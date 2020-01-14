جوليوود توفر وحدات النوع أن من وحدات الطاقة الشمسية لأكبر مرفق طاقة شمسية يعمل بوحدات ثنائية الجانب في الشرق الأوسط

سوجو، الصين، 14 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — سُميت شركة جوليوود (سوجو) صنواط كو، (SZ: 300393)، الشركة الصينية الرائدة المزودة لوحدات الطاقة الشمسية الخلفية والنوع أن من الوحدات الثنائية الجانب، الشركة الموفرة الحصرية للوحدات الثنائية الجانب لأكبر مرفق طاقة شمسية يستعمل الوحدات الفردية من النوع أن في عمان بالشرق الأوسط.

سلمت جوليوود 105 ميغاواط من الطاقة الشمسية إلى أحدث محطة للطاقة تابعة لشركة ماروبيني باستخدام خلاياها ووحداتها الشمسية الثورية ذات الكفاءة العالية من النوع أن في حزيران/يونيو 2019. ومحطة الطاقة التي يتم ربطها بالشبكة الرئيسية للطاقة الكهربائية في نهاية كانون الثاني/يناير 2020، هي أول مشروع طاقة شمسية في عمان وهي تحتل مركز أكبر محطة طاقة شمسية ثنائية الجانب من النوع أن كان الأكبر سابقا في العالم في قاعدة التحكم في الطاقة والفيضانات الوطنية بالصين التي توفر ما مقداره 100 ميغاواط من الطاقة.

وقال السيد جيانوي لين، رئيس مجلس إدارة مجموعة جوليوود: “لقد تشرفنا بأن وحداتنا الشمسية الرائدة من النوع أن ستستخدم في هذا المشروع الرائد عالمياً. ويأتي هذا نتيجة لعقد من الروح الرائدة في صناعة الطاقة الخضراء وتفانينا الثابت في البحث والتطوير والابتكار لمنح العالم جودة عالية وكفاءة عالية وتكنولوجيا النوع أن التي تساهم في خفض التسعيرة المسواة للكهرباء.”

ومع هيكل مبتكر وجودة إنتاج عالية، توفر مكونات جوليوود ثنائية الجانب كفاءة طاقة فائقة وتوليد طاقة أعلى ومتانة وموثوقية – وكلها مناسبة بشكل فريد لمحطة طاقة شمسية تقام في مناخات غنية بالطاقة، إنما لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير في الشرق الأوسط.

ونظرًا للجغرافيا الفريدة والطقس القاسي، يتراوح متوسط ​​درجة حرارة تشغيل المكونات الشمسية في الشرق الأوسط بين 50 درجة مئوية و 70 درجة مئوية – أي أكثر من ضعف معايير الاختبار المعتادة وهي 25 درجة مئوية. من خلال معامل درجات الحرارة المنخفضة، تولد مكونات جوليوود ثنائية الجانب حرارة أقل ويمكنها تحمل درجات الحرارة المتقلبة في الصحراء.

تتميز مكونات جوليوود ثنائية الجانب أيضًا بأداء أعلى ضد التدهور الناجم عن الضوء وارتفاع درجات الحرارة لتقليل مقدار التدهور الكهروضوئي، وهي مشكلة شائعة يواجهها موردو الطاقة الشمسية في المواقع ذات درجات حرارة التشغيل العالية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر مكونات جوليوود ثنائية الجانب أداءً فائقًا وامتصاصًا أكثر للطاقة من خلال التخميل ذي الكفاءة العالية للسطح الخلفي. ومع أكثر من 80 ٪ من الكفاءة، عززت معدات الطاقة من جوليوود قدرات تحويل الطاقة ويمكنها الاستفادة بشكل كامل من البيئة العمانية الغنية بالطاقة.

في نفس الوقت، تم تصميم المكونات لتحمل عواصف الغبار المتكررة في المنطقة. يقلل الهيكل المتماثل والاستقرار والمرونة في التصميم من خطر حدوث تشققات أو أضرار للوحدات، كما أن تقنية ثنائية الجانب تحتل مساحة أكبر لمجموعة واسعة من التطبيقات. تسمح استجابة الإضاءة الضعيفة المحسنة أيضًا بتوليد أفضل للطاقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويأتي هذا المشروع على خلفية الربط الناجح بالشبكة لمشروع زونبارك ريلاند في هولندا – أكبر محطة للطاقة الشمسية ثنائية الجانب من النوع أن في أوروبا – حيث قامت جوليوود بتوفير أكثر من 11.75 ميغاواط من الطاقة الشمسية.

وقال السيد ألفريد ليو، رئيس العمليات الخارجية في جولويود “بالتطلع إلى الأمام، ستواصل جوليوود طموحها في جلب الطاقة المتجددة إلى العالم كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية، ومن المتوقع أن تمتلك أكثر من 55 ٪ من حصة السوق في الخلايا الشمسية من النوع أن بحلول العام 2027.”

حول شركة جوليوود

تعتبر جوليوود (تايجو) لتقنية الطاقة الشمسية، وهي الشركة العالمية الرائدة في صناعة الطاقة الشمسية العالمية في قدرة تصنيع الخلايا والوحدات من النوع أن الأحادية وثنائية الجانب التي تبلغ 3.4 غيغاواط، وهي شركة متفرعة تابعة بالكامل لشركة جوليوود (سوجو) صنواط، تشارك في الأبحاث والتطوير والإنتاج والتسويق للخلايا الشمسية والوحدات الشمسية والخدمات الاستشارية الفنية. وإذ تأسست في العام 2008، شركة جوليوود (سوجو) صنواط كو المحدودة (سوجو) (SZ: 300393) هي الشركة المصنعة الأكبر لوحدات الطاقة الشمسية الباكشيت في العالم، بقدرة إنتاجية تبلغ أكثر من 180 مليون متر مربع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.jolywood.cn/en/index.html .