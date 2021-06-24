جينغل باي تحتل الصدارة باعتبارها أول شركة خدمات مالية تحصل على شهادة التوافق مع الشريعة الإسلامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،24 يونيو/حزيران 2021 /PRNewswire/ — أصبحت Jingle Pay (جينغل باي) -وهي شركة خدمات مالية تقع في دولة الإمارات العربية المتحدة- أول شركة تقدم لعملائها نموذجًا هجينًا يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم يتيح للعملاء فتح حسابات إسلامية أو اختيار أحد البدائل التقليدية. وكلا الخيارين لا يتطلبان وجود حد أدنى للأرصدة، كما أن فتحهما مجاني ويمكن إتمامه عبر تطبيق Jingle Pay للأجهزة المحمولة باتباع بضع خطوات تسجيل رقمية بسيطة.

وللتأكد من توافق منتجاتها تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كلفت جينغل باي شركة دار المراجعة الشرعية (Shariyah Review Bureau (SRB)) بإجراء عملية مراجعة شاملة لمنتجاتها وخدماتها الإسلامية. ويشير إتمام هذه المراجعة بنجاح إلى عزم جينغل باي والتزامها بطرح منتجات مطابقة للشريعة الإسلامية في السوق.

صرح أمير فردغاسمي، أحد مؤسسي جينغل باي ورئيسها التنفيذي، قائلًا “نحن فخورون للغاية لحصولنا على شهادة التوافق مع الشريعة الإسلامية، ولكي نتمكن من اغتنام تلك الفرصة علينا التعامل مع الاستبعاد المالي وتقديم منتجات مطابقة للشريعة الإسلامية للمجتمعات التي نخدمها. وتوفر هذه الشهادة أعلى ضمان لامتثال منتجاتنا وخدماتنا للمبادئ الإسلامية بما يرضي مستخدمينا النهائيين. وسنواصل التعاون مع دار المراجعة الشرعية بينما ننمو ونتطور ونتوسع بسرعة في المنطقة.”

نتج تطور خدمات جينغل باي عن زيادة الإقبال على الخدمات المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. ومنذ عام 2015، زادت حصة المنتجات البنكية الإسلامية في السوق من 47 إلى 58 في المئة، لتنخفض حصة المنتجات التقليدية من 74 إلى 70 في المئة.[1] ومن منظور عالمي، من المتوقع أن يبلغ حجم الموارد المالية الإسلامية 3.69 تريليون دولار بحلول عام 2024 على مستوى العالم من حيث إجمالي الأصول.[2]

بالتركيز على الإدماج المالي، تستهدف محفظة جينغل باي وحلول المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة العمالة الوافدة في المنطقة، إذ تقدم لهم بديلًا رقميًا 100% للبنوك التقليدية. تستخدم جينغل باي تقنيات تسجيل رقمية تتيح للعملاء فتح حسابات إسلامية أو تقليدية محلية مجانية بالدرهم الإماراتي دون أي التزامات أو حد أدنى للأرصدة خلال أقل من دقيقة. كما تتيح لعملائها تقسيم الفواتير وتجميع حساباتهم البنكية وتحويل الأموال مجانًا بأكثر من 130 عملة عالمية والاستفادة من أدوات إعداد الميزانيات ومكافآت الولاء. وقال فردغاسمي في هذا “نحن ندرس باستمرار التجربة الرقمية لعملائنا، حتى نتمكن من تحسين أهم عناصر الخدمات البنكية التقليدية.”

تقدم شركة دار المراجعة الشرعية الخدمات الاستشارية وخدمات التدقيق وفقًا للشريعة الإسلامية للشركات في مختلف أنحاء العالم. وتدعم خدماتها وتضيف خبرات قيِّمة للمؤسسات البنكية وغير البنكية، مثل شركات التقنية المالية التي تعمل على صياغة المنتجات بعناية بما يتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تضمن الثقة التامة لعملائها.

ومن جهته، قال ياسر سعود دهلوي الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية “لقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع عملية الرقمنة، ما دفع المؤسسات إلى أن تشهد تحولات رقمية. كما شهدنا عروضًا موازية من قبل شركات التقنية المالية، بعد أن قدمنا خدمات لقطاع الأعمال المصرفية وإدارة الأصول. تعمل حلول المدفوعات الرقمية على تغيير نموذج العمل الخاص بالأعمال البنكية التقليدية، مما يوفر خيارات أوسع وتجارب أفضل للعملاء ويسهم في تحقيق الراحة لهم.

وتعليقًا على جينغل باي، أضاف دهلوي قائلاً “إننا نرى في مهمتنا مع جينغل باي فرصة لدعم مجتمع العمالة الوافدة في الإمارات الذي يعاني من نقص في الخدمات المالية. وستدعم دار المراجعة الشرعية شريكنا الجديد في مجال الأعمال من خلال إسداء المشورة الشرعية وعمليات التدقيق السنوية، وكذلك الدعم من خلال تطوير المنتجات. وهذا من شأنه أن يتيح لشركة جينغل باي دفع عجلة التميز التشغيلي مع التركيز على مهمتها المتمثلة في تعزيز الإدماج المالي في المنطقة.

لمزيد من المعلومات عن جينغل باي، يُرجى زيارة www.jinglepay.com . بالنسبة إلى جميع الاستفسارات المتعلقة بالاستشارات الشرعية، يُرجى الاتصال بهاشم في دار المراجعة الشرعية.

[1] https://gulfnews.com/ business/banking/demand-for- islamic-banking-to-drive- profitability-in-uae-1. 64489173

[2] https://www.khaleejtimes. com/business/strong-demand- state-support-to-drive- islamic-finance-growth