدات الشمسية 2019، والتي اعتبرت فيه هذه الوحدات خيارا ممتازا لخفض سعر الطاقة المسوى وتحقيق تكافؤ الشبكة. في تموز/يوليو، وقعت جي أيه سولار اتفاقية ترخيص براءة اختراع يسمى بـ Ga-doping مع شركة شن إتسو كيميكال. من المتوقع أن تعمل هذه التقنية على تحسين أداء منتجات جي أيه سولار، مما يتيح للشركة توفير منتجات أكثر موثوقية لعملائها.

وقال السيد جين باوفانغ، رئيس مجلس إدارة جي أيه سولار، “إن إنجازات جي أيه سولار في السوق اليابانية هي نتيجة لتركيزنا القوي على المنتجات والخدمات عالية الجودة. سنواصل خدمة السوق اليابانية، مع تزويد عملائنا بـمنتجات وخدمات عالية الجودة، وتشجيع تطوير صناعة الضوئية في البلاد.”