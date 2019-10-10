جيتاك سيليكت™ يقدم حلولاً شاملةً ومتخصصةً للعملاء في مجموعة كبيرة من القطاعات والتطبيقات

تساهم هذه الحلول المعدة مسبقًا للصناعة في تبسيط عمليات الشراء ومساعدة العملاء في المعالجة السريعة للتحديات ذات الصلة بتقنيات المعلومات

إرفاين، كاليفورنيا، 10 أكتوبر، 2019 /PRNewswire/: أعلنت جيتاك “Getac” اليوم عن إطلاق برنامجها الجديد جيتاك سيليكت “Getac Select™”، الذي يقدم طريقة سريعة وموثوقة تتيح للعملاء إيجاد حلول ملائمة للتحديات المعقدة ذات الصلة بتقنيات المعلومات. ويجمع “جيتاك سيليكت” بين البرمجيات، والملحقات، والخدمات عالية الجودة، والأجهزة ذات المكونات المحددة مسبقًا والمختارة بعناية ضمن مجموعة من الحلول المتخصصة، التي جرى تحسينها طبقًا لاستخدامات الفرد ومجموعات المستخدمين على حد سواء. ويتميز كل حل باعتماده على آراء العملاء الشاملة وخبرات جيتاك العميقة في الصناعة وذلك بهدف تقديم مزيج من المنتجات والخدمات المفيدة للغاية والتي لا تتوفر عادةً ضمن كيان واحد في أي مكان آخر.

تأسست جيتاك قبل 30 عامًا ولديها سجل حافل ومثبت من العمل الوثيق مع العملاء، ومساعدتهم في التغلب على التحديات التي تواجه الأعمال والعمليات التشغيلية حتى تحقيق رضاهم التام عنها. وعلى مستوى الإدارة العليا، يتجسد ذلك باستخدام الاستثمارات الاستراتيجية في تقنية المعلومات لتحسين أداء الأعمال لا سيما عند اتباع ميزانية محدودة. وبالنسبة لمديري تقنية المعلومات، فهذا يعني تعزيز كفاءة العمليات، والإدارة الشاملة للأجهزة، وأوقات إصلاح أسرع، مما يسهم في خفض إجمالي تكلفة الملكية. وأما بالنسبة للمستخدم النهائي، فسيكون في متناوله أجهزة وملحقات فعالة حتى ضمن أكثر بيئات العمل مشقة وصعوبة.

وفي السنوات الأخيرة، تطلبت هذه التحديات على نحو متزايد وجود منتج فريد وإعدادات برمجيات فريدة، مما جعل عمليات الشراء أكثر صعوبة واعتمادًا على الحلول الوسطى في الغالب. ويسهم حلّ جيتاك سيليكت™ في إقصاء هذه المشكلات من خلال تمكين العملاء والشركاء من الحصول على حلول متكاملة وسريعة ومعدة مسبقًا لمواجهة التحديات الخاصة بصناعاتهم، وكل ذلك من مصدر واحد ومركزي. كما يساعد هيكل البرنامج الواضح في توجيههم نحو الحل المناسب لاحتياجاتهم، والذي يحتوي على جميع الأجهزة الضرورية، والبرمجيات، والملحقات والخدمات التخصصية المطلوبة. ويوفر هذا المنهج المبسط فرصة للعملاء للاستفادة من توفر المنتج النموذجي وأوقات التسليم الأسرع، حيث يتم إجراء اختبار دقيق على جميع الأجهزة واعتمادها بغية ضمان أعلى معايير الجودة المتوقعة من جيتاك.

ويعد حل الرافعة الشوكية الجديد من جيتاك سيليكت™ الخاص باستخدامات المخازن مثالاً رائعاً على ذلك. كما يوفر المركز أيضًا جهاز جيتاك اللوحي الحائز على جوائز F110، والذي يناسب بيئات التخزين الداخلية والخارجية بفضل تصميمه المتين وشاشته قياس 11,6بوصة إلى جانب كل الإمكانيات العملية المناسبة. وتعمل مجموعة من خيارات التثبيت المحددة مسبقًا ومحولات الطاقة وملحقات التحميل على تحسين إنتاجية العامل، بينما تضمن أداة “القيادة الآمنة من جيتاك” سلامة السائقين وموظفي المخزن أينما كانت منطقة عمل الرافعات الشوكية. وتحافظ برمجيات التوصيل الإضافية على النقل السلس للبيانات في الوقت الفعلي من أي مكان داخل المخزن. وتوجد كذلك برمجيات إدارة الأجهزة (GDMS) من جيتاك، التي تتيح للعملاء مراقبة حالة الأجهزة عن بعد، وتحديد المشكلات المحتملة بشكل استباقي ومنع أوقات التعطل غير المخطط لها. ويتم دعم الحل المتكامل بمجموعة من خدمات جيتاك المتخصصة التي توفر خيارات الضمان الممدد المصممة بدورها وفقاً لمجموعة كبيرة من الاحتياجات ودورات العمل المختلفة.

وفي هذا الإطار، قال ريك هوانغ، رئيس وحدة الحلول القوية في جيتاك: “نحن نفتخر بعلاقاتنا الوثيقة مع العملاء إلى جانب الدور الحيوي الذي تلعبه تقييماتهم في تطوير منتجاتنا وحلولنا الجديدة. ويعد جيتاك سيليكت™ تجسيداً حياً لهذا الأمر، من خلال مجموعة من الحلول المصممة خصيصًا بما يناسب تطبيقات الصناعة التي يحتاجها عملاؤنا، مثل الخدمات الميدانية، والسلامة العامة، والتخزين والمزيد من الحلول الأخرى، حيث سيتمكن العميل للمرة الأولى شراء كل ما يحتاج إليه من مكان واحد، والاستفادة من أوقات تسليم سريعة وضمان أعلى معايير الجودة التي يتوقعها من جيتاك”.

عند إطلاق البرنامج، ستتوفر حلول جيتاك سيليكت™ للعملاء في مجالات التصنيع، والمرافق، والنقل، والخدمات اللوجستية، والموارد الطبيعية/الطاقة، وقطاعات السلامة العامة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.getac.com.

نبذة عن جيتاك

تعد جيتاك إحدى الشركات الرئيسية التابعة لمجموعة ميتاك – سينيكس بيزنس جروب “MiTAC-Synnex Business Group” (بلغت الإيرادات الموحدة لعام 2018 نحو 38 مليار دولار أمريكي). تأسست جيتاك في 1989 كمشروع مشترك مع جنرال إلكتريك للطيران “GE Aerospace” لتوريد منتجات الدفاع الإلكترونية. وتشتمل أعمال جيتاك اليوم أجهزة الحاسوب المحمول والحاسوب اللوحي والأجهزة المحمولة المتينة، وأجهزة نظام الفيديو المحمول لأغراض استخدامات العملاء في القطاعات العسكرية، والشرطة، والإطفاء، والمرافق، والتأمين، والخدمات الميدانية.